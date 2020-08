മൈക്രോസോഫ്റ്റും വാള്‍മാര്‍ട്ടും സഖ്യവും, ഓറക്കിള്‍ സഖ്യവുമാണ് വിവാദ ചൈനീസ് വിഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് വാങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, സെന്‍ട്രിക്കസ് അസെറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡ്, ട്രില്ലര്‍ ഇങ്ക് എന്നീ കമ്പനികള്‍ കൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവര്‍ കറുത്തു കുതിരകളായാല്‍ ( വിജയം വരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അജ്ഞാതവ്യക്തി അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പനി) അദ്ഭുതേപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലെ ടിക്‌ടോകിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വാങ്ങാനായി അവര്‍ 2000 കോടി ഡോളര്‍ എറിയാന്‍ തയാറാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവടങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനവകാശത്തിന് 1000 കോടി ഡോളര്‍ പണമായും മറ്റൊരു 1000 കോടി ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെയും നല്‍കാമെന്നാണ് സെന്‍ട്രിക്കസും ട്രില്ലറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ടിക്‌ടോകിന് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില 5000 കോടി ഡോളറാണ്. എന്നാല്‍, ആദ്യമെത്തിയ കമ്പനികള്‍ വളരെ ചെറിയ തുകയാണ് നല്‍കാമെന്നു പറയുന്നതത്രെ. എന്തായാലും ചര്‍ച്ചകള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തുക ഏതാണെന്ന് കമ്പനികളോട് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ ആല്‍ഫബറ്റും സോഫ്റ്റ്ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പും ടിക്‌ടോക് വാങ്ങാന്‍ എത്തുമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും അവര്‍ പിന്നീട് വേണ്ടന്നു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതേ തുടര്‍ന്നാണ് വാള്‍മാര്‍ട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനൊപ്പം എത്തുന്നത്.

ബൈറ്റ്ഡാൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3000 കോടി ഡോളർ ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, രംഗത്തുവന്ന ഒരു അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയും ആ തുക നല്‍കാന്‍ തയാറല്ലത്രെ. ടിക്‌ടോക് ട്രംപ് ഗവണ്‍മെന്റിനെതിരെ കോടതിയില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കേസ്, ആപ്പിന്റെ വില്‍പ്പന സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നതായും വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ടിക്‌ടോക് മേധാവി കെവിന്‍ മേയര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇത് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിക്കോളണമെന്നാണ് ടിക്‌ടോകിന് അമേരിക്കന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അന്ത്യശാസന.

∙ ചിറകുള്ള' ഫോണുമായി എല്‍ജി

'എല്‍ജി വിങ'് ഫോണ്‍ ഒന്നിലേറെ സ്‌ക്രീനുകള്‍ ഒരു ഫോണില്‍ എങ്ങനെ ഉള്‍പ്പെടുത്താമെന്നതിന് എല്‍ജി കമ്പനി നല്‍കുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഏതാനും ഇരട്ട സ്‌ക്രീന്‍ ഫോണുകള്‍ ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് നാം ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം രൂപകല്‍പ്പനയുമായി എത്തുന്ന ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റാണ് എല്‍ജി വിങ്‌സ്. ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ എല്‍ജി ഉടന്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന വിങ് ഫോണിന് റൊട്ടേറ്റിങ് ഡിസ്‌പ്ലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതു തുറക്കുമ്പോള്‍ T ആകൃതി ലഭിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഏതാനും വിഡിയോകളില്‍ ഈ ഫോണ്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫോണ്‍ കാറിലും മറ്റും വച്ച ശേഷം ഒരു സ്‌ക്രീനില്‍ നാവിഗേഷനായും ഒരു സ്‌ക്രീനില്‍ പാട്ടു കേള്‍ക്കാനായും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റൊരു വിഡിയോയില്‍ ഒരാള്‍ പ്രധാന സ്‌ക്രീനില്‍ ഗെയിം കളിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ സ്‌ക്രീനില്‍ പാട്ടു വച്ചരിക്കുന്നതും കാണാം. എന്നാല്‍ ഈ രണ്ടാമത്ത സ്‌ക്രീന്‍ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നത് ഫോണിന് 6.8-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പ്രധാന സ്‌ക്രീനും, 4-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുളള രണ്ടാം സ്‌ക്രീനും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ്. ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 700 സീരിസ് (765ആയിരിക്കാം) പ്രോസസറും, 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയും, 64 എംപി ക്യാമറയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഏകദേശം 1000 ഡോളറായിരിക്കാം വില.

∙ വണ്‍പ്ലസ് ക്ലോവര്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് മോഡലിലൂടെ കൂടുതല്‍ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താനായ വണ്‍പ്ലസ് അതിലും വില കുറച്ച് ഒന്നോ ഒന്നിലേറെയോ മോഡലുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് എന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രകാരം കമ്പനി വണ്‍പ്ലസ് ക്ലോവര്‍ എന്ന കോഡ് നാമത്തൊടെ ഒരു ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്നാണ്. ഔദ്യോഗിക നാമം അതാകണമെന്നില്ല. കൂടുതല്‍ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വില്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കമ്പനിക്കുള്ളതെന്നു പറയുന്നു. അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വിപണികളില്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ഫോണ്‍ എത്തിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രമമത്രെ. ഷഓമി, റിയല്‍മി തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് പുതിയ മോഡല്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിലവില്‍ ഏറ്റവും വിലക്കുറഞ്ഞ വണ്‍പ്ലസ് മോഡല്‍ നോര്‍ഡ് ആണ്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 765 ജി പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ മോഡലിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വില 24,999 രൂപയാണ്.

നോര്‍ഡിന്റെ വില്‍പ്പന കുറയാതിരിക്കാനായി വണ്‍പ്ലസ്, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 460 പ്രോസസറായിരിക്കും ക്ലോവറില്‍ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. 4ജിബി റാം, 64 ജിബി സ്‌റ്റോറേജ്, 3.5 എംഎം ജാക്ക് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകള്‍ കണ്ടേക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. 6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും, 18 വാട്ട് ക്വിക് ചാര്‍ജിങ് പോര്‍ട്ടും, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 10 നുമേല്‍ സൃഷ്ടിച്ച ഓക്‌സിജന്‍ ഒഎസ് 10നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 5ജി സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഏകദേശം 14,600 രൂപയായിരിക്കും തുടക്ക മോഡലിന്റെ വില എന്നാണ് കേള്‍വി.

∙ വാവെയെ പുറത്താക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് ഫ്രാന്‍സ്

ചൈനീസ് ടെലികോം കമ്പനിയായ വാവെയെ ഫ്രാന്‍സിന്റെ 5ജി ലേലത്തില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, യൂറോപ്പില്‍ നിന്നുള്ള 5ജി സേവനദാതാക്കള്‍ വന്നു കാണാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് ഇ ഫ്രാന്‍സിലെത്തി ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രസിഡന്റ് തന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. എറിക്‌സണ്‍, നോക്കിയ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ വരട്ടെയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്കായാണ് വാതില്‍ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ ഹിറ്റ്മാന്‍ ഗെയിം സെപ്റ്റംബര്‍ 3 വരെ ഫ്രീ ആയി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

സ്‌റ്റെല്‍ത് ആക്ഷന്‍ ഗെയിമായ ഹിറ്റ്മാന്‍ എപ്പിക് ഗെയിംസ് സ്റ്റോറിര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് രാത്രി 8.30 വരെ ഫ്രീ ആയി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ഡാനിഷ് വിഡിയോ ഗെയിം കമ്പനി ഐ/ഓ ഇന്ററാക്ടീവ് ആണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൊലോഗ്, പാരിസ്, സെയ്പിയെന്‍സാ, മാറകെഷ്, ബങ്കോക്, കൊളറാഡോ, ഹൊക്കായ്‌ഡേ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ സീസണ്‍ വണ്‍ ലൊക്കേഷനുകളും, എപ്പിസോഡുകളും ഫ്രീയായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

∙ മാസാവസാന മൊബൈല്‍ വില്‍പ്പന മേള ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍

ഐഫോണ്‍ XR, ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ, സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി നോട്ട് 20, റെഡ്മി കെ20 തുടങ്ങിയവ അടക്കം പല ഫോണുകളും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ മാസാവസാന മൊബൈല്‍ വില്‍പ്പനാ മേളയില്‍ വില കുറച്ചു വാങ്ങാന്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് മേള അവസാനിക്കും. സാംസങ്, ആപ്പിള്‍, റിയല്‍മി, ഷഓമി, ഒപ്പോ തുടങ്ങി പല കമ്പനികളുടെയും ഫോണുകള്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ടോടെ വില്‍ക്കുന്നു. തവണ വ്യവസ്ഥയിലും വാങ്ങാം. സാംസങ് നോട്ട് 5ജി അള്‍ട്രാ മോഡലിന് മൊത്തം ഏകദേശം 19,000 രൂപ വരെ കിഴിവു നേടാം.

English Summary: TikTok has a new bidder, who may buy rights in India too