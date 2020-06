യുഎസ് പൊലീസിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കരുത്, ഗൂഗിളിനെതിരെ ജീവനക്കാർ

അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര കലാപം ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകി ലോകത്തെ എല്ലാവരെയും തുല്യരാക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ടെക് കമ്പനികൾ കാര്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ, യുഎസ് പൊലീസിന് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും സേവനങ്ങളും (ജിസ്യൂട്ട് / ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ പോലുള്ളവ) നൽകുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ ജീവനക്കാർ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈയ്ക്ക് നിവേദനം നൽകി.

സി‌എൻ‌ബി‌സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, ‘പൊലീസുമായി കരാറുകളൊന്നുമില്ല’ എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ കത്ത് ഒരാഴ്ചയായി ഓൺലൈനിൽ ‌പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 1,600 ൽ അധികം ഗൂഗിൾ ജീവനക്കാരാണ് ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. വംശീയത ഇല്ലാതാക്കാൻ ‘യഥാർഥ നടപടികൾ’ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും വംശീയതയ്ക്കെതിരായ കച്ചവട കരാറുകളിലൂടെ വേണം കമ്പനി ലാഭമുണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും കത്തിൽ സുന്ദർ പിച്ചൈയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ‘ഗൂഗിൾ ഇപ്പോഴും പൊലീസിന് സർവീസ് വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിരാശയുണ്ട്, പൊലീസുമായുള്ള ഗൂഗിൾ ബന്ധം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പൊലീസുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനു പകരം കൂടുതൽ വിപുലമായ വിൽപ്പന തേടുകയാണ് കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്.’

ഗ്രേഡിയന്റ് വെഞ്ച്വറിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ഗൂഗിൾ ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിയമപാലകരെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിൽ അവർ നിരാശരാണെന്നും നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള ക്ലാർക്ക്സ്റ്റൗൺ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിനെ ഒരു സവിശേഷമായ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഉപയോക്താവായി ഗൂഗിൾ അഭിമാനപൂർവ്വം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വംശീയ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Over 1,600 Google Employees Ask Sundar Pichai To Stop Selling Services To Police