രാജ്യത്ത് അടുത്ത ആറു മാസത്തിനുള്ളില്‍ മൊബൈല്‍ സേവന നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിച്ചേക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് എയര്‍ടെല്‍ മേധാവി സുനില്‍ മിത്തല്‍. ഇത്ര കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ഡേറ്റ നല്‍കി ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാവില്ല എന്നാണ് മിത്തല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 16 ജിബി ഡേറ്റ 160 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് തങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടിവരുന്നത് ഒരു ദുരന്തമാണെന്നാണ്. 160 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ 1.6 ജിബി ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചോളണം. അല്ലെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ നിരക്ക് തരാന്‍ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന വില തരേണ്ട, അതായത് 50-60 ഡോളറൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ, പ്രതിമാസം 16 ജിബി ഉപയോഗിക്കാന്‍ 2 ഡോളര്‍ എന്ന നിരക്കുമായി മുന്നോട്ടുപോയി പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഉപയോക്താവില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം (ARPU) ആറു മാസത്തിനുള്ളല്‍ 200 രൂപയായേക്കും. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ക്ക് 300 രൂപ എആര്‍പിയു വേണം. എന്നാല്‍, 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാനും വേണം. അപ്പോള്‍ കുറച്ചു ഡേറ്റയെ കാണൂ. എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ ടിവിയും സിനിമയും വിനോദപരിപാടികളും ഒക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് ഡേറ്റ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ തുക തരണമെന്നും മിത്തല്‍ പറയുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യപാദത്തില്‍ എയര്‍ടെല്ലിന്റെ എആര്‍പിയു 157 രൂപആയി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

ടെലികോം മേഖല രാജ്യത്തിന് വലിയ സേവനമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോള്‍ 5ജി കൊണ്ടുവരാന്‍ ധാരാളം പണം മുടക്കണം. ഒപ്ടിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ വലിക്കണം, കടലിനടിയിലൂടെ കേബിള്‍ ഇടണം. അടുത്ത ആറുമാസത്തിനുള്ളല്‍ തങ്ങളുടെ എആര്‍പിയു 200 രൂപയായി ഉയരും. എന്നാല്‍, അത് 250 ആകുന്നതായിരുന്നു ഉത്തമമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളും എയര്‍ടെല്‍ തെളിക്കുന്ന വഴിയേ നീങ്ങുമോ എന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

∙ ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌റ്റോര്‍ അടുത്ത മാസം

ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌റ്റോര്‍ അടുത്ത മാസം തുറക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ദീപാവലിക്കു മുൻപ് ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌റ്റോര്‍ തുറക്കാനും അതിലൂടെ ഉല്‍പനങ്ങള്‍ വിറ്റു തുടങ്ങാനുമാണ് കമ്പനിയുടെ പദ്ധതിയത്രെ. നിലവില്‍ ആപ്പിളിന്റെ പ്രോഡക്ടുകളായ ഐഫോണ്‍, മാക് ആക്‌സസറികള്‍ തുടങ്ങിയവ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്, ആമസോണ്‍ എന്നീ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് വില്‍ക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്നും ഇവരിലൂടെയും വിറ്റേക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. റോയിട്ടേഴ്‌സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2021ല്‍ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ റീട്ടെയില്‍ കടയും തുറക്കും.

ആദ്യ റീട്ടെയില്‍ കട മുംബൈയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, അധികം താമസിയാതെ ബെംഗളൂരുവിലും കമ്പനി റീട്ടെയില്‍ കട തുറന്നേക്കും. എന്നാല്‍, റീട്ടെയില്‍ വില്‍പ്പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക പങ്കാളികളെ അടുപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മേധാവി ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞത്. റീട്ടെയിലില്‍ ഒത്തു പോകാന്‍ എളുപ്പമല്ലാത്ത കമ്പനിയാണ് തങ്ങള്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നീക്കാനാണിഷ്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2020ല്‍ തങ്ങളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌റ്റോര്‍ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം കുക്ക് അന്നു തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

∙ ഐഫോണിലും മാക്കിലും സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നം; പരിഹരിക്കാന്‍ ഒരു വര്‍ഷം വേണമെന്ന് ആപ്പിള്‍

പോളണ്ടിലെ റെഡ്ടിം.പിഎല്‍ (REDTEAM.PL) എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഗവേഷകര്‍ ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസിലും, മാക്ഒഎസിലുമുള്ള സഫാരിയിലും സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 17നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇക്കാര്യം ആപ്പിളിനെ അറിയിച്ചത്. നാലു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇതു ശരിവച്ച് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്ക് മറുപടിയും നല്‍കി. തങ്ങള്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, സമ്പൂര്‍ണ നിഷ്‌ക്രീയത്തമാണ് പിന്നീട് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് എന്നതാണ് ഗവേഷകരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീണ്ടും കമ്പനിയുടെ പ്രതിരകരണം തേടിയെങ്കിലും അവര്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ തയാറായില്ല. തങ്ങള്‍ക്ക് ഉടന്‍ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സഫാരിയിലെ സുരക്ഷാ പിഴവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത ഓഗസ്റ്റ് 24നു ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ആപ്പിളിനു നല്‍കിയ മുന്നറിയപ്പ്.

ഇതിനു മറുപടിയായി ആപ്പിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് 2021ലെ വസന്തകാലം വരെയെങ്കിലും ഇതു ശരിയാക്കാന്‍ സമയം വേണമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഈ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന ആപ്പിള്‍ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വര്‍ഷവും നാലു മാസവും വേണം അത് പരിഹരിക്കാനെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നത്തിലൂടെ സഫാരി ഉപയോഗിക്കന്നവരുടെ ഡേറ്റ ചോരുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത് അത്രമേല്‍ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ പോലെയൊരു കമ്പനിയില്‍ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. പ്രശ്‌നം ഇതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് - സഫാരിയില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപയോക്താവ് മറ്റൊരു തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് വഴി - ഉദാഹരണത്തിന് മെയില്‍ ആപ് അല്ലെങ്കില്‍ മെസഞ്ചര്‍ ആപ് - ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡേറ്റ ചോരുന്നുവത്രെ. ഏറ്റവും പുതിയ ഐഒഎസ്, മാക്ഒഎസ് വേര്‍ഷനുകളിലും ഇതു നിലനില്‍ക്കുന്നു.

∙ തായ് രാജവംശത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരെ ഫെയ്‌സ്ബുക് ബ്ലോക്കു ചെയ്തു

തായ് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ തായ് രാജവംശത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന 10 ലക്ഷത്തോളം മെമ്പര്‍മാരുള്ള ഒരു ഫെയ്‌സ്ബുക് ഗ്രൂപ്പിനെ കമ്പനി ബ്ലോക്കു ചെയ്തു. രാജാവിനെ വിമര്‍ശിച്ചുവെന്ന കാരണത്താലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ നിരോധിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ്.

∙ ജിയോണി കെ3 പ്രോ അവതരിപ്പിച്ചു

വില കുറഞ്ഞ ഒരു സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിയോണി. 699 യുവന്‍ അഥവാ 7,500 രൂപ വിലയുള്ള ഫോണാണ് ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ച കെ3 പ്രോ. 6.53 എച്ഡി പ്ലസ് ഡിസ്‌പ്ലെ, മെഡിയാടെക് ഹെലിയോ പി60 പ്രോസസര്‍, 8ജിബി റാം 128 ജിബി സംഭരണശേഷി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഫോണിനുണ്ട്. 4000 എംഎഎച് ബാറ്ററി, 16 എംപി പ്രധാന ക്യാമറയടക്കം ട്രിപ്പിള്‍ പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഫോണിനെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. വില കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഫോണും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്-ജിയോണി മാക്‌സ്. ഈ ഫോണിന് 5999 രൂപയായിരിക്കും നല്‍കേണ്ടത്. ഈ മോഡലിന് 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററിയുമുണ്ടായിരിക്കും.

