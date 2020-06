ആപ്പിളിന്റെ വേള്‍ഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിന് തുടക്കമായി. കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ആപ്പിള്‍ ഇനി ഏതു ദിശയിലേക്കു നീങ്ങും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയം ഇതാണ്. പൊതുവെ ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മാറ്റങ്ങളില്‍ പലതും അവരുടെ എതിരാളികളും വികസിപ്പിച്ചേക്കും എന്നതിനാല്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ കംപ്യൂട്ടിങിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദിവസങ്ങള്‍ക്കാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പുതുക്കല്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച മാറ്റങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വലുത് തങ്ങളുടെ മാക് കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രോസസര്‍ നിര്‍മിച്ചുകിട്ടാനായി ആപ്പിള്‍ ഇനി ഇന്റലിനെ സമീപിക്കില്ല, മറിച്ച് അവ സ്വന്തമായി നിര്‍മിക്കുമെന്നതാണ്.

∙ ഗുഡ്‌ബൈ, ഇന്റല്‍

ഇനി ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന മാക്ബുക്കുകളും മാക്കുകളും ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം എആര്‍എം-കേന്ദ്രീകൃത, എ സീരിസിലുള്ള ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇറക്കുക. ആപ്പിളിന്റെ പ്രോസസറുകള്‍ അതിശക്തമാണെന്നതു കൂടാതെ, അവയ്ക്കു ബാറ്ററി ലൈഫ് വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐപാഡുകളും ഐഫോണുകളും എആര്‍എം-കേന്ദ്രീകൃത ചിപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരിക. ഇവ തങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ് ആപ്പുകളെ മാക്കിലും സ്വാഭാവികമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. ഇനിമേല്‍, എല്ലാ ഐഒഎസ് ആപ്പുകളും മാക്ഒഎസിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. എന്നാല്‍, മാക് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയവയായിരിക്കണമെന്നു മാത്രം. നിലവിലുള്ള മാക് കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല. ഉടനെ ഒരു മാക് കംപ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ കാത്തരിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുണ്ടാക്കിയ ആദ്യ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഈ വര്‍ഷംതന്നെ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ആപ്പിള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, നിലവിലുള്ള ഇന്റല്‍ പ്രോസസറുകളുള്ള മാക് കംപ്യൂട്ടറുകളെ പെട്ടെന്നു കൈയ്യൊഴിയില്ല, വരും വര്‍ഷങ്ങളിലും അവയ്ക്കു വേണ്ട സപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ മാക്ഒഎസ് ബിഗ് സര്‍ (Big Sur)

ആപ്പിളിന്റെ മാക്ഒഎസിന്റെ അടുത്ത പതിപ്പിന്റെ പേര് ബിഗ് സര്‍ എന്നായിരിക്കും. മാക് ഒഎസ് Xനു ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈന്‍ മാറ്റം തങ്ങളുടെ പുതിക്കിയ ഒഎസില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചു. സാറ്റാര്‍ട്ട് പേജ് തന്നെ ഉപയോക്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാം. ആപ് ഡോക്കിനും ഫൈന്‍ഡറിനും പുതുമ തോന്നും. മെന്യൂ ബാര്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കില്‍ തന്നെ ഡു നോട്ട് ഡിസ്‌റ്റേര്‍ബ് അക്‌സസു ചെയ്യാനായി അത് മെന്യൂ ബാറിലേക്ക് വലിച്ചിടാം. മെയില്‍ ആപ്പിന് നാവിഗേഷന്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സില്‍ വിവിധ നിറങ്ങള്‍ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്ന രീതി തുടരുന്നു. ഫോട്ടോസിന് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്ത സൈഡ്ബാര്‍ ഉണ്ട്. ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയലെ ആനിമേഷന്‍സ് കൂടുതല്‍ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സെന്റര്‍, മെസേജസ്, മാപ്‌സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നു. സഫാരി കൂടുതല്‍ വേഗമുള്ളതും സ്വകാര്യതയുള്ളതുമായിരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇനിമേല്‍ സഫാരി പ്രൈവസി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉപയോക്താവിനു നല്‍കും. ടാബുകളുട് പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഏഴു ഭാഷകള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു- സ്പാനിഷ്, ചൈനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, ജര്‍മന്‍, റഷ്യന്‍, ഇംഗ്ലിഷ്, ബ്രസിലിയന്‍, പോര്‍ച്ചുഗീസ്.

∙ പേരുമാറ്റാതെ ഐഒഎസ്

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഐഒഎസിന്റെ പേര് ഐഫോഒഎസ് എന്നാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനി അതു ചെയ്തില്ല. എന്നാല്‍, പുതുക്കിയ ഐഒഎസ് 14ല്‍ ധാരാളം പുതുമകള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട്. വിജിറ്റ്‌സിന്ഹോം സ്‌ക്രീനില്‍ ഇടം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡിസൈന്‍ മാറ്റം. അവ ഇപ്പോഴും സ്‌ക്രീനിന്റെ ഇടുതു ഭാഗത്തു നിന്നു തന്നെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. എന്നാല്‍ പിന്നെ അവയെ എവിടെ വയ്ക്കണമെന്ന കാര്യം ഉപയോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാം. റീ ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത വിജിറ്റുകള്‍ വിവിധ സൈസുകളിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയെ അടുക്കിയടുക്കി വയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് സ്മാര്‍ട് സ്റ്റാക്ക്. ഇവ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിവച്ച ശേഷം സ്വൈപ് ചെയ്ത് വേണ്ടതു തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഹോം സ്‌ക്രീന്‍ കൂടുതല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്താനായി ആപ്പിള്‍ പുതിയ ആപ് ലൈബ്രറിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ആപ്പുകള്‍ ഏത് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നോ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കാണുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം സേര്‍ച് ബാറിലുടെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം.

ഇനിമേല്‍ ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡീഫോള്‍ട്ട് ബ്രൗസറും മെയില്‍ ആപ്പും മാറ്റാം. സഫാരിയും അപ്പിളിന്റെ മെയില്‍ ആപ്പും തന്നെ വയ്ക്കണമെന്നില്ല. (മിക്കവരെ സംബന്ധിച്ചും താരതമ്യേന സുരക്ഷിതം സഫാരിയും, മെയില്‍ ആപ്പും തന്നെ തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും സ്വകാര്യതയ്ക്കു പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍.) ആപ്പിളിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ സിറിക്കും ഉണ്ട് മാറ്റങ്ങള്‍. ഇനി സിറി സ്‌ക്രീന്‍ മുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കില്ല. സിറിയുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ചെറിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ പോലെയെ എത്തൂ. ഐഒഎസ് 14ല്‍, ആപ്പുകളില്‍ പിക്ചര്‍-ഇന്‍-പിക്ചര്‍ ഫീച്ചര്‍ എത്തുന്നു. മെസേജുകള്‍ക്കും മാറ്റമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യം. പുതിയ തര്‍ജ്ജമ ആപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് ഉപകരണത്തില്‍ തന്നെയുള്ള മെഷീന്‍ ലേണിങ് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

∙ വാച്ച്ഒഎസ് 7

പുതിയ വാച്ച് ഒഎസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാച്ച് ഫെയ്‌സുകുള്‍ കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യാം. അതു പിന്നെ വേണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും കൈമാറുകയും ചെയ്യാം. അത് ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമായ കാര്യമായിരിക്കും. കസ്റ്റം വാച്ച് ഫെയ്‌സുകള്‍ ആപ്പുകളില്‍ നിന്നും വെബില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡും ചെയ്യാം. ഉറക്കം ട്രാക്കു ചെയ്യാന്‍ ബില്‍റ്റ്-ഇന്‍ ഫീച്ചറുകള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വാച്ഒഎസ് ആക്ടിവിറ്റി ആപ്പിന് ഫിറ്റ്‌നസ് എന്നു പേരുമാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. പുതിയ വര്‍ക്ക് ഔട്ടുകള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഐഒഎസ് 14നിലും, വാച്ഒഎസ് 7ലും മാപ്‌സില്‍ സൈക്‌ളിങിന് ഉചിതമായ വഴികള്‍ കാണിച്ചു തരും. ഇത് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കോവിഡ്-19നെ തുടര്‍ന്ന് കൈകഴുകല്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്.

∙ ഐപാഡ്ഒഎസ് 14

ഐഓഎസിന്റെതു പോലെ ആപ് ലൈബ്രറിയും വിജറ്റ്‌സും ലഭിക്കും. എന്നാല്‍, ഐഒഎസില്‍ ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചറുകള്‍ സ്‌ക്രിബ്ള്‍, ആപ്പിള്‍ പെന്‍സില്‍ ഫങ്ഷന്‍ എന്നിവയാണ്. ഏതു ടെക്സ്റ്റ് ഫീല്‍ഡില്‍ എഴുതിയാലും അത് ടെക്സ്റ്റാക്കിയെടുക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. തത്കാലം ഇംഗ്ലിഷ്, ചൈനീസ് ഭാഷകൾക്ക് മാത്രമാണ് സപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുക. ഫോണ്‍ നമ്പറുകളെയും, അഡ്രസുകളെയും തമ്മില്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും. സൈഡ്-ബാര്‍ നാവിഗേഷനില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ സ്‌പേഷ്യല്‍ ഓഡിയോ

ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ആണ് കണക്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ എല്ലാ എയര്‍പോഡുകളും ഇവ തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നടത്താം. എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയ്ക്ക് സ്‌പേഷ്യല്‍ ഓഡിയോ ഫീച്ചറും ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമം.

∙ കാര്‍കീ (CarKey)

ഇതൊരു എന്‍എഫ്‌സി ഫീച്ചറാണ്. വാഹനങ്ങള്‍ അണ്‍ലോക് ചെയ്യാനും സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യാനും ഇത് ഉപകരിക്കും. ആപ്പിളുമായി കരാറിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ലഭ്യമാകുക.

English Summary: WWDC 2020: All of big announcements from Apple’s developer conference