ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ നാടുകടത്തും, വൻ നീക്കത്തിനൊരുങ്ങി 97% ഇന്ത്യക്കാർ

അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തുടർന്ന്, ചൈനീസ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് പൂർണമായും സാധ്യമാകില്ലെങ്കിലും, ഒരു പുതിയ സർവേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ 97 ശതമാനം പേർ ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറാണെന്നാണ്.

ലോക്കൽ സർക്കിൾസ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ സർവേയിൽ രാജ്യത്തെ 235 ജില്ലകളിലായി 32,000 പ്രതികരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമോ? എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യത്തിന് 8000 പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ‘അതെ’ ആയിരുന്നു. 87% പേർ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ തയാറാണ്.

ചൈനീസ് നിർമിത ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ‌ ഉടനടി ബഹിഷ്‌കരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ‌ അവർ‌ ഇതിനകം വാങ്ങിയ ചൈനീസ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസവും സർവെയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി.

ഷഓമി, ഒപ്പോ, വിവോ, വൺപ്ലസ്, ക്ലബ് ഫാക്ടറി, ആലിഎക്സ്പ്രസ്, ടിക് ടോക്, വിചാറ്റ് തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ബഹിഷ്‌കരിക്കുമോ എന്നും പൗരന്മാരോട് ചോദിച്ചു.

സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 58% പേർ ‘അതെ, ഇപ്പോൾ മുതൽ വാങ്ങില്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 39% പേർ ‘അതെ, ഇപ്പോൾ മുതൽ വാങ്ങില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനകം വാങ്ങിയത് ഉപയോഗിക്കണം’ എന്ന നിലപാടാണ്. ഇതിനാൽ മൊത്തത്തിൽ, മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രതികരണക്കാരും - 97 ശതമാനവും തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി പ്രധാന ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തയാറാണ്. ‘ആത്‌മീർഭർ ഭാരത്’ ദൗത്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ സ്വയം ആശ്രയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പൗരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ചൈനീസ് ചരക്കുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി സർവേ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകുന്നു. രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സർവെയിൽ ചോദിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇതിന് അതെ എന്ന് വോട്ട് ചെയ്തു. ചൈനീസ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് ബി‌ഐ‌എസ്, സി‌ആർ‌എസ്, സി‌ഡി‌എസ്‌കോ, എഫ്എസ്എസ്എഐ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 90% പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ 5% പേർ മാത്രമാണ് അത്തരം ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യകത നിരസിച്ചത്.

പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുകളുടെ 200% ഇറക്കുമതി തീരുവ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് ചരക്കുകളിൽ സമാനമായ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തണമോ എന്ന് സർവേ ചോദിച്ചു.

ഈ ചോദ്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ വിഭജിച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വലിയ അളവിൽ ചരക്കുകളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും വാങ്ങുന്നതിനാൽ 200% ഇറക്കുമതി തീരുവയ്ക്കായി 42% പേർ മാത്രമാണ് 'അതെ' എന്ന് പറഞ്ഞത്.

ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തണം, പക്ഷേ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് ഇതുവേണ്ടെന്ന് 36% പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ള 20% പേർ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തരുതെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

English Summary: 87% Indians Want To Boycott Chinese Goods, Services For The Next One Year