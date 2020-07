മരുന്ന് മുതൽ പച്ചക്കറി വരെ സൗജന്യമായി വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ജിയോമാർട്ട്, ആമസോണിനും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനും വെല്ലുവിളി

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ(ആർഐഎൽ) ഡിജിറ്റൽ സേവന സ്ഥാപനമായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഫെയ്സ്ബുക് നിക്ഷേപം നടത്തിയതോടെ ഇ കൊമേഴ്സ് രംഗത്ത് റിലയൻസ് വൻ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് റിലയൻസിന്റെ എജിഎം ചടങ്ങിൽ കമ്പനി മേധാവി മുകേഷ് അബാനിയും പറഞ്ഞത്. ജിയോമാർട്ടിന്റെ പൈലറ്റ് പദ്ധതി വൻ വിജയമാണെന്നും രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഇ–കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നിവർക്ക് വൻ ഭീഷണിയാകുന്ന നീക്കമാണിത്. ഓഹരി നിക്ഷേപത്തോടൊപ്പം ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ്, വാട്സാപ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തത്തിനും കരാറായിട്ടുണ്ട്. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ സന്ദേശ ആപ്പ് ആയ വാട്സാപ് ഉപയോഗിച്ച് ഇ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗമായ ജിയോമാർട്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയുള്ള റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിന്റെ വാണിജ്യ ബിസിനസിനു കരുത്തുപകരുകയും ചെറുകിട വ്യാപാരസംരംഭങ്ങളെയും ഉപയോക്താക്കളെയും ഡിജിറ്റലായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.

ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസിന്റെ മൂല്യം 4.62 ലക്ഷം കോടി രൂപ എന്നു കണക്കാക്കിയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കുമായുള്ള ഓഹരി ഇടപാട്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും ചേർത്ത് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലിമിറ്റഡ്(ജെപിഎൽ) രൂപീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ്. റിലയൻസിന്റെ മൊബൈൽ, ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, വിവിധ ആപ്പുകൾ, നിർമിത ബുദ്ധി, ബിഗ് ഡേറ്റ, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ റിലയൻസിന് നിക്ഷേപമുള്ള ഡെൻ, ഹാത്‍‌വേ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ കുടക്കീഴിലുള്ളതാണ്.

ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഫാഷൻ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നിവ ഒരു കുടക്കീഴിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ജിയോ മാർട്ട് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് വാർത്ത. തുടക്കത്തിൽ, പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്സുകളും വിതരണം ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി. പിന്നീട് ഫാഷൻ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റിലയൻസ് ജിയോ മാർട്ട് വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജിയോ മാർട്ടിന്റെ പൈലറ്റ് സംരംഭം 200 നഗരങ്ങളിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. കൂടാതെ ജിയോമാർട്ടിന് പ്രതിദിനം 2,50,000 ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ചെറുകിട വ്യാപാരികളുമായും കടയുടമകളുമായും ഉള്ള സഹകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിലയൻസ് ജിയോമാർട്ട് നടക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഫാഷൻ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അതിന്റെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളം 12,000 സ്റ്റോറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിനുള്ളത്. ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് ഗ്രേഡ് നഗരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ആമസോണിനും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനുമെതിരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മത്സരിക്കാൻ ഇത് ജിയോമാർട്ടിനെ ഏറെ സഹായിക്കും.

ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റീട്ടെയിൽ ബിസിനസുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും ജിയോ മാർട്ട് ഒരുങ്ങുന്നു. കൂടുതൽ ബ്രാൻഡുകൾ, ബിസിനസുകൾ, സംരംഭകർ എന്നിവരുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കാനും അടുത്ത കുറച്ച് പാദങ്ങളിൽ ആഗോള പങ്കാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഇത് പദ്ധതിയിടുന്നു.

പലചരക്ക് കടകളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ ലളിതമാക്കുന്നതിന് ജിയോ മാർട്ട് അടുത്തിടെ വാട്സാപ് വഴി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 40 കോടി ഉപയോക്താക്കൾ വാട്സാപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് തീർച്ചയായും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ജിയോമാർട്ടിനെ സഹായിക്കും. റിലയൻസ് ജിയോയിലെ 9.99 ശതമാനം ഓഹരിയുടെ ഉടമയായ ഫെയ്സ്ബുക് 43,574 കോടി രൂപയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്.

English Summary: JioMart Challenges Amazon, Flipkart: They Will Sell Phones, TV, Clothes, Medicine, Healthcare & More