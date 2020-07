വേഗത്തില്‍ ചൈനീസ് കമ്പനി വാവെയ്‌യെ പുറത്താക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ ഫോണ്‍ സിഗ്നലുകള്‍ തടസപ്പെടുമെന്ന് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബിടി, വോഡഫോണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ഇക്കാര്യം ബ്രിട്ടിഷ് പാര്‍ലമെന്റ് കമ്മറ്റി മുൻപാകെ അറിയിച്ചത്. ഇതിനാലാണ് വർഷങ്ങളോളം സമയമെടുത്ത് വാവെയ് കമ്പനിയെ ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിച്ചത്. അത്രയെളുപ്പം പുറത്താക്കാനാകാത്തവിധം ബ്രിട്ടനിലെ ടെലികോം മേഖലയില്‍ വാവെയ് പിടി മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ടെലികോം കമ്പനികള്‍ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബ്രിട്ടനില്‍ 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിന് വാവെയ്ക്ക് ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ സര്‍ക്കാരാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ നീക്കത്തില്‍ നിന്നും ബോറിസ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ തന്നെ യുകെ സര്‍ക്കാര്‍ ടെലികോം മേഖലയിലെ വാവെയുടെ സാന്നിധ്യം ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് നടപടിയെന്നാണ് ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 5ജിയുടെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളില്‍ പൂര്‍ണനിരോധനത്തിനും അല്ലാത്തിടത്ത് വാവെയ് സാന്നിധ്യം 35 ശതമാനമാക്കാനുമാണ് ബ്രിട്ടന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. 2027 വർഷത്തോടെ പൂർണമായും നിരോധിക്കും.

എന്നാല്‍ ഇതിന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മുതല്‍ ഏഴ് വര്‍ഷം വരെ സാവകാശം വേണമെന്നാണ് ടെലികോം കമ്പനികള്‍ അറിയിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വര്‍ഷം കൊണ്ട് വാവെയ് കമ്പനിയുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നാണ് ബിടി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറായ ഹൊവാര്‍ഡ് വാട്‌സണ്‍ പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിയോട് പറഞ്ഞത്.

'ഇത് വേഗത്തില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ 2ജി മുതല്‍ 4ജി, 5ജി വരെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സിഗ്നലുകള്‍ പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെടാം. സര്‍ക്കാര്‍ ആ വഴി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നത് എന്നാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസവും ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ രണ്ട് ദിവസവും സിഗ്നല്‍ തടസപ്പെടാം' ഹൊവാര്‍ഡ് വാട്‌സണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

5ജി സേവനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ മുന്നിലുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് വാവെയ്. പെട്ടെന്ന് വാവെയെ ഒഴിവാക്കുന്നത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമാക്കുമെന്നും ബദല്‍ സൗകര്യം എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാനാകില്ല എന്നുമാണ് ടെലികോം കമ്പനികള്‍ തുറന്നു പറയുന്നത്. വാവെയിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് അമേരിക്ക നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് അടുത്തവര്‍ഷം തുടക്കത്തോടെ വാവെയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നും ടെലികോം രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ ബ്രിട്ടിഷ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വാവെയുടെ നിരോധം കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ബിടിയും വോഡഫോണും ഓര്‍മിപ്പിച്ചിരുന്നു. പൊടുന്നനെയുള്ള നിരോധനം കോടിക്കണക്കിന് പൗണ്ട് നഷ്ടം വരുത്തുമെന്നും കമ്പനികള്‍ പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടനില്‍ 5ജി വിതരണത്തിനായി ഇരു കമ്പനികളും വാവെയുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടിഷ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് 2023ല്‍ വാവെയുമായുള്ള ബന്ധം 35 ശതമാനമാക്കി ടെലികോം കമ്പനികള്‍ കുറക്കണം. ബ്രിട്ടിഷ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ നിര്‍ദേശം നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ അത്രമേല്‍ ബാധിക്കാത്ത കമ്പനിയാണ് വോഡഫോണ്‍. കാരണം തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളില്‍ വോഡഫോണ്‍ വാവെയ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 5ജിക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ വാവെയ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം വോഡഫോണിന് നല്‍കുന്നത് എറിക്‌സണാണ്. എന്നിട്ട് പോലും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് വാവെയെ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് വൊഡഫോണ്‍ പ്രതിനിധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

വോഡഫോണിനേക്കാള്‍ വാവെയ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിടിയാണ്. ബിടിയുടെ 5ജി സേവനങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാനഭാഗങ്ങളില്‍ വാവെയ് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. നഗരങ്ങളില്‍ അടക്കം മൂന്നില്‍ രണ്ട് 5ജി സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും ബിടിക്ക് വാവെയ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാവെയെ മാറ്റാന്‍ ഏതാണ്ട് 500 മില്യണ്‍ പൗണ്ട് (ഏതാണ്ട് 4732 കോടി രൂപ) ചെലവുവരുമെന്നാണ് ബിടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏഴ് വര്‍ഷത്തെ സാവകാശമാണ് വാവെയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ബിടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

4ജി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത് 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് നിര്‍മിക്കുകയെന്ന നിര്‍ദേശത്തെ ബിടിയും വോഡഫോണും തള്ളി. 4ജിക്ക് മുകളില്‍ 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യകൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്നും 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സൗകര്യങ്ങള്‍ സമാന്തരമായി വികസിപ്പിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സേവനം തടസപ്പെടാതിരിക്കൂ എന്നുമാണ് കമ്പനികളുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: After US sanctions, UK bans Huawei from 5G networks