കോവിഡ് ഡേറ്റയും പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങളും ചോര്‍ത്തിയെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച്, രണ്ടു ചൈനീസ് പൗരന്മാര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്. പ്രതിരോധ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരുടെയും കോവിഡ് ഗവേഷകരുടെയും മറ്റു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്പനികളുടെയും ഡേറ്റയാണ് ഇവര്‍ ഹാക്കു ചെയ്തതെന്നാണ് ആരോപണം. ചൈനീസ് പൗരന്മാരായ ലീ സിയാഒയു, ഡോങ് ജിയാസി എന്നിവരാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ആയുധങ്ങളുടെ ഡിസൈന്‍, മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍, സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സോഴ്‌സ് കോഡ്, തുടങ്ങിയ പലതും ചോര്‍ത്തി എന്ന ആരോപണം നേരിടുന്നത്. ഇവര്‍ 2014 മുതല്‍ 2020 വരെ ഇത്തരം ചോര്‍ത്തലുകള്‍ നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. പ്രധാനമായും ക്യാന്‍സര്‍ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതത്രെ. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ വാഷിങ്ടണിലെ ചൈനീസ് എംബസി വിസമ്മതിച്ചു.

∙ തക്കം മുതലാക്കി മോദി; അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ നിക്ഷേപമിറക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചു

ചൈനാ വിരുദ്ധ വികാരമെന്ന പരവതാനി വിരിച്ച് ഇന്ത്യ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി കടുത്ത ചൈനാ വിരുദ്ധ വികാരമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചു വരുന്നതെന്നും, ചൈനയില്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് അധിക നികുതി ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആപ്പിള്‍ അടക്കം പല കമ്പനികളും ചൈനയില്‍ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ഉത്പാദന ശൃംഖല മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണം. ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഇതിലും നല്ല സമയമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമേരിക്ക-ഇന്ത്യ ബിസിനസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതു പറഞ്ഞത്. ചൈനയ്ക്കു ബദലായി തങ്ങളെ പരിഗണിക്കൂ എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കന്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്കു നല്‍കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലഭിച്ച എഫ്ഡിഐ (നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം) 7,400 കോടി ഡോളറായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ മഹാമാരിക്കിടയില്‍ പോലും 2000 കോടി നിക്ഷേപം രാജ്യം ആകര്‍ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയില്‍ പോലും ഇപ്പോള്‍ 74 ശതമാനം എഫ്ഡിഐ ആകാം.

അമേരിക്കാ ഇന്ത്യാ സൗഹൃദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ, മഹാവ്യാധിക്കു ശേഷം ലോകം അതിവേഗം തിരിച്ചുവരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ നിക്ഷേപകര്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുവരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമേതാണെന്നു നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കാന്‍ ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

∙ സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണ്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ച ടെക്കി പിടിയില്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവായ സാംസങ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച 80 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുന്ന ഫോണ്‍ നിര്‍മാണത്തിനുള്ള ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ നോയിഡയിലെ ഗോഡൗണില്‍ നിന്ന് കടത്തിയ കേസില്‍ ഒരു ടെക്കി അടക്കം നാലുപേര്‍ പിടിയിലായി. മോഷണവസ്തുക്കളില്‍ കുറച്ച് ഹോങ്കോങിലെത്തിച്ചുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഡിസ്‌പ്ലേ സ്‌ക്രീനുകള്‍, ചാര്‍ജറുകള്‍, മറ്റു മൊബൈല്‍ നിര്‍മാണ സാധനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന 22 പെട്ടികളാണ് കടത്തിയത്. ഇവയില്‍ 18 പെട്ടികളും ബാക്കി വിറ്റു കിട്ടിയ പണത്തില്‍ നിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ഗഫര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലെ മൊബൈല്‍ ഷോപ് ഉടമയടക്കം നാലു പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. സാംസങ്ങിന്റെ എൻജിനീയറായ വികാസ് കുമാര്‍ ഗാര്‍ഗ് ആണ് പിടിയിലായ മറ്റൊരാള്‍. ഇയാള്‍ക്കായിരുന്നു സാധനങ്ങള്‍ സീലു ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല. ഒരു ഡ്രൈവറുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഗാര്‍ഗ് വിലയേറിയ ഘടകഭാഗങ്ങളടങ്ങിയ പെട്ടികള്‍ കടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. സാംസങ്ങിന്റെ ഒറിജിനല്‍ എക്വിപ്‌മെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഗാര്‍ഗ്. ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ 406, 411 വകുപ്പുകളാണ് ഗാര്‍ഗിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടു പ്രതികള്‍ ഗഫര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലെ കടക്കാരന്‍ അശോക് കുമാര്‍, ലവ്കുശ് സിങ്, അജയ് ലാല്‍ എന്നിവരാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സർക്കാർ ആഗോള ഭീമന്മാരെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ നാണം കെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

∙ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്കും കോവിഡ്-19 പിടിപെടുന്നത് വീടുകളില്‍ നിന്നെന്ന് പഠനം

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ എപിഡെര്‍മിയോളജിസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നത് കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്കും കോവിഡ്-10 പിടിപെടുന്നത് സ്വന്തം വീടുകളില്‍ നിന്നാണ്, പുറം ലോകത്തുനിന്നല്ല എന്നാണ്. അമേരിക്കയുടെ സെന്റേഴസ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഗവേഷണ ഫലം.

∙ അസൂസ് റോഗ് ഫോണ്‍ 3 അവതരിപ്പിച്ചു

ഗെയ്മിങ് പിസികള്‍ക്കും ഫോണുകള്‍ക്കു ഉള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക മാര്‍ക്കറ്റാണ്. ഗെയ്മിങ് പ്രേമികള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കും - കരുത്ത്. ഇന്നു ലോകത്തുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തന്‍ ഫോണുകളിലൊന്നാണ് അസൂസ് ഇപ്പോള്‍ അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്- റോഗ് ഫോണ്‍ 3. ക്വാല്‍കം സ്്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 865 പ്രോസസര്‍, 144 ഹെട്‌സ് റിഫ്‌റെഷ് റെയ്റ്റ് ഉള്ള സ്‌ക്രീന്‍, ഫോണ്‍ ചൂടാകുന്നതു കുറയ്ക്കാനുള്ള സവിശേഷ സംവിധാനങ്ങള്‍, ഡോക്കുകള്‍ അടക്കം നിരവധി അക്‌സസറികള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഗെയ്മിങ് പ്രേമികള്‍ക്കായി അസൂസ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6.59-ഇഞ്ച് അമോലെഡ് എച്ഡിആര്‍10 പ്ലസ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഫോണിന്. 64 എംപി പ്രധാന ക്യാമറയടക്കം, മൂന്ന് പിന്‍ ക്യാമറകളും, 24എംപി സെല്‍ഫി ക്യാമറയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 8ജിബി/128ജിബി, 12ജിബി/256ജിബി എന്നിങ്ങനെയാണ് വേര്‍ഷന്‍സ്. ഇവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 49,999 രൂപ, 57,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും വില.

