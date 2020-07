ക്ലിപ്പുകൾ തേടുന്നവരുടെ ഗൂഗിൾ രേഖകൾ: സരിതയിൽ നിന്ന് സ്വപ്നയിലേക്കുള്ള ദൂരം പറയുന്നതെന്ത്?

സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയൊരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. മുൻനിര ഉദ്യേസ്ഥൻമാരും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ കേസിൽ മലയാളികൾക്കുള്ള താൽപര്യം മറ്റൊന്നാണ് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ സേർച്ചിങ് ഡേറ്റകൾ കാണിക്കുന്നത്. എത്ര സ്വർണം കടത്തി എന്നോ, ആരോക്കെ പിന്നിലുണ്ടെന്നോ, ഇതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് എന്താ നഷ്ടമെന്നോ ഇക്കാര്യമൊന്നും മലയാളികൾക്ക് അറിയേണ്ട. അവർക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും സ്വകാര്യതയുമാണ്. കേരളത്തിൽ ഏതൊരു കേസ് വന്നാലും അതിനു പിന്നിലെ അവിഹിത വിവരങ്ങൾ അറിയാനാണ് മിക്കവർക്കും താൽപര്യം. ഇക്കാര്യമെല്ലാം ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സേർച്ച് എന്‍ജിനുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്.

സോളാർ കേസിലെ സരിത നായരുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വിഷയത്തിലും നടക്കുന്നതെന്ന് ഗൂഗിൾ സേർച്ചിങ് ഡേറ്റ നോക്കിയാൽ മനസിലാകും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് കേസിൽ കുടുങ്ങിയ വനിതകളുടെ ഹോട്ട് ചിത്രങ്ങൾ, വിഡിയോകൾ, അവിഹിക സ്റ്റോറികൾ എന്നിവയാണ്. കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ ഫോട്ടോയോ, സോഷ്യൽമീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളോ ആരും ഗൂഗിളിൽ അന്വേഷിച്ചതായി കണ്ടില്ല. എന്നാൽ, കേസിലെ ഏക വനിതയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ തേടി ഗൂഗിളിനെ സമീപിച്ചത് നിരവധി പേരാണ്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരൂപയോഗം ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെയും മറ്റു ഫോറങ്ങളിലൂടെയും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും വനിതളുടെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങളും പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ വന്ന ഫോട്ടോകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ട്രളുകൾ നിരവധി പേരാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചത്. സ്വർണക്കടത്ത് എവിടെയും വിഷയമായിരുന്നില്ല.

ഇത് മലയാളി നെറ്റിസൺസിനിടയിൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. സോഷ്യൽമീഡിയ സജീവമായ അന്നു മുതൽ ഏതൊരു വനിതാ പ്രതിയുടെയും ക്ലിപ്പുകൾ സേർച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും തുടരുന്നു. പലപ്പോഴും കേസിലെ പ്രധാന വിഷയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മലയാളികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അവിഹിത കഥകളും ചിത്രങ്ങളും തന്നെയാണെന്ന് ഗൂഗിൾ സേർച്ച് ഡേറ്റകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

