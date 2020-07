ചൈനയില്‍ നിന്ന് എത്തിയവയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തിയവയുമടക്കമുള്ള ചില കമ്പനികള്‍ക്ക് ചൈനീസ് സൈന്യമായ പീപ്പിള്‍സ് ലിബറേഷന്‍ ആര്‍മി, പിഎല്‍എയുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ കമ്പനികള്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ 'പിഎല്‍എ സ്‌കാന്‍' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലുണ്ട്. ചൈനീസ് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വേരറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നു പറയുന്നു. ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ എഫ്ഡിഐ നിയമങ്ങള്‍ വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങലും, സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകളില്‍ മുതലിറക്കലും എളുപ്പമാണ്. ഇതു മുതലാക്കി ചൈന തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷിക്കും.

എഫ്ഡിഐ, എഫ്‌ഐഐ (ഫോറിന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റര്‍) പുതിയതായി വരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പും സെബിയും ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാല്‍, ഇതിലൂടെ നിലവിലുള്ള മാര്‍ക്കറ്റിന് പ്രശ്‌നമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രമാണ് നീക്കങ്ങള്‍. ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെയും ആപ്പുകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വന്നത് ലഡാക്കില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സേനകള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടര്‍ന്നാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് അവിശ്വസനീയവും, അസൂയാവഹവുമായ വളര്‍ച്ചയായിരുന്നു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കണ്‍സ്യൂമര്‍ ടെക്‌നോളജിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പിരശോധിക്കാം. ഒരു കാലത്ത് സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറാ സിസ്റ്റം ആപ്പിള്‍ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ആപ്പിള്‍ വാവെയ്, ഷഓമി, ഒപ്പോ തുടങ്ങിയ പല ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്കും പിന്നിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഎക്ഓമാര്‍ക്ക് സ്‌കോറുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇക്കാര്യം മനസിലാകും. 128 പോയിന്റുമായി വാവെയ് പി40പ്രോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നു കാണാം. ഐഫോണ്‍ 11 പ്രോ 117 പോയിന്റുമായി 12-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഈ രീതിയിലാണ് ടെക്‌നോളജിയില്‍ ചൈന നടത്തിയ മുന്നേറ്റം. തങ്ങളുടെ അമേരിക്കന്‍ എതിരാളികള കടത്തിവെട്ടി മുന്നേറാന്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയാണ് അമേരിക്കയെ മുന്‍പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ അസ്വസ്ഥമാക്കിയതെന്നു കരുതുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുളള സമീപകാല പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പിന്നിലും ഇതാണ്. കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് അമേരിക്ക കരുതിയ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകളെ നിരോധിച്ച അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം.

അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന്, ചൈനീസ് കമ്പനികളായ വാവെയ്, സെഡ്ടിഇ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ പക്ഷേ, വാവെയുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ചൈനാ സർക്കാർ സൈന്യത്തെയും പൊതു സമൂഹത്തെയും ഒരുമിപ്പിച്ചൊരു നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനു തടയിടാനാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ പഴുതടച്ചുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. ടെക് കമ്പനികള്‍ കൂടാതെ, ചൈനയുടെ പല ഖനന, സ്റ്റീല്‍, ഓട്ടോ കമ്പനികളിലും പിഎല്‍എയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും സംശയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കിയ ചില യൂറോപ്യന്‍ കമ്പനികളുടെയും നിയന്ത്രണം ചൈനയുടെ കൈയ്യിലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കിയാല്‍ അതിന്റെ ഗുണം ആര്‍ക്കാണു ചെല്ലുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മാമായി നിരീക്ഷിക്കും. ഇതിനുള്ള പുതിയ നിയമാവലി അന്തിമ ഘട്ടിത്തലാണ്.

∙ 83 വര്‍ഷത്തേക്ക് നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഫ്രീ!

അതെ ഇപ്പോള്‍ കേട്ടത് ശരിയാണ്! ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ക്കും ഭാഗ്യവതികള്‍ക്കും 83 വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കല്‍ 1000 മാസക്കാലത്തേക്ക് നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഫ്രീ ആയി നല്‍കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ദി ഓള്‍ഡ് ഗാര്‍ഡ് ('The Old Guard') എന്ന ഗെയിം കളിച്ച് ഏറ്റവുമധികം പോയിന്റ് നേടുകയാണ്. ദി ഓള്‍ഡ് ഗാര്‍ഡ് മൂവി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിലെത്തിയിരുന്നു. അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഗെയിമാണിത്. ഗെയിമിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി മാറുന്ന നിങ്ങള്‍ പരമാവധി ശത്രുക്കളെ കൊന്ന് കൂടുതല്‍ പോയിന്റുകള്‍ നേടണം. ഏറ്റവുമധികം പോയിന്റ് നേടുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും 83 വര്‍ഷത്തേക്ക് നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഫ്രീയായി ലഭിക്കും. ഈ ഓഫര്‍ ഇന്നു കൂടെ (ജൂലൈ 19) മാത്രമാണുള്ളത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക: http://www.oldguardgame.com/.

∙ ഐഫോണ്‍ 11 സീരിസിന് എക്കാലത്തെയും വലിയ വിലക്കുറവ്

ആമസോണിലെ 'ആപ്പിള്‍ ഡെയ്‌സിന്റെ' ഭാഗമായി ഐഫോണ്‍ 11 സീരിസ് അടക്കമുള്ള ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപെങ്ങും നല്‍കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിലക്കുറവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഐഫോണ്‍ 11 സീരിസ് ഫോണുകള്‍ക്കും 5,400 രൂപയുടെ കിഴിവ് നല്‍കുന്നു. മാക്ബുക്കുകള്‍ക്കും ആപ്പിള്‍ വാച്ചിനും അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് കിഴിവുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസ് മാസങ്ങള്‍ക്കുളളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നതിനാല്‍, ഈ കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയായിരിക്കും ബുദ്ധി. കുറച്ചു കൂടി കാത്തിരുന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, അവ വാങ്ങുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ 11 സീരിസ് ആപ്പിള്‍ തന്നെ വളരെയധികം വിലകുറച്ചു നല്‍കുമ്പോള്‍ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ലെ മെച്ചമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതു നല്ലതായിരിക്കും.

∙ അപകടകരമാകാവുന്ന ഛിന്ന ഗ്രഹം ജൂലൈ 24ന് ഭൂമിയെ കടന്നു പോകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

അപകടമാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഛിന്നഗ്രഹങ്ങള്‍ (Potentially Hazardous Asteroids (PHAs) എന്ന വകുപ്പില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഛിന്നഗ്രഹം ജൂലൈ 24ന് ഭൂമിയെ സമീപിക്കുന്നുവെന്ന് നാസ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. 170 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഇത് ഭൂമിക്ക് 5,086,328 കിലോമീറ്റര്‍ അടുത്തുകൂടെ പോകുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ദൂരം ഭൂമിക്ക് അപകടകരമാകാമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. ഗ്രഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറില്‍ 48,000 വേഗത്തിലായിരിക്കും. അസ്റ്ററോയിഡ് 2020 എന്‍ഡി (Asteroid 2020 ND) എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇവ ഭൂമിക്ക് നേരിട്ടൊരു ഭീഷണിയായേക്കില്ല.

∙ ഇന്ത്യ ട്വിറ്ററിനു നോട്ടീസ് അയച്ചു

ട്വിറ്ററില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാക്കുകളുടെയും മറ്റും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷാ സംബന്ധമായ മുഴുവന്‍ വിശദാംശങ്ങളും കൈമാറാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ സേര്‍ട്ട്-ഇന്‍ (CERT-In) ഏജന്‍സി കമ്പനിക്കു കത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് ആപ്പുകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തിയതി നീട്ടി

ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് ആപ്പുകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തിയതി ജൂലൈ 26 ആയി നീട്ടി. ഇതുവരെ 2,353 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ക്കും മറ്റും പകരം സ്വന്തം ആപ്പുകള്‍ എന്ന സങ്കല്‍പ്പമാണ് ഇതു മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

∙ ടിക്‌ടോക്കിന് അല്‍പ്പം ആശ്വാസം

ലോകമെമ്പാടും ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ച, എന്നാല്‍ താമസിയാതെ പൂട്ടുവീണേക്കുമെന്നു കരുതിയ ടിക്‌ടോക്കിന് ആശ്വാസ സൂചകമായ ഒരു വാര്‍ത്ത- ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥതിയില്‍ നിന്നു മാറിയാല്‍ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ്ഹൗസ് ഉപദേശകന്‍ ലാറി കുഡ്‌ലോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആപ് നിരോധിക്കുന്നതിനു പകരം ആപ് ബെയ്ജിങ് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ടെക്‌നോളജി എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതിയില്‍ നിന്നു മാറട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ അന്തിമ തീരുമാനമൊന്നും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

