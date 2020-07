ഹൈടെക് കള്ളക്കടത്ത്! സ്വർണം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ കംപ്യൂട്ടർ മുതൽ എൻ-95 മാസ്കുകൾ വരെ

കംപ്യൂട്ടറുകൾ മുതൽ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ വരെ, കോവിഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്യൂട്ടുകൾ മുതൽ എൻ -95 മാസ്കുകൾ വരെയുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക, ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സ്വർണം, മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത്. ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. ടെക്നോളജി വളർന്നതോടെ കള്ളക്കടത്തിന്റെ സ്വഭാവവും രൂപവും മാറിയെന്ന് ചുരുക്കം.

രാജ്യത്തേക്ക് കള്ളക്കടത്ത് കൂടിയതോടെ കസ്റ്റംസ് ഒരു രഹസ്യ കുറിപ്പ് തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തരം ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളും ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമാണ് നിർദ്ദേശം. കേരളത്തിലേക്ക് ഗണ്യമായി സ്വർണം കടത്തുന്നത് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഹൈടെക് കള്ളക്കടത്ത് പിടിക്കാൻ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ സ്വർണം കടത്താൻ നയതന്ത്ര ചരക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ കാര്യമായി ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മയക്കുമരുന്നും മഞ്ഞ ലോഹവും ഗ്രീൻ ചാനലുകളിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ജൂലൈ 16 ന് രാത്രി ജ്യൂസറുകൾ-ഗ്രൈൻഡറുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇരുമ്പ് പ്രസ്സുകളുമായി നാല് യാത്രക്കാർ ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അമൃത്സർ വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ടിന് സംശയം തോന്നി. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കോടികളുടെ കള്ളകടത്തായിരുന്നു.

അമൃത്സർ കസ്റ്റംസിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റുകയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ പായ്ക്കിംഗുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച സ്വർണം കണ്ടെത്തി. ദുബായിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധാരണ ഗാർഹിക ഉപകരണ ഇനമായ ജ്യൂസർ-ഗ്രൈൻഡറുകളും അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് എട്ട് കിലോയിലധികം സ്വർണമാണ്.

കൊക്കെയ്ൻ, കഞ്ചാവ്, മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകൾ എന്നിവ കടത്താൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മെറ്റീരിയലുകളും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഡൽഹി കസ്റ്റംസ് യുഎസിൽ നിന്നെത്തിയവരിൽ നിന്ന് കിലോക്കണക്കിന് കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. എൻ -95 ഫെയ്സ് മാസ്കുകളുടെ ചരക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു പാക്കിംഗിലാണ് കഞ്ചാവ് മറച്ചുവെച്ചത്.

ജൂൺ 17 ന് ഡൽഹി കസ്റ്റംസ് യുഎസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 30 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഇത്തവണ മരുന്നുകൾ കംപ്യൂട്ടർ സെർവറുകൾക്കുള്ളിലാണ് മറച്ചിരുന്നത്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജാക്കറ്റും ജീൻസുമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്-റേ മെഷീനുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ കള്ളകടത്തുകാർ സ്വീകരിച്ച പുതിയ മാർഗമാണ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ സ്വർണം കടത്തുന്നതെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

കള്ളക്കടത്തുകാർ ആദ്യം സ്വർണ്ണത്തെ പൊടിയാക്കി മാറ്റുകയും അതിന്റെ സംയുക്തം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാസ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ 1 കിലോ പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് 700 ഗ്രാം സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. ശുദ്ധമായ രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണം പിന്നീട് വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നു.

English Summary: From Drilling Machines To N-95 Masks, Cartels Use Every Item To Smuggle Gold, Drugs