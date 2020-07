നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വിപിഎൻ ആപ്പുകളുണ്ടോ? സൂക്ഷിക്കണം! ചോർന്നത് 1.2 ടിബി ഡേറ്റയാണ്...

പോൺ കാണാനും രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ച വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്മാർട് ഫോണിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ‍ ഫോണിൽ നിന്ന് ചോർന്നേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. വി‌പി‌എൻ‌ സേവനങ്ങൾ‌ നിങ്ങൾ‌ കരുതുന്നത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏഴ് വിപിഎൻ ദാതാക്കളുടെ ഉപയോക്തൃ ഡേറ്റ ഓൺ‌ലൈനിൽ ചോർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

വി‌പി‌എൻ‌ സേവനങ്ങളിൽ‌ യു‌എഫ്‌ഒ വി‌പി‌എൻ‌, ഫാസ്റ്റ് വി‌പി‌എൻ‌, ഫ്രീ വി‌പി‌എൻ‌, സൂപ്പർ വി‌പി‌എൻ‌, ഫ്ലാഷ് വി‌പി‌എൻ‌, സെക്യുർ വി‌പി‌എൻ‌, റാബിറ്റ് വി‌പി‌എൻ‌ എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടുന്നു. ഈ വിപിഎൻ സേവനങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമായി 20 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ 20 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുടെയും ഡേറ്റ ഓൺ‌ലൈനിൽ ചോർന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. മൊത്തം 1.2 ടിബി വരെ ഡേറ്റയാണ് ചോർന്നിരിക്കുന്നത്.

നോം റോട്ടമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വിപിഎൻമെന്റർ ഗവേഷണ സംഘമാണ് വിപിഎൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ശേഖരിച്ച വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ (PII) ഡേറ്റ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ വിപിഎൻ സേവനങ്ങൾ ‘നോ-ലോഗ്’ വിപിഎൻ- കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇത് അവരുടെ ഉപയോക്തൃ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രേഖകൾ അവരുടെ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ സൂക്ഷിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. യു‌എഫ്‌ഒ വി‌പി‌എന്റെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഇലാസ്റ്റിക്ക് സെർച്ച് ക്ലസ്റ്ററിലെ 894 ജിബി മൂല്യമുള്ള റെക്കോർഡുകൾ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഓൺലൈൻ സുരക്ഷാ ഗവേഷകനായ ബോബ് ഡിയാചെങ്കോ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും മികച്ച റേറ്റിംഗുള്ള ചില വിപിഎൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ജനപ്രിയമാണെന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള നൗനെറ്റ്മോബി വികസിപ്പിച്ച സൂപ്പർ വിപിഎൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 4.6 റേറ്റിങും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ 4.9 റേറ്റിങും ഉണ്ട്. ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡ്രീംഫൈ എച്ച്കെ ലിമിറ്റഡ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യു‌എഫ്‌ഒ വിപി‌എൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 4.5 റേറ്റിങും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ 4.8 റേറ്റിങും കണ്ടെത്തി.

ഇവിടെ ലിസ്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിപിഎൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർമാരുമായും ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ കംപ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് ടീമുമായും (എച്ച്കെസിഇആർടി) ഡേറ്റ ചോർത്തൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിപിഎൻമെന്റർ ഗവേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.

English Summary: Are You Using These VPN Apps? Personal Info Of 20 Million Users Leaked: That’s 1.2TB Data