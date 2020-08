ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ടെലികോം കമ്പനി ഇല്ലാതായേക്കും, ശേഷിക്കുക 2 എണ്ണം മാത്രം: എയർടെൽ മേധാവി

രാജ്യത്തെ ടെലികോം മേഖല കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷമായി വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. മിക്ക കമ്പനികളും ലക്ഷം കോടികളുടെ കടത്തിലാണ്. വരിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുകയും നിരക്കുകൾ താഴ്ത്തേണ്ടിയും വന്നതോടെ മിക്ക കമ്പനികളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. റിലയൻസ് ജിയോ വന്നതോടെയാണ് രാജ്യത്തെ ടെലികോം മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റം വന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ രാജ്യത്ത് രണ്ട് ടെലികോം കമ്പനികൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നാണ് എയർടെൽ പറയുന്നത്.

രണ്ട് ടെലികോം കമ്പനികൾ മാത്രമേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കൂവെന്ന് എയർടെൽ മേധാവി സുനിൽ മിത്തൽ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാമെന്നും രണ്ട് ടെലികോം കമ്പനികൾ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെലികോം മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം കാരണം രണ്ട് കമ്പനികൾക്കിടയിൽ ബിസിനസ്സ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ ചെയർമാൻ പ്രവചിക്കുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് വലിയ തോതിൽ മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, മത്സരത്തിൽ തുടരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എയർടെലിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയ മൂലധനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അവകാശ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് വഴികളും ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിയെടുത്തു. മൂന്നാമത്തെ കമ്പനിക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സമാനമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും മിത്തൽ പറഞ്ഞു.

സുനിൽ മിത്തൽ ഒരു കമ്പനിയുടെയും പേര് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം വോഡഫോൺ ഐഡിയയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. വോഡഫോൺ ഐഡിയ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. സർക്കാർ എജിആർ കുടിശ്ശികയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സുനിൽ മിത്തൽ പറഞ്ഞത് എജിആർ പേയ്മെന്റുകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്, ഇത് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ഭാരം വർധിപ്പിച്ചു. കമ്പനികൾ പിഴയും പലിശയും വലിയ തോതിൽ നൽകണം. 4ജി, 5 ജി നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കായി ചെലവഴിക്കാവുന്ന നിക്ഷേപത്തിന്റെ മുഴുവൻ പണവും കളയാൻ ഈ വലിയ തുക കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

