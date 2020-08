ആപ്പിള്‍ കമ്പനി മേധാവി ടിം കുക്ക് ബില്ല്യയണര്‍മാരുടെ പട്ടികയിലേക്കു കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല്ല്യം 100 കോടി ഡോളർ എന്ന നാഴികക്കല്ലു പിന്നിട്ടുവെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി ആപ്പിളും പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ 2 ട്രില്ല്യന്‍ മൂല്യമുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യ കമ്പനിയാകാന്‍ പോകുകയാണ്. കുക്കിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മറ്റൊരു സവിശേഷതയുമുണ്ട്- സ്വന്തമായി കമ്പനി സ്ഥാപിക്കാതെ തന്നെ ബില്ല്യണയറായ ചുരുക്കം ചിലരില്‍ ഒരാളാണ് കുക്ക്. കുക്കിന്റെ മുല്യത്തില്‍ വലിയൊരു പങ്കും അദ്ദേഹത്തിന് 1998ല്‍ ലഭിച്ച ഓഹരിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന് ആപ്പിളിന്റെ 8.47 ലക്ഷം ഓഹരികളുണ്ട് എന്നാണ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പറയുന്നത്. ഇതിനു മാത്രം ഇപ്പോള്‍ 375 ദശലക്ഷം ഡോളർ വില വരും. ഇതോടൊപ്പം കുക്ക് 659 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചലര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. മുന്‍ ഓഹരി വില്‍പ്പനകള്‍, ലാഭവിഹിതം, മറ്റ് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ശമ്പളത്തിനു പുറമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. കുക്ക് 2011ലാണ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായി ചുമതലയേല്‍ക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് കമ്പനിയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് മൂല്യം 350 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായിരുന്നു.

കുക്ക് കമ്പനിയൊന്നും സ്ഥാപിച്ചില്ല എന്നത് ശരിതന്നെ. അദ്ദേഹം ആപ്പിള്‍ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒൻ‌പത് വര്‍ഷത്തോളമായി ആ പദവിയില്‍ കുലുക്കമില്ലാതെ തുടരുന്ന കുക്കിനെയും ജോബ്‌സിനെയും ഇടയ്ക്കിടയക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നത് പലര്‍ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇരുവരുടെയും ശൈലികള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ജോബ്‌സ് പോയതിനാല്‍ കമ്പനി ഉടനെ തകരുമെന്നുള്ള ആദ്യകാല പ്രവചനങ്ങളും അസ്ഥാനത്തായി. എന്നാല്‍, തന്റെ നേതൃത്വപാടവത്തില്‍ ജോബ്‌സിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം കുക്ക് നിരന്തരം കേള്‍ക്കുന്നതാണ്. അടുത്തിടെ ദി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം കുക്കിനോടു ചോദിച്ചത്. ജോബ്‌സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശം ശിരസാവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലൊരു ഉപദേശം താന്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഉപദേശമിതാണ്- ഞാനെന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കരുത്. ശരിയായത് ചെയ്യുക.

സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് മാറി കുക്ക് വന്നത് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. കുക്ക് വന്നതോടെ ആപ്പിളിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ടെന്‍ഷന്‍ കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. ജോബ്‌സ് നേരെമറിച്ച് എൻജിനീയര്‍മാരെക്കൊണ്ട് കഠിന ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നകാര്യം പരസ്യമാണല്ലോ. കുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, അത്രയധികം ഒച്ചയും ബഹളവുമില്ല എന്നു മാത്രമെയുള്ളു എന്നാണ് ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. കുക്കിനോട് എന്തെങ്കിലും സമര്‍ഥിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ അതിശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തേണ്ടതായുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ കൈയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി മാത്രം മേധാവിയെ കാണാനെത്തിയാല്‍ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ദിവസവും രാവിലെ നാലുമണിക്ക് മുൻപ് ഉണരുന്ന കുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ജോലി ആഗോള തലത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ തലേ ദിവസം എങ്ങനെ വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നു എന്നത് പരിശോധിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷന്‍സ്, ഫൈനാന്‍സ് വിഭാഗ മേധാവികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നു. ചെറിയ പിഴവുകള്‍ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാനാവുന്നതല്ല. ഒരിക്കല്‍ ജപ്പാനിലേക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടിയിരുന്ന 25 കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് അയച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തി. ശ്രേഷ്ഠതക്കായി സ്വയം സമര്‍പ്പിച്ച കമ്പനി എന്ന പേരു കളഞ്ഞു കുളിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ജീവനക്കാരോടു പറഞ്ഞു.

ഓരോ പുതിയ പ്രൊഡക്ടും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ കുക്ക് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. പുതിയ പ്രൊഡക്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ കുക്ക് ചില താക്കീതുകള്‍ നല്‍കും- കമ്പനിയുടെ പേരു കളയുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു മോശം ഉല്‍പ്പന്നം അനാവരണം ചെയ്യാന്‍ തനിക്ക് യാതൊരു താത്പര്യവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സഹപ്രവര്‍ത്തകരോട് വെട്ടിത്തുറന്നു പറയും.

ആപ്പിള്‍ പോലെയൊരു വമ്പന്‍ കമ്പനി ഇത്ര വിജയം നേടുന്നത് യാദൃശ്ചികമൊന്നുമല്ല എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് 1998ല്‍ നടന്നത്. ആ വര്‍ഷമാണ് കുക്ക് ആപ്പിളില്‍ ചേരുന്നതെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിനു ജോലി ലഭിക്കുന്നത് കമ്പനി മേധാവികളുമായുള്ള 11 മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മീറ്റിങ്ങിനൊടുവിലാണെന്ന് ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

