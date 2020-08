മൂന്നാം വര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി 300 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിലേറെ വിലവരുന്ന സെമികണ്‍ഡക്ടറുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ചൈന. സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ തങ്ങള്‍ സൂപ്പര്‍പവറാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെയുള്ള സ്വയംപര്യാപ്തത ഇതുവരെ നേടാനായിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിതെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ചിപ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമെന്ന കീര്‍ത്തി ചൈനയ്ക്കാണ്.

വേള്‍ഡ് സെമിണ്‍ഡക്ടര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിനിടയില്‍ ചൈനയുടെ സെമിണ്‍ഡക്ടര്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി അസോസിയേഷന്റെ മേധാവി വെയ് ഷാവോജുന്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2013നു ശേഷം ഓരോ വര്‍ഷവും കുറഞ്ഞത് 200 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിനു മുകളിൽ ചിപ്പുകള്‍ ചൈന ഇറക്കുമതി ചെയ്തുവരുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചിപ്പുകളില്‍ പകുതിയെങ്കിലും ഓരോ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരിച്ചു കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചൈനയുടെ ടെക്‌നോളജിയിലെ പുരോഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ വാവെയ് കമ്പനിക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഈ ആഴ്ചയും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് ചിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യത്തിലാണിത്. ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ വാവെയ്ക്ക് ചിപ്പുകള്‍ കിട്ടുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു പറയുന്നു. സെമിണ്‍ഡക്ടര്‍ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇന്റര്‍നാഷണള്‍ കോര്‍പ് എന്ന കമ്പനിയിലൂടെയാണ് ചൈന സ്വന്തമായി ചിപ്പു നിര്‍മിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. കമ്പനിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപം കുത്തനെ വര്‍ധിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ബൗദ്ധിക നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് ചൈനയ്ക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്.

∙ ഫെയ്സ്ബുക് പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവുമധികം പണം ചെലവിടുന്നത് ബിജെപി

ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പരസ്യം നല്‍കാനായി ഏറ്റവുമധികം പണം ചെലവിടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ബിജെപിയാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് 24 വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമാണിത്. ഈ കാലയളവില്‍ ബിജെപി നേരിട്ട് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പരസ്യത്തിനായി ചെലവിട്ടിരിക്കുന്ന തുക 4.61 കോടി രൂപയിലേറെയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതേ സമയത്ത് 1.84 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായി കാര്യമായി പണം ചെലവിട്ടിരിക്കുന്നത് എഎപിയാണ് - 69 ലക്ഷം രൂപ. എന്നാല്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ഈ കാലയളവില്‍ രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 15.81 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 64 ശതമാനവും ബിജെപിയുടെ പങ്കാണ് - ഏകദേശം 10.17 കോടി രൂപ. പാര്‍ട്ടി നേരിട്ടല്ലാതെ, ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കമ്യൂണിറ്റികളാണ് ബാക്കി തുക ചെലവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഭാരത് കെ മന്‍ കി ബാത്ത് (2.24 കോടി രൂപ), മൈ ഫസ്റ്റ് വോട്ട് ഫോര്‍ മോദി (1.39 കോടി രൂപ), നേഷന്‍ വിത് നാമോ (1.28 കോടി രൂപ), മുന്‍ ബിജെപി എംപിയായിരുന്ന ആര്‍കെ സിന്‍ഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേജ് (0.65 കോടി രൂപ) തുടങ്ങിയവയാണ്. ചെലവിട്ട പണം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും ഗംഭീര ഭൂരിപക്ഷവുമായി തിരിച്ച് അധികാരത്തിലെത്താനായെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ പുതിയ 512ജിബി മൈക്രോ എസ്ഡി കാര്‍ഡുമായി വെസ്‌റ്റേണ്‍ ഡിജിറ്റല്‍

വെസ്‌റ്റേണ്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പുതിയ 512 ജിബി മൈക്രോഎസ്ഡി കാര്‍ഡ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഡബ്ല്യൂഡി പര്‍പിള്‍ എസ്‌സി ക്യൂഡി101 അള്‍ട്രാ എന്‍ഡ്യുറന്‍സ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ക്യാമറകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി തങ്ങളുടെ പുതിയ 96 ലെയറുള്ള 3ഡി എന്‍എഎന്‍ഡി ടെക്‌നോളജിയാണ് ഇതിന്റെ നിര്‍മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു.

∙ നിക്കോണ്‍ സെഡ്5 ക്യാമറയുടെ കിറ്റിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചു; പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാം

നിക്കോണ്‍ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫുള്‍ഫ്രെയിം ക്യാമറയായ സെഡ്5ന്റെ ബോഡി മാത്രമായി വങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ 1,15,995 രൂപയായിരിക്കും എംആര്‍പി. ഇതിനൊപ്പം നല്‍കുന്ന കിറ്റ് ലെന്‍സായ 24-50 എംഎം ഒപ്പം വാങ്ങിയാല്‍ എംആര്‍പി 1,36,995 രൂപയായിരിക്കും. എന്നാല്‍, 24-7 എഫ്/4 ലെന്‍സാണ് സെഡ്5നൊപ്പം വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ എംആര്‍പി 1,58,995 ആയിരിക്കും. ക്യാമറയ്‌ക്കൊപ്പം 12,995 രൂപ വില വരുന്ന 64ജിബി ഹൈസ്പീഡ് മെമ്മറി കാര്‍ഡ് ഫ്രീയായി നല്‍കും. പ്രീബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക: https://bit.ly/3aZXXGd

∙ ഓറക്കിള്‍ ടിക്‌ടോക് വാങ്ങാന്‍ സാധ്യത

ചൈനീസ് വിഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോകിന്റെ അമേരിക്കയിലെ അവകാശം ഏതെങ്കിലും അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിക്ക് വിറ്റൊഴിയുകയോ, പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആപ്പിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി ടിക്‌ടോക് വാങ്ങിക്കുമെന്നും ഈ ഇടപാടിലെ ഒരു വിഹിതം അമേരിക്കയ്ക്കു ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത പറഞ്ഞു കേട്ടത്. സമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ടിക്‌ടോക് ആരാഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍, ടിക്‌ടോക് വാങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് അവസാനമെത്തിയ കമ്പനികളിലൊന്നായ ഓറക്കിള്‍ ഇപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ വിലപേശല്‍ കാര്യമായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാന്നാണ് പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നത്. അവര്‍ക്കൊപ്പം ജനറല്‍ അറ്റ്‌ലാന്റിക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ചേര്‍ന്നുവെന്നും പറയുന്നു. 100 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളാണ് ആപ്പിന് അമേരിക്കയിലുള്ളത് എന്നതാണ് ഈ കമ്പനികളെ ആകര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക് ന്യൂസ് വരുന്നു

ഇന്ത്യ അടക്കം അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളില്‍ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ന്യൂസ് എന്ന സേവനം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. നിലവില്‍ അമേരിക്കയിലെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഓഎസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ആപ് ലഭ്യം.

∙ ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ ലീക്കായ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ പറയുന്നതെന്ത്?

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ ഈ വര്‍ഷത്ത പ്രീമിയം ഫോണായ ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ ചില സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ പുറത്തായി. ഇതില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുന്ന കാര്യം ഫോണിന് 120ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റ് ഉള്ള സ്‌ക്രീന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും, അതുപോലെ ലിഡാര്‍ (LiDAR) സ്‌കാനര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമാണ്. നൈറ്റ് മോഡ് ഫൊട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇത് ഉപകരിച്ചേക്കും. 4കെ വിഡിയോ റെക്കോഡിങ് സെക്കന്‍ഡില്‍ 120/240 ഫ്രെയിം വരെ സാധ്യമായേക്കുമെന്നത് ഫോണിന്റെ കരുത്തു വിളിച്ചുപറയുന്നു.

English Summary: China is not yet self sufficient in technology; Oracle likely to buy TikTok