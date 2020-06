നമുക്ക് വേണ്ട ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് 52 ആപ്പുകൾ, ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്

ചൈനയുമായി ലിങ്കുചെയ്തിട്ടുള്ള 52 സ്മാർട് ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പൂർണമായ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ചൈനയുമായി ലിങ്കുകളുള്ള 52 ഓളം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതായും വലിയ അളവിൽ ഡേറ്റ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്‌ത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് അയയ്‌ക്കുന്നതിലും ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഉപയോക്താക്കളും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും തടയണമെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

52 ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള ശുപാർശയെ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൂം, ടിക് ടോക്ക്, യുസി ബ്രൗസർ, ഷെയർഇറ്റ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നീണ്ട പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തടയാനുള്ള ശുപാർശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ടിക്ക് ടോക്ക്

യുസി ബ്രൗസർ

ഷെയ്ൻ മി കമ്മ്യൂണിറ്റി

ഡി യു പ്രൈവസി

സെൽഫിസിറ്റി ‌

ക്ലാഷ് ഓഫ് കിംഗ്സ്

വോൾട്ട്-ഹൈഡ്

ബ്യൂട്ടിപ്ലസ്

ന്യൂസ്ഡോഗ്

ഡിയു റെക്കോർഡർ

ക്ലീൻ മാസ്റ്റർ - ചീറ്റ

ക്യുക്യു ലോഞ്ചർ

മെയിൽ മാസ്റ്റർ

വിഗോ വിഡിയോ

എക്സെൻഡർ

ഫോട്ടോ വണ്ടർ

യൂകാം മേക്കപ്പ്

കാഷെക്ലിയർ ഡിയു ആപ്സ് സ്റ്റുഡിയോ

ക്യുക്യു സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ

മി വിഡിയോ കോൾ-ഷിയോമി

ബിഗോ ലൈവ്

ക്ലബ് ഫാക്ടറി

APUS ബ്രൗസർ

മി സ്റ്റോർ

ബെയ്ദു ട്രാൻസ്‌ലേറ്റർ

ക്യുക്യു പ്ലെയർ

പാരലൽ സ്പേസ്‌

വെയ്‌ബോ

ഹെലോ

വിവ വിഡിയോ- ക്യു വിഡിയോ ഇങ്ക്

360 സെക്യൂരിറ്റി

ബെയ്ദു മാപ്പ്

ക്യുക്യു മ്യൂസിക്

വിചാറ്റ്

ലൈക്

പെർഫക്ട് കോർപ്

ഡിയു ബാറ്ററി സേവർ

വണ്ടർ ക്യാമറ

ക്യുക്യു മെയിൽ

ഷെയറിട്ട്

Kwai

സിഎം ബ്രൗസർ

ഡിയു ബ്രൗസർ

ഇഎസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോളർ

ക്യുക്യു ന്യൂസ്ഫീഡ്

യുസി ന്യൂസ്

റോംവെ

വൈറസ് ക്ലീനർ (ഹായ് സെക്യൂരിറ്റി ലാബ്)

ഡിയു ക്ലീനർ

ക്യുക്യു ഇന്റർനാഷണൽ

വെസിങ്ക്

ഈ 52 ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം ഓരോന്നായി പരിശോധിച്ച് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കും. എന്നാൽ, അതുവരെ ആളുകൾ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ സൂമിനെതിരെ നേരത്തെയും സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കംപ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് ടീം ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി‌ആർ‌ടി-ഇൻ) നിർദേശിച്ച പ്രകാരം ഈ വർഷം ആദ്യം വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരു ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു. തായ്‌വാനിലും സൂം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റ് വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

സൂമിനു പുറമെ, സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ടിക് ടോക്കും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ചൈനീസ് ഡവലപ്പർമാർ സൃഷ്ടിച്ചതോ ചൈനീസ് ലിങ്കുകളുള്ള കമ്പനികൾ അവതരിപ്പിച്ചതോ ആയ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് എന്നിവയിൽ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സ്പൈവെയറായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

English Summary: The complete list of 52 apps linked to China that are under scrutiny