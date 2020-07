അതിവേഗ ഡേറ്റാ പ്ലാനുകൾ ട്രായി തടഞ്ഞു, എയർടെലിനും വോഡഫോൺ ഐഡിയക്കും നോട്ടീസ്

എയർടെല്ലിന്റെ പ്ലാറ്റിനം, വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ റെഡ് എക്സ് പ്രീമിയം പ്ലാനുകളെല്ലാം ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) വിലക്കി. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അതിവേഗ ഡേറ്റയും മുൻ‌ഗണനാ സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്ലാനുകൾ.

സ്വകാര്യ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ എയർടെലിനോടും വോഡഫോൺ ഐഡിയയോടും മുൻ‌ഗണനാ പ്ലാനുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തന്നെ ട്രായ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്ലാനുകള്‍ തടഞ്ഞത്. മറ്റ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്കുള്ള സേവനങ്ങളിൽ കുറവ് വരുത്തിയാണ് പുതിയ പ്ലാനിലുള്ളവർക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും ട്രായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ട്രായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റ് പൊതു വരിക്കാരുടെ താൽ‌പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കമ്പനികൾ എങ്ങനെ സന്നദ്ധരാണെന്ന് ട്രായ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ നിർദ്ദിഷ്ട പ്ലാനുകൾക്കായി ഉയർന്ന ‌നിരക്ക് നൽകുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുൻ‌ഗണന നൽകുന്നത് മറ്റ് വരിക്കാരുടെ സേവനങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ട്രായ് ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയം നൽകി.

എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും മികച്ച നെറ്റ്‌വർക്കും സേവന അനുഭവവും എത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരാണെന്ന് എയർടെൽ വക്താവ് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എയർടെൽ 4 ജി നെറ്റ്‌വർക്കിൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് കണക്ഷനായി പ്രതിമാസം 499 രൂപയും അതിന് മുകളിലുമുള്ള പ്ലാറ്റിനം മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എയർടെൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മികച്ച വേഗം ലഭിക്കുന്ന മുൻ‌ഗണനാ ഉപഭോക്താക്കളായിരിക്കും പ്ലാറ്റിനം ഉപഭോക്താക്കൾ.

വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മുൻ‌ഗണനാ പദ്ധതികളും റെഡ്എക്സ് പ്ലാനുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾക്കും പുറമെ 50 ശതമാനം വരെ ഡേറ്റാ വേഗവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായി ട്രായിക്ക് മുന്നിൽ ഈ പ്ലാൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയ് മാസത്തിൽ സമർപ്പിച്ച പ്ലാനിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇപ്പോൾ ചില ഉപഭോക്താക്കളുമായി പ്ലാൻ ഓൺ‌ബോർഡ് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചത്.

തങ്ങളുടെ മൂല്യവത്തായ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത ഡേറ്റ, കോളുകൾ, പ്രീമിയം ഉള്ളടക്കം, രാജ്യാന്തര റോമിംഗ് പായ്ക്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വോഡഫോൺ റെഡ്എക്സ് പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വോഡഫോൺ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

Englighs Summary: TRAI asks Airtel and Vodafone Idea to pause premium plans that offer higher speeds