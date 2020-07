അദ്ഭുത നേട്ടം! 24 മണിക്കൂറിൽ ബെസോസ് നേടിയത് 97,152 കോടി രൂപ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനും ആമസോൺ കമ്പനി മേധാവിയുമായ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച. ജെഫ് ബെസോസ് തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം തന്റെ ആസ്തിയിൽ 1300 കോടി ഡോളർ (ഏകദേശം 97,152 കോടി രൂപ) ആണ് ചേർത്തത്. 2012 ൽ ബ്ലൂംബർഗ് ശതകോടീശ്വരൻ സൂചിക സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഏകദിന കുതിപ്പ് കൂടിയാണിത്.

ആമസോൺ.കോം ഓഹരികൾ 7.9 ശതമാനം ഉയർന്നതോടെയാണ് ബെസോസിന് നേട്ടമായത്. വെബ് ഷോപ്പിങ് പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളിലെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കുത്തനെ ഉയർന്നു. 2018 ഡിസംബറിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകടമായിരിക്കുന്നത്.

ആമസോണിന്റെ സ്ഥാപകനും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ധനികനുമായ ബെസോസിന്റെ ആസ്തി 2020 ൽ മാത്രം 7400 കോടി ഡോളർ വർധിച്ച് മൊത്തം ആസ്തി 18,930 കോടി ഡോളറായി ഉയർന്നു. മഹാമാന്ദ്യത്തിനുശേഷം അമേരിക്ക ഏറ്റവും മോശമായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും ബെസോസ് വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയായിരുന്നു.

ബെസോസിന്റെ മുൻ ഭാര്യ മക്കെൻസി ബെസോസിന് തിങ്കളാഴ്ച 460 കോടി ഡോളർ അധികം നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ധനികനാണ് അവർ. മറ്റ് ടെക് ഓഹരികളും കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി. കൊറോണവൈറസ് കാരണം ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും സർക്കാരുകളുടെയും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെയും അഭൂതപൂർവമായ ഉത്തേജക പാക്കേജുകളാൽ വിപണികൾക്ക് ഉണർവേകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ പരസ്യങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളുമായി കമ്പനി ഇടപെടുമ്പോഴും ഫെയ്സ്ബുക് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ 1500 കോടി ഡോളർ തന്റെ ആസ്തിയിൽ ചേർത്തുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

English Summary: Jeff Bezos adds record $13 billion to his net worth in single day