ചൈനയുടേത് നിശബ്ദ യുദ്ധമോ? 7 ദിവസത്തിനിടെ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് 40,300 തവണ!

ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ സംഘർഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നിശബ്ദയുദ്ധം ശക്തമാക്കി ചൈന. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈബർ സ്പേസിൽ വൻ ആക്രമണങ്ങളാണ് ചൈന അഴിച്ചുവിട്ടത്. ജൂൺ 15 ന് ബിഹാർ റെജിമെന്റിലെയും പി‌എൽ‌എയിലെയും സൈനികർ മുഖാമുഖം ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് നടന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 20 ഇന്ത്യൻ ജവാൻമാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറുവശത്ത് നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ പുതിയ ഡേറ്റ പ്രകാരം ജൂൺ 15 മുതൽ ഇന്നുവരെ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ ഇന്ത്യൻ സൈബർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ആക്രമിക്കാൻ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ജൂൺ 15 മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ നടത്തിയ നാൽപതിനായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം ശ്രമങ്ങളാണ്.

സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽ ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചൈനയിലെ സിചുവാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നാണ്. ചൈനയിലെ സൈബർവാർഫെയറിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് സിചുവാൻ പ്രദേശം. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഭരണകൂട സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണോ അതോ പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാനേതര ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ ഇപ്പോഴും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ സൈബർ ഇടത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് ചൈന ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് 'ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് ' ആണ്. ഇതിൽ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൈവറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റിന് ആയിരം അഭ്യർഥനകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂവെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർക്ക് ശേഷി പത്ത് ലക്ഷമായി ഉയർത്താൻ കഴിയും. ഇത് സെർവർ സജ്ജീകരണം തകരാൻ ഇടയാക്കും. ഹാക്കർമാർ എടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് 'ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഹൈജാക്ക്' ആണ്, അതിൽ നിരീക്ഷണ ആവശ്യത്തിനായി ടാർഗെറ്റിലേക്ക് ചൈന വഴി ഇന്റർനെറ്റ് അക്കൗണ്ടും ട്രാഫിക്കും വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഹാക്കർമാർക്ക് കഴിയും.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. പക്ഷേ ചൈനക്കാർ ഇത്തരം നിശബ്ദയുദ്ധ മുറകളെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ചൈന എല്ലാത്തരം തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഹൈബ്രിഡ് യുദ്ധമാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

സൈബർ വിദഗ്ദ്ധനായ പ്രശാന്ത് മാലി പറയുന്നത്, ‘ഇതൊരു സൈബർവാറാണ്, കൂടുതലും അവ ചെയ്യുന്നത് പി‌എൽ‌എയുടെ സൈബർ വിംഗല്ല, മറിച്ച് പി‌എൽ‌എ നിയമിച്ച സംസ്ഥാനേതര ടെക്കികളാണ്. കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കും. വിവിധ വെബ്‌സൈറ്റുകളെ തകർക്കും.’

