നാനാഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരേസമയം ആക്രമണം നേരിടുന്ന ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായേക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഡിസ്‌നി പ്ലസിന്റെ മേധാവിയായിരുന്ന കെവിന്‍ മേയറെ കമ്പനിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ അധികാരിയായി നിയമിച്ചത്. കാലക്രമേണ ടിക്‌ടോകിനെ ഒരു അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയാക്കാമെന്നായിരുന്നു ആപ്പിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഉദ്ദേശം. എന്നാല്‍, അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശകന്‍ പീറ്റര്‍ നവാറോ ഇപ്പോള്‍ മേയറെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് പാവയെന്നാണ്. ടിക്‌ടോക് അമേരിക്കന്‍ ആപ് ആയതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് ഒരു ഗുണവും കിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ചൈനീസ് ആപ്പുകളില്‍ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡേറ്റ നേരിട്ട് ചൈനീസ് സെര്‍വറുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നു മറക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. കുട്ടികള്‍ക്കും മറ്റും വിനോദം പകരുന്നുവെന്നു കരുതുന്ന ഈ ആപ്പുകളിലൂടെ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കും ചൈനീസ് സൈന്യത്തിനും ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. (അമേരിക്കന്‍ ആപ്പുകള്‍ ഇങ്ങനെ അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിന് ഉപകരിച്ചേക്കുമെന്നു കണ്ടായിരിക്കണം അവ ചൈന നിരോധിച്ചത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആപ്പുകളെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു രാജ്യത്തിനു ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്ന പാഠമാണിത്.)

മറ്റൊരു ചൈനീസ് ആപ്പായ വിചാറ്റിന്റെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് നവാറോ ആക്രമിച്ചു. പുതിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ടിക്‌ടോകിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് ലോകമെമ്പാടും ആളുകള്‍ ടിക്‌ടോക് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ ആപ് ചൈനയില്‍ ഔദ്യോഗികമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു പോലുമില്ല. തങ്ങള്‍ ചൈനാ സർക്കാരിന് ഒറ്റത്തവണ പോലും ഡേറ്റ കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയാണ് ആദ്യം ടിക്‌ടോക് അടക്കമുള്ള 59 ആപ്പുകളെ നിരോധിച്ചത്. അമേരിക്കയും താമസിയാതെ ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നരോധിച്ചേക്കും. മറ്റു ചൈനീസ് ആപ്പുകളും കരുതിയിരുന്നോ. പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ആദ്യം അരിഞ്ഞിടുക ടിക്‌ടോകും, വീചാറ്റുമായിരിക്കും. അതിനു പിന്നാലെ മറ്റ് ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ക്കും അമേരിക്കയില്‍ നിന്നു പോകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് തന്റെ അനുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ സ്‌കൈപ് സൃഷ്ടിച്ച എൻജിനീയര്‍ നിര്യാതനായി

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിരുന്ന വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്പുകളിലൊന്നായ സ്‌കൈപ് സൃഷ്ടിച്ച എസ്‌റ്റോണിയക്കാരായ എൻജിനീയര്‍മാരില്‍ ഒരാളായ ടോയിവോ അനസ് തന്റെ 48-ാമത്തെ വയസില്‍ നിര്യാതനായി. 'അപ്രതീക്ഷിത രോഗബാധയെ' തുടര്‍ന്നാണ് ടോയിവോ മരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അറിയിച്ചു. 2003ലാണ് സ്‌കൈപ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് അത് 2005ല്‍ ഈബേ 2.6 ബില്ലയന്‍ ഡോളറിന് ഏറ്റെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് 2012ലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമയായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അത് 8.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ നല്‍കി വാങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം 40 മില്ല്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളാണ് സ്‌കൈപ്പിന് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍, പ്രതീക്ഷിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാനാകാതെ പോയ ആപ്പാണ് സ്‌കൈപ്. കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കാതിരുന്നതാണ് സ്‌കൈപിനു വിനയായത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്പായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് അതിഗംഭീരമായ വളര്‍ച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ സാംസങ് 6ജിക്ക് 1000 ജിബിപിഎസ് സ്പീഡ്!

ലോകത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ 5ജിയുടെ പ്രചാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കവെ, ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ തങ്ങളുടെ 6ജി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡ് 2028ല്‍ നിശ്ചയിക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 6ജി, 2030 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നേക്കും. ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി കണക്ടു ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ സംഖ്യ ഈ കാലമാകുമ്പോഴേക്ക് 500 ബില്ല്യന്‍ ആകുമെന്ന് സാംസങ് പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 6ജി സ്പീഡ് 1000 ജിബിപിഎസ് ആയിരിക്കുമെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു.

∙ ആപ്പിള്‍ സാംസങ്ങിന് 100 കോടി ഡോളര്‍ 'പിഴ' ഒടുക്കുന്നതെന്തിന്?

ഐഫോണുകളുടെ ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാംസങ് ആണ്. ആപ്പിള്‍ മറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേ നിര്‍മാതാക്കളുടെ സേവനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സാംസങ് ആപ്പിളിന്റെ എതിരാളികള്‍ക്കും ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടാക്കി നല്‍കുന്നും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം തങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട അത്ര ഡിസ്‌പ്ലേ വാങ്ങാത്തതിനാല്‍ ആപ്പിള്‍ സാംസങിന് 950 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ 'പിഴ'യായി നല്‍കിയെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ആപ്പിള്‍ ഈ തുക നല്‍കിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ സാംസങ് കമ്പനിക്ക് അത്ര പണം നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് വാര്‍ത്ത. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിന് ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ഫോണുകളും മറ്റും നര്‍മിക്കാനാകാതെ പോയതാണ് ഡിസ്‌പ്ലേ വാങ്ങാതിരുന്നതെന്നാണ് അനുമാനം.

∙ റിയല്‍മി സി11 7,499 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം

തങ്ങളുടെ വിലകുറഞ്ഞ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളിലൊന്നായ സി11 ഇന്ത്യയില്‍ അവതിരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിയല്‍മി. മോഡലിന് 2ജിബി റാമും, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമാണ് ഉള്ളത്. ഡിസ്‌പ്ലേ 6.5-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഐപിഎസ്, എച്ഡി പാനലാണ്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 10ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണിന് 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററിയുണ്ട്. മെഡിയടെക് ഹെലിയോ ജി35 ആണ് പ്രോസസര്‍. ഫോണിന് 13 എംപി പിന്‍ക്യാമറയും, 5 എംപി സെല്‍ഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്.

