റിലയൻസ് ജിയോയിൽ 30,000 കോടി നിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ; ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വൻ പദ്ധതികൾ

പ്രമുഖ ടെക് ഭീമന്മാരായ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇന്റൽ മുതൽ യുഎസ്, യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള നിരവധി കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് റിലയൻസ് ജിയോ ഈ വർഷം മുഴുവൻ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. വിദേശനിക്ഷേപം കൂടുന്നതിനോടൊപ്പം ഓഹരി വിപണിയിലും വൻ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. കൊറോണവൈറസ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും റിലൻസ് ജിയോ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടുത്ത കമ്പനി ഗൂഗിൾ ആണെന്നാണ് ബ്ലൂംബർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ബ്ലൂംബെർഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ 4 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 30,000 കോടി രൂപ) നിക്ഷേപിക്കാൻ ഗൂഗിൾ നിലവിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരു കമ്പനികളും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയായതിനാൽ അന്തിമ സംഖ്യകൾ മാറാമെന്ന വസ്തുതയും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 75,000 കോടി രൂപ (ഏകദേശം 10 ബില്യൺ ഡോളർ) നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ആൽഫബെറ്റ് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ ഗൂഗിൾ ഫോർ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇത്. നാല് പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഈ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു - ഓരോ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്കും മിതമായ നിരക്കിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുക, സേവനങ്ങൾ നൽകുക, ബിസിനസ്സുകളെ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുക, നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകൾ ആരോഗ്യം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

സ്മാർട് ഫോൺ ചിപ്പ് മേക്കർ ക്വാൽകോം 730 കോടി രൂപ ആണ് ജിയോയിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതോടെ 25.24 ശതമാനം ഓഹരികൾ വിറ്റ് മൊത്തം 1,18,318.45 കോടി രൂപ ജിയോ സമാഹരിച്ചു. ജിയോ നിലവിൽ 4.91 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി മൂല്യത്തിലാണ്. എന്റർപ്രൈസ് മൂല്യം 5.16 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ്.

ക്വാൽകോമിന് മുൻപ്, ഫെയ്സ്ബുക്, ടിപിജി, കെകെആർ, എൽ കാറ്റർട്ടൺ, ഇന്റൽ ക്യാപിറ്റൽ, ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്, വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി പാർട്ണേര്‍സ്, അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കമ്പനികൾ - അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി, മുബഡാല, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് എന്നിവരാണ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്.

