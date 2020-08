പ്രധാനമന്ത്രി പ്രവചിച്ചു, അടുത്ത ഗൂഗിളും ഫെയ്സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്

ടെക് ലോകത്തേക്കുള്ള അടുത്ത ഗൂഗിൾ, ഫെയ്സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ആത്‌നനിർഭാർ ഭാരത് ആപ് ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ചിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച നിരവധി ആഭ്യന്തര ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മോദിയുടെ നിരീക്ഷണം. ചലഞ്ചിൽ യുവാക്കൾ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്തതായി പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രസംഗമായ ‘മാൻ കി ബാത്ത്’ ൽ പറഞ്ഞു. എൻട്രികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ടയർ -2, ടയർ -3 നഗരങ്ങളിലെ യുവാക്കളിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നും മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ട് ഡസനോളം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി പരിചയപ്പെടാനും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും രാജ്യത്തോട് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടികൾക്കായുള്ള സംവേദനാത്മക ആപ്ലിക്കേഷനായ കുട്ടുകി കിഡ്‌സ് ലേണിങ് ആപ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. മൈക്രോബ്ലോഗിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനായുള്ള ku KOO ku അപ്ലിക്കേഷൻ, യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ജനപ്രീതി നേടിയ ചിംഗാരി ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനായി ആസ്ക് സർക്കാർ ആപ്, ഫിറ്റ്നസ് ആപ്ലിക്കേഷനായ സ്റ്റെപ് സെറ്റ് ഗോ മുതലായവയുടെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നാളെ വലിയ കമ്പനികളായി മാറുകയും ലോകത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അടയാളമായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വൻകിട കമ്പനികളെല്ലാം ഒരുകാലത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 7000 എൻ‌ട്രികളിൽ‌ നിന്നും മികച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ്‌ ആത്‌മനിർ‌ഭർ‌ ആപ് ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഗെയിമിങ്, വിനോദം, ബിസിനസ്സ്, യൂട്ടിലിറ്റികൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഫിറ്റ്നസ് മുതലായ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഇവ.

ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ടിക് ടോക്കിന്റെ എതിരാളിയായ ഇന്ത്യൻ വിഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ‘ചിംഗാരി’ സോഷ്യൽ വിഭാഗത്തിൽ വിജയിയായി. രണ്ടാമത്തെ വിജയി ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ യുവർകോട്ട് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ വിജയി വാർത്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ ‘കൂ’ വിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

English Summary: The Next Google, Facebook & Twitter Are Coming From India: PM