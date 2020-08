ആപ്പിള്‍ ഉടനെ പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന ഐഒഎസ് 14ല്‍ ഉപയോക്താവ് ഏത് ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല. ഇത് പരസ്യം കാണിച്ച് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും. ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ. തങ്ങളുടെ ഐഒഎസ് 14ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിന്റെയും ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ ഫോര്‍ അഡ്വര്‍ട്ടൈസേഴ്‌സ് അഥവാ ഐഡിഎഫ്എയിലടക്കം മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക് അടക്കമുള്ള ആപ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഐഡിഎഫ്എ ഉപയോഗിച്ചാണ് തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പരസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കളറിയാതെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചുവന്നത്. ഇനി ഒരു ആപ് ഐഡിഎഫ്എ ശേഖരിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നാല്‍ അത് ഉപയോക്താവിന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കാണിക്കാനാണ് ആപ്പിളിന്റെ തീരുമാനം. ഉപയോക്താവ് സമ്മതിച്ചാല്‍ മാത്രമെ അതു നല്‍കൂ. ടെക്‌നോളജിയെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവര്‍ ഇത് അനുവദിക്കില്ല. അതോടെ ടാര്‍ഗറ്റഡ് പരസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം കാര്യമായി ഇടിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

തങ്ങള്‍ ഐഡിഎഫ്എ ശേഖരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു അഭ്യര്‍ഥനയുമായി ഉപയോക്താവിന്റെ മുൻപിലെത്തിയാല്‍ അത് കമ്പനിക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി നല്‍കിയേക്കുമെന്ന ഭീതിയാണ് ഇതില്‍നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ കമ്പനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത് തങ്ങളുടെ ഓഡിയന്‍സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന് കനത്ത ആഘാതമായിരിക്കും ഏല്‍പ്പിക്കുക എന്ന കാര്യവും കമ്പനി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരസ്യ വരുമാനം 50 ശതമാനത്തോളം കുറയാം. ഐഒഎസ് 14ല്‍ തങ്ങളുടെ സേവനം പൂര്‍ണമായും വേണ്ടെന്നു വച്ചാലോ എന്ന കാര്യം പോലും പരിഗണിക്കുകയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് എന്ന് ചില സൂചനകളുണ്ട്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമൊത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്കും ഇത് കനത്ത ആഘാതമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക.

തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യത നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഐഒഎസ് 14ല്‍ ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. സ്വകാര്യതയുടെ ചാമ്പ്യനായാണ് ആപ്പിള്‍ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഗൂഗിള്‍, ഫെയസ്ബുക് പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത കവര്‍ന്ന് കാശുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. പുതിയ നീക്കം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു മറ്റും വിനയാകുമോ എന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ ഇനി തത്കാലം നിക്ഷേപമിറക്കേണ്ടന്ന് ആലിബാബ

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ആലിബാബ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിക്ഷേപമിറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയും-ചൈനയും തമ്മിലുടലെടുത്ത സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തത്കാലം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപമിറക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനമാണ് കമ്പനി എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകളും നടത്തിയ കുതിപ്പ് ആലിബാബ നടത്തിയ നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. അടുത്ത ആറുമാസത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഭാവിപരിപാടികള്‍ തീരുമാനിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം. എന്നാലും, തങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇറക്കിയ നിക്ഷേപം വിറ്റൊഴിവാകാന്‍ തത്കാലം പരിപാടിയില്ലെന്നാണ് മനസിലാകുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 3.8 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് ആലിബാബ ഇന്ത്യയില്‍ മുടക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ വ്യാജ ജിയോ മാര്‍ട്ടുകളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് റിലയന്‍സ്

ജിയോ മാര്‍ട്ടിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇകൊമേഴ്‌സ് വ്യാപാരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള വമ്പന്‍ നീക്കമാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കീഴിലുളള റിലയന്‍സ് റീട്ടെയില്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള റീട്ടെയിലര്‍മാരെ കമ്പനി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ ഈ നീക്കത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ജിയോമാര്‍ട്ടാണെന്നു ഭാവിക്കുന്ന പല വെബ്‌സൈറ്റുകളും മുളച്ചുപൊന്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അവരില്‍ പലതും ജിയോമാര്‍ട്ടിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി (വില്‍പ്പനാധികാരം) നല്‍കാമെന്നു പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിയെടുത്ത് ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതായി മനസിലായിരിക്കുന്നുവെന്നും തട്ടിപ്പില്‍പെടാതെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നുമാണ് റലയന്‍സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാഞ്ചൈസി സംവിധാനം നിലവിലില്ലെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പണം വാങ്ങിച്ചു ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും ഇല്ലെന്നും അവര്‍ എടുത്തുപറയുന്നു. ജിയോ എടുത്തുകാട്ടുന്ന വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ചിലത് ഇതാ:

jmartfranchise.in, Jiomartfranchiseonline.com, jiodealership.com, jiomartsfranchises.online, Jiomartfranchises.com, jiomart-franchise.com, jiomartshop.info, jiomartindia.in.net, Jiomartreliance.com, jiomartfranchise.co

∙ ഇന്ത്യയുടെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് റീട്ടെയില്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 100 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കടക്കുമെന്ന്

ഇന്ത്യയുടെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് റീട്ടെയില്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 2024ല്‍ 100 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കടക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2019ല്‍ ഇത് 30 ബില്ല്യനായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പലചരക്കു വ്യാപാരവും ഭക്ഷണമെത്തിച്ചുകൊടുക്കലും കൂടുതലായി ഓണ്‍ലൈനാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നത്. ആളുകളുടെ വാങ്ങള്‍ ശീലങ്ങള്‍ മാറുകയാണ്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് കൂടുതല്‍ വ്യാപകമാകുകയാണ്. അതിനാല്‍, 2024ല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാരം 2024ലില്‍ തന്നെ മൂന്നിരട്ടിയിലേറെ വളര്‍ച്ച കാണിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്.

∙ കോംപാക് സ്മാര്‍ട് ടിവി നിര്‍മാണത്തിലേക്കു തിരിയുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇകൊമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടുമായി ചേര്‍ന്ന് സ്മാര്‍ട് ടിവികള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കംപ്യൂട്ടര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ആയിരുന്ന കോംപാക്. എച്പി കമ്പനിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു കോംപാക് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബ്രാന്‍ഡ്.

∙ അസം സർക്കാരുമായി ചേര്‍ന്ന് കരകൗശലവസ്തുക്കള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്

ഇകൊമേഴ്‌സ് ഭീമന്‍ കമ്പനിയായ ഫ്ലിപ്കാർട് അസം സർക്കാരുമായി ചേര്‍ന്ന് ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം, കരകൗശല വസ്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവ വില്‍ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. കമ്പനി ഇതിനുള്ള കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു കഴിഞ്ഞു.

∙ ക്യാനന്‍ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസിലേക്ക് ഫോട്ടോകള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം

ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഐഒഎസിലും ലഭ്യമായ ക്യാനന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആപ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ക്യാനന്‍ ക്യാമറകളിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്ലൗഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. ഏതെല്ലാം ക്യാമറകളാണ് ഇതു സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാന്‍ ക്യാനന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക. കൂടാതെ, ഗൂഗിള്‍ വണ്‍ അക്കൗണ്ടും വേണം. 100 ജിബി ഡേറ്റയാണ് നല്‍കുന്നത്. ഈ സേവനം ഒരുമാസത്തേക്ക് ഫ്രീയായിരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് 100 ജിബി സംഭരണശേഷി ലഭിക്കാന്‍ പ്രതിമാസം 2 ഡോളറായിരിക്കും നൽകേണ്ടത്.

∙ ടിക്‌ടോക് മേധാവി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു

വിവാദ ചൈനീസ് ആപ് ടിക്‌ടോകിന്റ മേധാവി കവിന്‍ മേയര്‍ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളില്‍ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ കാര്യമായി മാറിയതിനാലാണ് താന്‍ രാജിവയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഡിസ്‌നി പ്ലസിന്റെ മേധാവിയായിരുന്നു കെവിന്‍. സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് അമേരിക്കിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തണമെന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ടിക്‌ടോകിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ ടിക്‌ടോക് വാങ്ങാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനൊപ്പം വാള്‍മാര്‍ട്ടും !

മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഓറക്കിളും ട്വിറ്ററും ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ടിക്‌ടോകിന്റെ അമേരിക്കയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം വാങ്ങാനോ, പ്രവര്‍ത്തന പങ്കാളിയാകാനോ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആപ് സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഉടമയായ വാള്‍മാര്‍ട്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നായിരിക്കും അവര്‍ ആപ് വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുക. യുവജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വന്‍ സ്വാധീനമുള്ള ആപാണ് ടിക്‌ടോക്. ഇവര്‍ക്കിടയില്‍ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുക, ടെക്‌നോളജിയില്‍ ഒരു കൈ പയറ്റുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു പറയുന്നു. വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റേത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നീക്കമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ ഓഹരി 3.6 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു.

