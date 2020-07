ചൈനയ്ക്കെതിരെ നീക്കം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക, ടിക് ടോക് പൂട്ടിക്കും?; സ്വകാര്യതാ ലംഘനത്തന് ഗൂഗിളിനെതിരെ കേസ്

അമേരിക്കയും പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വഴിമാര്‍ഗം കടമെടുത്ത് ടിക്‌ടോക് നിരോധിച്ചാല്‍ ചൈനയുടെ വലിയൊരു നിരീക്ഷണോപാധി ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശകനായ റോബര്‍ട്ട് ഒബ്രയന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയാണെന്നു പറഞ്ഞ് ടിക്‌ടോക് അടക്കം 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ടിക്‌ടോക്, വിചാറ്റ് തുടങ്ങിയവ അടക്കം പല ചൈനീസ് ആപ്പുകളും താമസിയാതെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഗൗരവത്തില്‍ പരിഗണിച്ചുവരികയാണെന്നും ഒബ്രയന്‍ ഫോക്‌സ് ന്യൂസ് റേഡിയോയ്ക്കു നില്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ ആപ് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയേയും അമേരിക്കയേയും ഒരുമിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍, ചില യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെയും പാത പിന്തുടരും. ഇതിലൂടെ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വലിയൊരു നിരീക്ഷണോപാധി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഒബ്രയന്‍ പറഞ്ഞു. ടിക്‌ടോക് പോലെയുള്ള ആപ്പുകൾ ഒരു ഭീഷണിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ മറുപടി നല്‍കിയത്. കുട്ടികളാണ് ഈ ആപ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുപയോഗിക്കുന്നത് രസകരവുമാണ്. ടിക്‌ടോക് മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ ടെക്‌നോളജി കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ വളരെ സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങളടക്കം അതു ചോര്‍ത്തും. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ ആരെല്ലാമാണ്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാരാണ് എന്നതൊക്കെ അറിയും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചുളള ഒരു മാപ് തന്നെ തയാറാക്കാന്‍ അവര്‍ക്കു സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ( ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും വാട്‌സാപും ഗൂഗിളും ഒക്കെ വ്യാപകമായും വളരെകാലമായും ചോര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും അത് അമേരിക്കയ്ക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് സന്തേഷമേയുള്ളു എന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.) ചോര്‍ത്തുന്ന ഡേറ്റ അവരുടെ ക്ലൗഡിലുള്ള സൂപ്പര്‍ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ നല്‍കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒബ്രയന്‍ ആരോപിച്ചു.

ചൈന നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാന്‍ പോകുകയാണ്. അവര്‍ നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക്‌സ് എടുക്കും. ( ഇമെയില്‍ ഐഡിയും ഫോണ്‍ നമ്പറും വാങ്ങിയ ശേഷം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളാണ് ചില ഇന്ത്യക്കാര്‍ ആധാറിനു പോലും കൊടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച ഫിംഗര്‍ പ്രിന്റും ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷനും അടക്കമുള ബയോമെട്രിക്‌സ് എടുക്കാന്‍ തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നതും ഇവിടെ ഓര്‍മിക്കാം. എന്തായാലും ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് സ്‌കാനറും ഫെയ്‌സ്‌ഐഡിയും പോലെയുള്ള 'സേവനങ്ങള്‍' ഇതിനൊക്കെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. ) നിങ്ങളാരാണ് എന്നതു മുഴുവന്‍ ചൈന അറിയുമെന്നും ഒബ്രയന്‍ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റയെല്ലാം ഫ്രീയായി ടിക്‌ടോകിലൂടെയും വീചാറ്റിലൂടെയും ചൈനയിലെത്തും. ഇനി അങ്ങനെ ലഭച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവരത് മോഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. മാരിയറ്റ് (Marriott – ഹോട്ടല്‍ ബിസിനസ് ഭീമന്‍) ഹാക്കു ചെയ്ത് ചൈന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വിവരങ്ങള്‍ വരെ ചോര്‍ത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഒബ്രയന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സ്വകാര്യതയുടെ കാര്യത്തില്‍ അമേരിക്കക്കാരും ചൈനക്കാരുമല്ലാത്തവര്‍, റഷ്യന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ക്കിടയിലുളള ഒരു തമാശ ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആപ്പിളിന്റെ ഫോണ്‍ വാങ്ങിയാല്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ നമ്മുടെ സംഭാഷണം കേള്‍ക്കും. വാവെയുടെ ഫോണ്‍ വാങ്ങിയാല്‍ ബെയ്ജിങ് നമ്മുടെ കോള്‍ ശ്രവിക്കും.

∙ 'ഉപയോക്താക്കള്‍ വേണ്ടന്നു പറഞ്ഞാലും ഗൂഗിള്‍ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു'

സന്ദര്‍ഭവശാല്‍ റോബര്‍ട്ട് ഒബ്രയന്‍ ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയര്‍ത്തിയ അതേദിവസം തന്നെയാണ് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഗൂഗളിനെതിരെ രാജ്യത്തു തന്നെ വിവരം ചോര്‍ത്തലിനെതിരെ നിയമനടപടി തുടങ്ങുന്നത് രസകരമാണ്. ഉപയോക്താക്കള്‍ വേണ്ടന്നു പറഞ്ഞാലും ആപ്പുകളിലൂടെ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതു വേണ്ടെന്നു പറായാനായി ഗൂഗിള്‍ അടുത്തിടെ ആപ്പുകളില്‍ സെറ്റിങ്‌സിൽ ഓപ്ഷൻ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, അങ്ങനെ വേണ്ടന്നു വയ്ക്കുന്നവരെയും ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. നിയമ കമ്പനിയായ ബോയസ് ഷിലര്‍ ഫ്‌ളെക്‌സ്‌നര്‍ ( Boies Schiller Flexner) ആണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഗൂഗിളിനൊപ്പം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും ഓറക്കിള്‍ കോര്‍പറേഷനെതിരെയെും പരാതി സമര്‍പ്പിക്കും. പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. സാന്‍ ജോസിലെ ഒരു അമേരിക്കന്‍ ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് ഗൂഗിളിനെതിരെ ഈ കടുത്ത ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫെഡറല്‍ റൈറ്റപ് ലോ, കലിഫോര്‍ണിയ പ്രൈവസി ലോ എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ് ഗൂഗിള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ വെബിലും ആപ്പിലും നടത്തുന്ന ഇടപെടല്‍ മുഴുവന്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ഗൂഗിളിന്റെ ഫയര്‍ബേസ് (Firebase) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡേറ്റാ ചോര്‍ത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ അടക്കമുളള പല സേനവങ്ങളും നല്‍കുന്നത്.

ആപ്പുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫയര്‍ബേസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു കാണാനാവില്ല. ഗൂഗിള്‍ തന്നെ പറയുന്ന സെറ്റിങ്‌സ് ഉപയോഗിച്ചാലും ട്രാക്കിങ് മുറയ്ക്കു നടക്കുമെന്നാണ് ആരോപണം. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ റോയിട്ടേഴ്‌സ് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഗൂഗിളിന്റെ ഇത്തരം ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ആന്റി ട്രസ്റ്റ് പാനല്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഫയര്‍ബേസിന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ പല എതിരാളികളെയും കടത്തിവെട്ടുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം. ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം ബ്രൗസര്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ചെയ്തികള്‍ ഇന്‍കോഗ്നിറ്റോ മോഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പോലും റെക്കോഡു ചെയ്യന്നുവെന്ന ആരോപണവും ബോയസ് ഷിലര്‍ ഫ്‌ളെക്‌സ്‌നര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിലുണ്ട്.

∙ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ആപ്പിലൂടെ ഇമെയില്‍ വായിച്ചു കേള്‍ക്കാം

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഇമെയില്‍ സേവനമായ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍, ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ ഔട്ട്‌ലുക് ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 'പ്ലേ മൈ ഇമെയില്‍' ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മെയില്‍ വായിച്ചു കേള്‍പ്പിക്കും.

∙ അണുമുക്തമാക്കാന്‍ ഗോദറേജിന്റെ യുവി കെയ്‌സ്

യുവി-സി ലൈറ്റ് ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ അണുമുക്തമാക്കാനുള്ള യുവി കെയ്‌സ് (UV Case) ഗോദറേജ് സെക്യൂരിറ്റി സൊലൂഷന്‍സ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു. യുവി രശ്മികള്‍ കണ്ണുകള്‍ക്കും ത്വക്കിനും ഹാനികരമായതിനാല്‍ മുന്‍കരുതലുകളോടെ വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്‍.

∙ സൂം വിഡിയോ ചാറ്റ് ഉപകരണം അവതരിപ്പിച്ചു

വിഡിയോ കോളുകളിലൂടെ പ്രശസ്തമായ സൂം വിഡിയോ കോളുകള്‍ നടത്താനുതകുന്ന സൂം ഫോര്‍ ഹോം എന്ന ഉപകരണം അവതരിപ്പിച്ചു. 27-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനോടു കൂടിയ ഉപകരണത്തിന് 599 ഡോളറാണ് വില. മൂന്നു ക്യാമറകള്‍ ഈ ഡിവൈസില്‍ ഉണ്ട്. എട്ടു മൈക്രോഫോണുകളും ഉണ്ട്. ടച് സ്‌ക്രീന്‍ ഡിസ്‌പ്ലെയാണിത്. ഓഫിസുകള്‍ക്കും വ്യക്തികള്‍ക്കും ഇതു പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാമെന്നു കരുതുന്നു.

