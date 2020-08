'ചൈന ലോകത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയായിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു', നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക്; ഫോണിലൂടെ ഭൂചലന മുന്നറിയിപ്പും

ഇനി ചൈന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ നിര്‍മാണ ഫാക്ടറി ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണ പങ്കാളിയായ ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ പറഞ്ഞുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. തങ്ങളുടെ മുട്ടകളെല്ലാം ഒറ്റകുട്ടയില്‍ വയ്ക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കും ഇനി കമ്പനികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ത്യ, തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നു ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിന്റെ മുഖ്യ നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്നെയാണ്.

പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങുക എന്ന ബുദ്ധിപൂര്‍വ്വമായ നീക്കമായിരിക്കും കമ്പനികള്‍ നടത്തുക. ഏതെങ്കിലും രാജ്യവുമായി പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്‌നമുണ്ടായാല്‍ അത് തങ്ങളുടെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തടസമാകരുത് എന്ന ആശയമായിരിക്കും അവര്‍ നടപ്പാക്കുക. നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ചൈന ഇനിയും നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിക്കുമെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഫാക്ടറി എന്ന അതിന്റെ ഖ്യാതി അവസാനിക്കുകയാണ് എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ നല്‍കുന്നത്.

ചൈനയ്ക്കു വെളിയിലുള്ള നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കമ്പനികള്‍ അതിവേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് തങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 30 ശതമാനമായെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം ജൂണില്‍ അത് 25 ശതമാനമായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ചൈന-അമേരിക്കാ വാണിജ്യ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കു പെട്ടു ഞെരിഞ്ഞമരാതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പല കമ്പനികള്‍ക്കുമുള്ളത്. ഇനി മേല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടു വിതരണ ശൃംഖലകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക- ഒന്ന് അമേരിക്കയ്ക്കും മറ്റൊന്ന് ചൈനയക്കും. മെക്‌സിക്കോ, ബ്രസീല്‍, തെക്കു കിഴക്ക് ഏഷ്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പുതിയ ഫാക്ടറികള്‍ സ്ഥാപിച്ച കാര്യം കമ്പനി പറഞ്ഞു.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണിലൂടെ ഭൂചലനമുന്നറിയിപ്പു ലഭിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു

സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ ചെറിയ ആക്‌സിലറോമീറ്ററുകള്‍ പിടിപ്പിച്ചാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ഭൂമികുലുക്കമാണോ എന്നു സംശയം തോന്നുന്ന സിഗ്നലുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കനുമാകും. ഭൂചലനം സംഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ സൂചനകള്‍ അവയക്ക് കിട്ടിയേക്കും. അത്തരത്തിലൊരു സൂചന ലഭിച്ചാല്‍ ആ സിഗ്നലുകള്‍ ഗൂഗിളിന്റെ ഭൂമികുലുക്ക തിരിച്ചറിയല്‍ സെര്‍വറിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ഏകദേശം ഏതു പ്രദേശത്താണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതടക്കമായരിക്കും അതെന്നാണ് ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ പ്രധാന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എൻജിനീയറായ മാര്‍ക് സ്റ്റൊഗായ്റ്റിസ് പറയുന്നത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്ക് ചെറിയ ഭൂചലനമാപിനികളാകാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു. എല്ലാരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളെ സമ്മേളിപ്പിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 'ഭൂചലനം കണ്ടെത്തല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്' കെട്ടിപ്പെടുക്കുകയാണ് തങ്ങളെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഭൂചലനത്തിന് സെക്കന്‍ഡുകള്‍ മുൻപെ എങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കാനും ആളുകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമൊത്ത് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്കു നീങ്ങാനും അവസരമൊരുക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഏര്‍ത്‌ക്വെയ്ക് അലേര്‍ട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ അറിയിച്ചു. ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചില്‍ തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക. ഏതു പ്രദേശത്താണ് ഭൂചലനം എന്നതിനെക്കുറച്ച് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങളായിരിക്കും ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചിലൂടെ നല്‍കുക. ഭൂചലനം (earthquake/earth quake near me) എന്നു സേര്‍ച് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തനുള്ള റിസള്‍ട്ടുകള്‍ ഗൂഗിള്‍ നല്‍കുക. തുടക്കത്തില്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ അമേരിക്കയിലെ കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ മാത്രമായിരിക്കും നല്‍കുക. എന്നാല്‍, അടുത്ത വര്‍ഷത്തോടെ അമേരിക്കയിലെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലും, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ കേന്ദ്രീകൃത ഭൂചലനം കണ്ടെത്തല്‍ നടത്താനാകുമെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ കരുതുന്നത്. കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍, യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്സ് ജിയളോജിക്കല്‍ സര്‍വെ, കലിഫോര്‍ണിയ ഗവേര്‍ണേഴ്‌സ് ഓഫിസ് ഓഫ് എമര്‍ജന്‍സി സര്‍വീസസ് എന്നിവയുമായി ചേര്‍ന്നായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ഇവയ്ക്കു ശക്തി പകരുക ഷെയ്ക്അലേര്‍ട്ട് ആയിരിക്കും. ഇതാകട്ടെ, കലിഫോര്‍ണിയയിലെ 700 ഭൂചലനമാപിനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.

∙ 5 ജി ഫോണുകളുടെ വില കുറയ്ക്കാന്‍ നോക്കിയയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച് ഗൂഗിള്‍

നോക്കിയ ഫോണുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇറക്കുന്ന കമ്പനിയായ എച്എംഡി ഗ്ലോബലില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്‍ ഗൂഗിളും, ചിപ്പ് നിര്‍മാതാവ് ക്വാല്‍കമും അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ 5ജി ഫോണുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ നിക്ഷേപമിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനിയുടെ ആദ്യ 5ജി ഫോണായ നോക്കിയ 8.3 5ജി അടുത്തമാസം വില്‍പ്പനയ്ക്ക് എത്തും. നിക്ഷേപം ലഭിക്കുന്നതോടെ നോക്കിയയ്ക്ക് വില കുറച്ച് 5ജി ഫോണുള്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഈ വര്‍ഷം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ കൂടുതലായി വിപണിയിലെത്തുമെന്നു പറയുന്നു. ഫിന്‍ലാന്‍ഡ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എച്എംഡി ഗ്ലോബലിനു ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണിത് എന്നു പറയുന്നു. ഏകദേശം 230 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ 'ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം നിയമപരമല്ലാതെ ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു'

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, അതിന്റെ 100 ദശലക്ഷത്തിലേറെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ നിയമപരമല്ലാതെ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ കേസ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് ഫോട്ടോടാഗിങ് ഫീച്ചറില്‍ നിന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക് ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റാ ശേഖരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍്ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം സമാനമായ ഒരു ആരോപണം ഉയരുകയും കമ്പനി 650 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കി കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പാകുകയുമായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഇലിനോയിസില്‍ പുതിയതായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം ഒരോ തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനും ഫെയ്‌സ്ബുക് 1000 അല്ലെങ്കില്‍ 5000 ഡോളര്‍ പിഴ കെട്ടേണ്ടിവരും. ഐഒഎസ് 14 ല്‍ പുതിയ നിരവധി ഫീച്ചര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ടെസ്റ്റു ചെയ്ത വിദഗ്ധര്‍ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം രഹസ്യമായി ബാക്ഗ്രൗണ്ടില്‍ ക്യാമറാ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ആപ് തുറക്കുന്നതോടെ ക്യാമറ ഓണാകുന്നു. ഒന്നും റെക്കോഡു ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ ഫീഡുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്തു പോലും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. അതൊരു ബഗ് ആണെന്നു പറഞ്ഞ് തടിയൂരുകയായിരുന്നു ഫെയ്‌സ്ബുക്.

∙ ഐഒഎസ് 14ല്‍ ആപ്പുകള്‍ക്ക് ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്കിങ് ദുഷ്‌കരമാക്കും

സ്വകാര്യതാ കേന്ദ്രീകൃതമായി നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകളാണ് ആപ്പിള്‍ ഐഒഎസ് 14ല്‍ കൊണ്ടുവരിക. ഏതെങ്കിലും ആപ് ക്യമറയോ, മൈക്കോ ഉപയോഗിക്കുകയോ, ക്ലിപ്‌ബോര്‍ഡില്‍ കോപ്പി ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കുമെന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഇനി ആപ്പുകള്‍ക്ക് ഉപയോക്താവിന്റെ ലൊക്കേഷന്‍ അറിയാനുള്ള ശേഷിയും ഇല്ലാതാക്കുമത്രെ. ഉപയോക്താവിന്റെ അറിവോടെയും സമ്മതത്തോടെയും മാത്രമായിരിക്കും ആപ്പുകള്‍ക്ക് ലൊക്കേഷന്‍ അറിയാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കുക. ആളുകളുടെ ചെയ്തികള്‍ മുഴുവന്‍ നിരന്തരം ചോര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുള്ള ആപ്പുകള്‍ക്ക് ഇത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും.

∙ തോഷിബാ ലാപ്‌ടോപ് നിര്‍മാണം നിർത്തുന്നു

ലോകത്തെ പ്രധാന ലാപ്‌ടോപ് നിര്‍മാണ കമ്പനികളിലൊന്നായ തൊഷിബാ തങ്ങളുടെ പിസി നിര്‍മാണ ബിസിനസ് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മേല്‍ കംപ്യൂട്ടറുകളും ലാപ്‌ടോപ്പകളുമായി കമ്പനിക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നാണ് അവര്‍ അറയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ കൈവശമിരുന്ന അവസാന ഓഹരികളും വിറ്റ ശേഷമാണ് 35 വര്‍ഷമായി കംപ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മാണ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ കമ്പനി ഈ മേഖലയോട് വിട പറയുന്നത്. തൊഷിബായുടെ കംപ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മാണ വിഭാഗത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും ഷാര്‍പ് കമ്പനിയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: China no longer the factory of the world