14.79 ലക്ഷം കോടി ആസ്തി, ബെസോസ് ഒന്നാമത്; 200 ബില്യനിൽ ‘തൊടുന്ന’ ആദ്യ വ്യക്തി

ഫോബ്‌സ്, ബ്ലൂംബെർഗ് ശതകോടീശ്വരൻ സൂചിക പ്രകാരം 200 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 14.79 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ആസ്തി നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായി ആമസോൺ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ജെഫ് ബെസോസ് മാറി. ആമസോൺ ഓഹരി രണ്ട് ശതമാനം ഉയർന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയുടെ ആസ്തി 4.9 ബില്യൺ ഡോളർ ഉയർന്നതായി ഫോർബ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എയ്‌റോസ്‌പേസ് കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ, വാഷിങ്ൺ പോസ്റ്റ്, മറ്റ് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയും ബെസോസിന് സ്വന്തമാണ്. എന്നാൽ, ആമസോണിലെ 11 ശതമാനം ഓഹരികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 90 ശതമാനത്തിലധികമാണ്. കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഭീമൻ തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

2020 ന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആമസോൺ ഓഹരികൾ 80 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നതായി ഫോബ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ജനുവരി ഒന്നിന് ബെസോസിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 115 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50 ന് ബെസോസിന്റെ മൂല്യം 204.6 ബില്യൺ ഡോളറായി മാറിയെന്ന് ഫോർബ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബ്ലൂംബർഗ് ബില്യണയർസ് സൂചികയിൽ നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 202 ബില്യൺ ഡോളറാണ്.

ഇപ്പോൾ 116.1 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സാണ് ബെസോസിനു പിന്നിലുള്ളത്. ബ്ലൂംബർഗ് ശതകോടീശ്വരൻ സൂചികയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 124 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ടെസ്‌ല ഓഹികൾ കുതിച്ചുയർന്നതോടെ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ആസ്തി 100 ബില്യൻ കടന്നു. ഇതോടെ 100 ബില്യൻ കടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നാലായി. ഫെയ്സ്ബുക് മേധാവി മാർക് സക്കർബർഗിന്റെ ആസ്തി 115 ബില്യനാണ്. കോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ സക്കർബർഗ് മൂന്നാമതും മസ്ക് നാലാമതുമാണ്.

English Summary: Jeff Bezos 1st person ever to be worth over $200 billion