അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി റിലയൻസ് ജിയോ ടിവി പ്ലസ്: ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം, പിന്നെ...

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ (എജിഎം) നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എജിഎമ്മിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൊന്ന് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഓവർ ടോപ്പ് (ഒടിടി) പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ജിയോ ടിവി പ്ലസിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഒരു ഇന്റർഫേസിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത ഉള്ളടക്ക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അനുവദിക്കും.

എ‌ജി‌എമ്മിൽ‌ ആകാശ് അംബാനിയാണ് കാഴ്ചക്കാർ‌ക്ക് മുന്നിൽ പുതിയ ജിയോ ടിവി പ്ലസ് ഇന്റർ‌ഫേസിന്റെ പ്രദർശനം നടത്തിയത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം, ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, സോണി എൽഐവി, എന്നിവയുൾപ്പെടെ 12 ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഓരോ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും വെവ്വേറെ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് കണ്ടെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ബ്രൗസിങിനായി ഇന്റർഫേസ് ഉള്ളടക്കത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വിഭജിക്കും. ജിയോ ടിവി പ്ലസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ടിവി ഷോകളും സിനിമകളും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കും. കണ്ടെന്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷത വോയ്‌സ് കമാൻഡ് സവിശേഷതയാണ്. വോയ്‌സ് സേർച്ചിങ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കായി ജിയോ ടിവി പ്ലസിന് കഴിയും. മറ്റ് പുതിയ സവിശേഷതകളിൽ ഒരു അദ്വിതീയ പോളിങ് ഓപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജിയോ ടിവി പ്ലസിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയും. വോട്ടെടുപ്പ് നമ്പറുകൾ തത്സമയം എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

ജിയോ ഗ്ലാസും കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. 3 ഡി അവതാറുകൾ, ഹോളോഗ്രാഫിക് ഉള്ളടക്കം, സാധാരണ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വെർച്വൽ സ്‌പേസ് കൂടുതൽ സംവേദനാത്മകമാക്കി പുതിയ ഉൽപ്പന്നം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ജിയോ ഗ്ലാസിന്റെ ഭാരം വെറും 75 ഗ്രാം മാത്രമാണ്. ഉപകരണത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്, വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്മാർട് ഫോണിലേക്ക് അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ ഒരു കേബിൾ കമ്പനി ഇതോടൊപ്പം നൽകും.

വെർച്വൽ ലോകത്ത് ഇടപെടലുകൾ മികച്ചതാക്കാൻ ജിയോ ഗ്ലാസിന് 3D അവതാർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. 3 ഡി ഹോളോഗ്രാമുകൾ പങ്കിടുന്നതിലൂടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചർച്ചകളും കമ്പനി അനുവദിക്കും. ഇപ്പോൾ 25 ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിന്ന് ജിയോ ഗ്ലാസിന് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഹോളോഗ്രാഫിക് ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം.

English Summary: Reliance Jio TV Plus: Users can watch Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar from single log-in