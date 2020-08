നിങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഒരു പ്രശസ്തനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാല്‍ ധാരാളം ഉത്തരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. എന്നാല്‍, അത്ര പ്രശസ്തരല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് സേര്‍ച്ചു ചെയ്താലോ? അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരു സേര്‍ച് ചെയ്താലോ? പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്നല്ല. ഒരേ പേരുകാരായ നിരവധിയാളുകള്‍ ലോകത്തുണ്ടാകാം.

ഇനി നിങ്ങള്‍ ഒരു മറ്റുള്ളവരാല്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസുകാരനോ, കലാകാരനോ ഒക്കെയാണെങ്കിലോ? നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇവയെല്ലാം പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കടിക്കുകയാണ്. ഇവയെല്ലാം ഒരുമിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹക്കുന്ന ആളാണെന്നു കരുതുക. അതുമല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പിച്ചവച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളുവെന്നു കരുതുക. യാതൊരു വെബ് സാന്നിധ്യവുമില്ലാത്തയാള്‍. ഇത്തരക്കാര്‍ക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സേവനമാണ് ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന- പീപ്പിള്‍ കാര്‍ഡ്‌സ്.

ഇതൊരു വെര്‍ച്വല്‍ വിസിറ്റിങ് കാര്‍ഡ് ആണെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നത്. ഇതില്‍ നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിനെക്കുറിച്ചോ, സമൂഹ മാധ്യമ അഡ്രസുകളെക്കുറിച്ചോ, എല്ലാം കുറിക്കാം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയണെന്നു കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി തയാറാക്കാവുന്ന ഒരു വിസിറ്റിങ് കാര്‍ഡാണ് നിങ്ങള്‍ തയാറാക്കുന്ന പിപ്പിള്‍ കാര്‍ഡ്. അതായത് ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ മേല്‍വിലാസം. നിങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും തൊഴില്‍ ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നയാളാണെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പ്രൊഫൈലില്‍ കുറിക്കാം. അത്തരം തൊഴില്‍ ചെയ്യിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും അവര്‍ക്കു ലഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വെബ് വിസിറ്റിങ് കാര്‍ഡ് തയാറാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പവുമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒരെണ്ണം സൃഷ്ടിക്കുക. നിലവില്‍ ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിലേക്ക് സൈന്‍ ഇന്‍ ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരു സേര്‍ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ 'add me to Search' എന്നു സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്നു ലഭ്യമാകുന്ന പ്രോംപ്റ്റില്‍ ടാപ്പു ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ പീപ്പിള്‍ കാര്‍ഡ് സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഫോം തെളിഞ്ഞുവരും. ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ടിലെ ചിത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എഴുതിയുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ചേര്‍ക്കാം. സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ചേര്‍ക്കാം. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇമെയില്‍ അഡ്രസ് എന്നിവയും വരെ വേണമെങ്കില്‍ ചേര്‍ക്കാം. എത്ര കൂടുതല്‍ വിവരം നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നോ അത്രയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുന്നയാളിന് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താനെന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു.

തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആളുകള്‍ക്ക് സേര്‍ച്ചു ചെയ്ത് വിശ്വസിനീയമായ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കലാണെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ധാരാളം തട്ടിപ്പുകളും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ചില മുന്‍കരുതലുകളും, നിയന്ത്രണങ്ങളും തങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഒരു ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു കാര്‍ഡേ ഉണ്ടാക്കാനാകൂ. അക്കൗണ്ട് വേരിഫൈ ചെയ്യാന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പറും നല്‍കണം. സ്പാമുകളും മറ്റും നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നതു തടയാന്‍ പലവിധ മാര്‍ഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പേരില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഫീഡ്ബാക്കില്‍ കയറി തങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിപ്പിള്‍ കാര്‍ഡ് വേണ്ടെന്നു തോന്നുമ്പോള്‍ത്തന്നെ അതു ഡിലീറ്റു ചെയ്യാമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഈ കാര്‍ഡുകള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. നിങ്ങള്‍ ആരുടെയെങ്കിലും പേരു സേര്‍ച്ച് ചെയ്താല്‍ അയാളുടെ കാര്‍ഡ് പേരും, സ്ഥലവും ജോലിയും മറ്റും കാണിച്ച് ലഭിക്കും. അതില്‍ ടാപ്പു ചെയ്താല്‍ വിവരങ്ങൾ വായിക്കാം. ഒരേ പേരുള്ള ആളുകളെപ്പോലും ഇത്തരത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍മാര്‍, ബിസിനസുകാര്‍, ജോലി തേടുന്നവര്‍, സ്വയം തൊഴിലിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍, ഫ്രീലാന്‍സര്‍മാര്‍ തുടങ്ങി തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു. പിപ്പിള്‍ കാര്‍ഡ് ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഓര്‍ക്കേണ്ട കാര്യം, വളരെ ആലോചിച്ചു മാത്രമെ ഫോണ്‍ നമ്പറും, ഇമെയിലും മറ്റു വിവരങ്ങളും നല്‍കാവൂ എന്നതാണ്. ഫോണിലേക്ക് നിരന്തരം ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ വിളിച്ചു ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. മെയില്‍ ബോക്‌സ് സ്പാമുകളാല്‍ നിറയാം.

English Summary: Google launches 'people's cards in India'; What it it?