ജിയോയും ഗൂഗിളും ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കും, ഭീതിയോടെ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍; ട്വിറ്റര്‍ ആക്രമണത്തിനു പിന്നില്‍

റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് മേധാവി കമ്പനിയുടെ 43-ാം വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിങ്ങില്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആഗോള ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ 33,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം റിലയന്‍സ് ജിയോയില്‍ നടത്തി എന്നതാണ്. ഇരു കമ്പനികളും ചേര്‍ന്ന് ഒരു ആന്‍ഡ്രോയിഡ് കേന്ദ്രീകൃത ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഇതുപയോഗിച്ച് വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനാകുമെന്നുമാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ എന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ മനസില്‍ ഓടിയെത്തുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ പേരുകളാണ്. വര്‍ഷങ്ങളായി ഷഓമി, ഒപ്പോ, വിവോ, റിയല്‍മി തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മേഖല.

ഇവിടെയാണ് ജിയോ-ഗൂഗിള്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യമിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനികള്‍ ഒത്തുചേരുന്നത് കൃത്യസമയത്താണ്- ചൈനാ വിരുദ്ധ വികാരം തിളച്ചു മറിയുകയാണിപ്പോള്‍. ഇരു കമ്പനികളും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന വിലകുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വന്‍ ഹിറ്റാകാനുള്ള സാധ്യത ഇതോടെ തെളിയുകയാണ്. ജിയോ ആപ്പുകള്‍ കുത്തിനിറച്ചായിരിക്കാം ഫോണ്‍ ഇറക്കുക എന്നാണ് അനുമാനം. ഇതോടെ ഫോണിന് ഒരു 'ദേശി' മട്ടും ഭാവവും വരികയും ചെയ്‌തേക്കും. വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകള്‍ക്കു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഒരുക്കാനുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ശ്രമം ഇതാദ്യമായല്ല നടക്കുന്നത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഗോ അത്തരമൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, അവിടെ ജിയോ ഘടകം ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനും പുറമേയാണ് 5ജിയുടെ വരവ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വിലക്കുറവോടെ പുറത്തിറക്കുക വഴി ഒരുപറ്റം ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാമെന്നും കമ്പനികള്‍ കരുതുന്നുണ്ടാകണം. ജിയോ ഗൂഗിളിനോടു മാത്രമല്ല ചേരുന്നത്- ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാതാവായ ക്വാല്‍കമിനോടും ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. അതോടെ അംബാനിയുടെ കമ്പനിക്ക് ഹാര്‍ഡ്‌വെയറും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും വരുതിക്കു നിർത്താനാകും.

ഫീച്ചര്‍ഫോണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ജിയോഫോണുമായി കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ചുവടുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഗൂഗിളിനെയും ക്വാല്‍കമിനെയും ഇരുവശത്തും നിർത്തി ജിയോ നടത്തുന്ന മെഗാസ്റ്റാര്‍ എന്‍ട്രി ചൈനീസ് കമ്പനികളെ വിറപ്പിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. 'ദേശി' കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് അടുത്തകാലത്തൊന്നും ഒരു ചെറുത്തുനില്‍പ്പും ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഒന്നും കാണാതെയായിരിക്കില്ല ഗൂഗിളും ക്വാല്‍കമുമായി അംബാനി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടത് എന്നാണ് സംസാരം.

∙ ട്വിറ്റര്‍ നേരിട്ട വന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ കഥ

'സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സൈബര്‍ ആക്രമണം' എന്നാണ് ട്വിറ്ററിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തെ വിദഗ്ധര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ കുറഞ്ഞത് 367 ഉപയോക്താക്കളുടേതായി 90 ലക്ഷം രൂപയാണ് വെറും രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ടു നഷ്ടമായത്. ഇവരെല്ലാം ബിറ്റ്‌കോയിനിലൂടെയാണ് പണമടയ്ക്കല്‍ നടത്തിയത്. കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടാമായിരുന്നുവെങ്കിലും ട്വിറ്റര്‍ അതിവേഗം ഇടപെട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്നു കരുത്തപ്പെടുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പോലും കംപ്യൂട്ടര്‍ പഠനമുള്ളവര്‍ക്ക് ഹാക്കു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതടക്കമുള്ള ഒരുപാടു ഗുണപാഠങ്ങള്‍ ഇതില്‍നിന്ന് ഉള്‍ക്കൊള്ളണമെന്നാണ് സുരക്ഷാ കമ്പനിയായി കാസ്‌പേര്‍സ്‌കി ലാബ്‌സ് പറയുന്നത്.

തങ്ങളുടെ ചില ജോലിക്കാര്‍ക്കെതിരെ തത്പരകക്ഷികള്‍ സംഘംചേര്‍ന്ന് ആക്രമണം നടത്തി. കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും ടൂളുകളുടെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ട്വിറ്റര്‍ തുറന്നു സമ്മതിക്കുകയും ഇതില്‍ കമ്പനിയുടെ മേധാവി ജാക് ഡോര്‍സി ക്ഷണമാപണം നടത്തുകയുമുണ്ടായി. ഇതി ട്വിറ്ററിന് വിഷമം പിടിച്ച നാളുകളാണ്. ഇതു സംഭവിച്ചത് തങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡന്‍, മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ, ജെബ് ബെയ്‌സോസ്, ആപ്പിള്‍, ഊബര്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അക്രമണകാരികള്‍ നുഴഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. സംഘം ചേര്‍ന്നുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു അത്.

നിരവധി അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഒരേസമയം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് അക്കൗണ്ടിനു മേല്‍ പൂര്‍ണ അധികാരം ലഭിച്ചു. അവര്‍ക്ക് എന്തും പോസ്റ്റു ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നതും മനസില്‍വയ്ക്കണം. പകരം അവര്‍ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ചോദിച്ചതേയുള്ളു. അതിനാല്‍ ആളുകള്‍ വളരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നാണ് ഗിയോട്ടസ് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ സഹസ്ഥാപകരിലൊരാളായ അരുണ്‍ വിജയ് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നത്. പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും അടക്കമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കടന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റു ചെയ്താല്‍ അത് വന്‍വിപത്തായിരിക്കും വരുത്തിവയ്ക്കുക എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സോഷ്യല്‍ എൻജിനീയറിങ് ആക്രമണത്തിലൂടെ ചില ഉന്നത ട്വിറ്റര്‍ ജോലിക്കാരെ ലക്ഷ്യംവച്ചു നടത്തിയ ആക്രമണം വിജയിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് കണ്ടത്. ട്വിറ്റര്‍ പോലെയൊരു കമ്പനിക്കെതിരെ ഇത്ര എളുപ്പത്തില്‍ ആക്രമണം നടത്താമെങ്കില്‍ ആരും സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന കാര്യവും ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നു.

∙ യുസിവെബ് ഇന്ത്യന്‍ ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു

ചൈനീസ് ബിസിനസ് ഭീമന്‍ ആലിബാബ ഗ്രൂപ് ഹോള്‍ഡിങ്‌സിനു കീഴിലുള്ള യുസിവെബ് ഇന്ത്യയിലെ ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ്. യുസി വെബ് ബ്രൗസറടക്കമുള്ള സേവനമാണ് അവര്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകളില്‍ യുസി ബ്രൗസറും പെടും.

