ദുരന്തത്തിന് കാരണം പൈലറ്റുമാരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനം, വഴിതിരിച്ചുവിടാതിരുന്നതെന്ത്? – വിദഗ്ധർ

കാറ്റിന്റെ ആഘാതം, പൈലറ്റുമാരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനം, എയർ സ്ട്രിപ്പിന്റെ അവസ്ഥ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലാൻഡിങ് സംവിധാനത്തിന്റെ തെറ്റായ സൂചന എന്നിവ കരിപ്പൂരിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് തകർന്നതിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ. വിദഗ്ധർ ഉദ്ധരിച്ച പ്രധാന കാരണം, മഴയ്ക്കിടയിൽ നിശ്ചിത സ്ട്രിപ്പിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം മറ്റൊരു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടേണ്ടതില്ലെന്ന പൈലറ്റുമാരുടെ തീരുമാനം തന്നെയാണ്.

നനഞ്ഞ റൺവേയിൽ ടെയിൽ‌വിൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇറങ്ങുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്… ഇതാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. റൺ‌വേ 10 ൽ മഴ പെയ്താൽ ഒരു ദിവസം അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് താൻ 2011 ൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് പ്രമുഖ വിദഗ്ധൻ ക്യാപ്റ്റൻ മോഹൻ രംഗനാഥൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞത്.

2011 ൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി (CASAC) യുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായിരുന്നു രംഗനാഥൻ. ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റർ ഡി‌ജി‌സി‌എയുടെ മറ്റ് സുരക്ഷാ സമിതികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റൊരു വ്യോമയാന വിദഗ്ധൻ വിമാനത്തിന്റെ ഫ്യൂസ്ലേജ് വേർപെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള അപകടത്തിന് കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ‘വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്വിസ് ചീസ്’ മോഡലിനെ പരാമർശിച്ചു.

സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിമാന അപകടം ഒരിക്കലും ഒരു ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മികച്ച വ്യോമ അപകട അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ സ്വിസ് ചീസ് മാതൃകയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വിസ് ചീസിലെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളുടെയും ദ്വാരങ്ങൾ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അതിൽ പറയുന്നുവെന്നും നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒരു ഉപമ മാത്രമാണ്. സ്വിസ് ചീസിൽ ധാരാളം ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വിസ് ചീസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ ഇടുകയും അവയെ സ്പിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും വിന്യസിക്കുന്ന ഒരു ദശലക്ഷത്തിലൊന്ന് തവണ ഉണ്ടാകും. അത് ഒരു അപകടത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

പാരിസ്ഥിതിക ഘടകം, ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ, ടെക്നിക്കൽ ഫാക്ടർ, വിമാനത്തിന്റെ ശേഷി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ പൈലറ്റുമാരോട് പറയുന്നതുപോലുള്ള ബാഹ്യ ഘടകം എന്നിവയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നുള്ള കാറ്റ് പൈലറ്റുമാരെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, വിമാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തെറ്റായ സിഗ്നലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പിശക് എന്നിവ തകരാറിന് കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാകാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാറ്റിന്റെ വേഗം ഒരു കാരണമാകാം. വിമാനം കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തിന് ഇരയാകും. കാറ്റിന്റെ ഒരു ആഘാതം നാശമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ 10 ന് ഏകദേശം 2,700 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ലാൻ‌ഡിങ് സമയത്ത് വിമാനം റൺ‌വേ 10 ന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഏകദേശം 1,000 മീറ്റർ താഴേക്ക് സ്പർശിച്ചുവെന്ന് എ‌എ‌ഐ‌ഐ പറയുന്നു. മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ റൺ‌വേ 10 ൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റം (ILS) ഉപയോഗിച്ച് ഇറങ്ങാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാത്തതിനാൽ പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിലെ മുൻ വിമാന സുരക്ഷ, പരിശീലന ഡയറക്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ എസ്. എസ്. പനസർ പറഞ്ഞു.

വിമാനം ലാൻഡുചെയ്യുമ്പോൾ പൈലറ്റുമാർക്ക് ലംബവും തിരശ്ചീനവുമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഐ‌എൽ‌എസ് റേഡിയോ ബീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അധികാരികൾ ഡി‌എഫ്‌ഡി‌ആർ (ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡർ), സി‌വി‌ആർ (കോക്ക്പിറ്റ് വോയ്‌സ് റെക്കോർഡർ) എന്നിവ കണ്ടെത്തി, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ തുടരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വഴിതിരിച്ചുവിടാതിരുന്നത്? പനേസർ ചോദിച്ചു.

വിമാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റാ റെക്കോർഡർ അന്വേഷകർക്ക് നൽകുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു, കോക്ക്പിറ്റ് വോയ്‌സ് റെക്കോർഡർ പൈലറ്റുമാർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും തകരാറിന് മുൻപ് അവർ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. ക്യാപ്റ്റൻ ദീപക് സതേ പൈലറ്റ് ഇൻ കമാൻഡും ക്യാപ്റ്റൻ അഖിലേഷ് കുമാറും എഐഎക്സ് 1344 വിമാനത്തിന്റെ ആദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു.

എഎഐ അനുസരിച്ച്, വിമാനം ലാൻഡുചെയ്യുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ ദൃശ്യപരത 2,000 മീറ്ററായിരുന്നു. 801110 മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൃശ്യപരതയോടെ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന CAT-1 വിമാനത്താവളമാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം. ഒരു CAT-IIIB വിമാനത്താവളത്തിൽ, റൺ‌വേ വിഷ്വൽ ശ്രേണി 50 മീറ്ററോളം താഴെയാകാം.

ബോയിങിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ വിമാന മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ബി 737. വിമാന നിർമാതാക്കളുടെ ഓപ്പറേഷൻ മാനുവൽ അനുസരിച്ച്, ഒരു B737 വിമാനത്തിന് 15 നോട്ടിൽ കൂടാത്തപ്പോൾ തൃപ്തികരമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാനോ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി റൺ‌വേ കുറച്ചുകൂടി നീട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ഡി‌ജി‌സി‌എ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. റൺവേ നീട്ടുന്നതിനായി 2017 ൽ എഎൻഐ ഭൂമി വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവേറിയതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനാൽ, പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അതിന് സാധിച്ചില്ല.

English Summary: Gust of wind, wrong decision by pilots, condition of air strip among possible reasons for AI Express crash: Experts