രാജ്യത്തെ ടെലികോം മേഖലയിലും കൊറോണവൈറസ് കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻനിര ടെലികോം കമ്പനികൾക്കെല്ലാം കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരി കാരണം വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. കൊറോണ കാരണം മിക്ക കമ്പനികളും സാമ്പത്തികമായി വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ വരിക്കാരെ നേടുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

ട്രായിയുടെ മെയ് മാസത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ജിയോയും ബിഎസ്എൻഎലും മാത്രമാണ് പിടിച്ചുനിന്നത്. എന്നാൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ, എയർടെൽ കമ്പനികൾക്ക് മെയിൽ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ചിലും ഏപ്രിലിലും തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. വോഡഫോൺ ഐഡിയ, എയർടെൽ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമായി മേയിൽ 94.69 ലക്ഷം (47+47 ലക്ഷം) വരിക്കാരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

കൊറോണവൈറസ് കാരണം മാർച്ചിലാണ് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏപ്രിൽ മാസവും ലോക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു. കൊറോണ സമയത്തും പിടിച്ചുനിന്ന് റിലയൻസ് ജിയോ മാത്രമാണ്. മെയിൽ 36 ലക്ഷം പുതിയ വരിക്കാരെയാണ് ജിയോക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ ജിയോയുടെ മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 39.27 കോടിയായി.

2ജി, 3ജി, 4ജി എന്നിവയുൾപ്പെടെ വയർലെസ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം മെയ് മാസത്തിൽ 0.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. കോവിഡ് -19 ലോക്ഡൗൺ കാരണം നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ വൻതോതിൽ കുടിയേറിയതാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. മൊത്തം വയർലെസ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ മെയ് മാസത്തിൽ 5.61 ദശലക്ഷം കുറഞ്ഞു. നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ വയർലെസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ 629 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മെയ് 31 വരെ 620 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 520 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മെയ് 31 വരെ 523 ആയി ഉയർന്നു. ഇത് ഗ്രാമീണ വയർലെസ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളിൽ പ്രതിമാസം 0.70 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കാരണമായി.

മെയ് മാസത്തിൽ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവ് ഏപ്രിലിലെ പ്രവണതയെ തുടർന്ന് 8.2 ദശലക്ഷം വരിക്കാരുടെ നഷ്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കോവിഡ് -19 അനുബന്ധ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഫലമായി നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വൻതോതിലുള്ള മാറ്റം, തൊഴിൽ നഷ്ടം, ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകൾ ഉള്ളവർ നിർജ്ജീവമാക്കൽ എന്നിവ കാരണം ജൂൺ പാദത്തിൽ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

ജിയോയ്ക്ക് പുറമേ, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എൻഎൽ) മെയ് മാസത്തിൽ 201,593 വരിക്കാരെ ചേർത്തുവെന്ന് ട്രായ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 11.99 കോടി ആയി. മെയ് മാസത്തിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി (എംഎൻപി) ആവശ്യപ്പെട്ട 2.98 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളെ ട്രായ് രേഖപ്പെടുത്തി. എം‌എൻ‌പി നടപ്പിലാക്കിയതിനുശേഷം, എം‌എൻ‌പി അഭ്യർത്ഥനകൾ ഏപ്രിൽ -20 അവസാനത്തോടെ 488.23 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മെയ് -20 അവസാനത്തോടെ 491.21 ദശലക്ഷമായി ഉയർന്നുവെന്നും ട്രായ് പറഞ്ഞു.

മെയ് 31 നു ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ മൊത്തം മൊബൈൽ ഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 114.39 കോടിയാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം കമ്പനികളായ വോഡഫോണിനും ഐഡിയക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് 47 ലക്ഷം വരിക്കാരെയാണ്. വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 30.99 കോടിയാണ്. ഭാർതി എയർടെലിന് മെയിൽ 47 ലക്ഷം വരിക്കാരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 31.78 കോടിയായി.

രാജ്യത്തെ ലാൻഡ്‌ലൈൻ നെറ്റ്‌വർക്കിനും മെയ് മാസത്തിൽ വരിക്കാരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. മൊത്തം സ്ഥിര-വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ഏപ്രിൽ അവസാനത്തിലെ 19.9 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മെയ് 31 വരെ 19.77 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. കണക്റ്റിവിറ്റി വേഗത്തിലാക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ 4 ജി സേവനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

