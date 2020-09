തങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പിന്തുടരാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കിന് ഇനി ഇന്ത്യയില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്. മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മാറ്റിവച്ച് രാജ്യത്തെ സവിശേഷ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കൊത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നത്. ദി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ രണ്ടാം റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യയുടെ ജോലിക്കാരിയായ അംഖി ദാസിന്റെ ബിജെപിയൊടുള്ള ഇഷ്ടവും, പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള വെറുപ്പും കാണാം. 'തങ്ങള്‍ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കും' എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ അവകാശവാദത്തിന് ഇനി വിലയുണ്ടാകുമൊ എന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 2014ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപും കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ അംഖിയുടെ ചെയ്തികള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസത്തെ പിഴുതുകളയാന്‍ 30 വര്‍ഷത്തെ പ്രയത്‌നം വേണ്ടിവന്നു എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തോല്‍വിയെക്കുറിച്ച് അംഖി നടത്തിയ പരാമര്‍ശം. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയിലെ ഫെയ്‌സ്ബുക് നിഷ്പക്ഷമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യാ മേധാവി അജിത് മോഹന്‍ പറയുന്നത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ആരോപണം 2019 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് 44 ബിജെപി വിരുദ്ധ പേജുകള്‍ നീക്കംചെയ്തു എന്നതാണ്. നിലവാരമില്ലെന്നും വസ്തുതകള്‍ക്കു നിരക്കാത്തതാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഈ പേജുകള്‍ നീക്കംചെയ്തത്. ഭീം ആര്‍മിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജ്, വീ ഹെയ്റ്റ് ബിജെപി എന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യ പേജ്, കോണ്‍ഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അനൗദ്യോഗിക പേജുകള്‍, ദി ട്രൂത് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് എന്ന പേജ് ( ഇതില്‍ ഫാക്ട് ചെക്കിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ ആള്‍ട്ട് ന്യൂസിന്റെ വാര്‍ത്തകളാണ് ഷെയർ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്) തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. ജേണലിസ്റ്റുകളായ റവീഷ് കുമാറിനെയും, വിനോദ് ദുവയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പേജുകളും നീക്കംചെയ്തവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

എന്നാല്‍, ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതോടെ 2019ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ചില ബിജെപി അനുകൂല പേജുകള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് നീക്കംചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി എന്നു പറഞ്ഞ് ഐടി മന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് എഴുതുകയുണ്ടായി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ജോലിക്കാര്‍ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലെ ജോലിക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും പറയുന്നു.

അതേസമയം, 44 ബിജെപി വിരുദ്ധ പേജുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിയത് ബിജിപി ഐടി സെല്ലിന്റെ മേധാവി അമിത് മാളവ്യയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഡിലീറ്റു ചെയ്ത 17 ബിജെപി അനുകൂല പേജുകള്‍ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും എട്ടു ബിജെപി അനുകൂല പേജുകള്‍ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസും എഎപിയും ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹി അംസംബ്ലിയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കാന്‍ പോകുന്നത് മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ വാക്കുകള്‍ തന്നയായിരിക്കാം – അദ്ദേഹം കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേക കമ്യൂണിറ്റി മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. ഫെയ്‌സ്ബുക് ജോലിക്കാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും പോലും ആക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഡിലീറ്റു ചെയ്ത 17 ബിജെപി അനുകൂല പേജുകളും ഫെയ്‌സ്ബുക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിജെപിയുടെ ഐടി സെല്‍ മേധാവിയെ കമ്പനി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയൊന്നും നേരിട്ട് ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയല്ലെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, 2019ല്‍ അംഖി ദാസ് തന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഫൈലില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധ കമന്റിന് അവര്‍ ക്ഷമചോദിച്ചതായും വാര്‍ത്തയുണ്ട്. അധപതിച്ച സമൂഹം ('degenerate community') എന്ന പ്രയോഗത്തിനാണ് ക്ഷമചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണറിവ്. എന്തായാലും, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് രാജ്യാന്തര നയം വച്ച് ഇനി ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം എളുപ്പമായേക്കില്ലെന്നു തന്നെ വേണം കരുതാന്‍.

∙ ഗ്യാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ് 2 അവതരിപ്പിച്ചു

മടക്കാവുന്ന സ്‌ക്രീനുള്ള തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാംസങ്. ഗ്യാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ് 2 എന്നാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ പേര്. തങ്ങളുടെ നോട്ട് 20 ഫോണിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ ഫോണ്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലാപ്‌ടോപ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോണിന് 5ജി സപ്പോര്‍ട്ടും ഉണ്ട്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 855 പ്ലസ് ആണ് ഫോണിന് ശക്തി പകരുന്നത്. 12 ജിബി റാം, 512 ജിബി വരെ സംഭരണശേഷി, 7,6-ഇഞ്ച് ക്യൂഎക്‌സ്ജിയെ പ്രധാന സ്‌ക്രീന്‍, ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം 4,500 എംഎഎച് ബാറ്ററി തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്. ഫോണിന്റെ വില 1,999 ഡോളറായിരിക്കും.

∙ ഐഒഎസിലെ ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസില്‍ ഇനി വിഡിയോ എഡിറ്റിങും

ഐഒഎസിലെ ഗൂഗിളിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ അതില്‍ വിഡിയോ എഡിറ്റിങും സാധ്യമായിരിക്കും. വിഡിയോ ക്രോപ്പു ചെയ്യാനും, ഫില്‍റ്ററുകള്‍ ചേര്‍ക്കാനും, എക്‌സ്‌പോഷറും, സാച്ചുറേഷനും, കോണ്ട്രാസ്റ്റും ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും.

∙ 300എംബിപിഎസ് സ്പീഡ് ബ്രോഡ് ബാന്‍ഡ് പ്ലാനുമായി ടാറ്റാ സ്‌കൈ

300എംബിപിഎസ് സ്പീഡ് ബ്രോഡ് ബാന്‍ഡ് പ്ലാനുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റാ സ്‌കൈ. ഒരു മാസത്തേക്ക് 1,470 രൂപയായിരിക്കും വരിസംഖ്യ. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 14,280 രൂപ നല്‍കണം. 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടി പുറമെയാണ്.

∙ ആപ്പിള്‍ വില കുറഞ്ഞ വാച്ചും പുറത്തിറക്കിയേക്കും

തങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ ഐഫോണുകളുടെ ശ്രേണിയെ ആപ്പിള്‍ എസ്ഇ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, വില കുറഞ്ഞ ആപ്പിള്‍ വാച്ചും ഇറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം വില കൂടിയ റെയ്ഞ്ചിലും, വില കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടു തരം ആപ്പിള്‍ വാച്ചുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

∙ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ത്ബ്രഷ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ റിയല്‍മി

റിയല്‍മി കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എം1 സോണിക് ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് പുറത്തിറക്കും.

∙ ടിക്‌ടോക് ചെകുത്താനും കടലിനും നടുവില്‍

ചൈനീസ് വിഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോകിനു മുന്നില്‍ ഇപ്പോള്‍ അധികം സാധ്യതകളില്ല. ഏകദേശം 20-30 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന് അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിക്കു ബിസിനസ് വിറ്റൊഴിവാകുകയോ വെറുംകൈയ്യോടെ മടങ്ങുകയോ ചെയ്യാം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വരെ കാര്യങ്ങള്‍. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം മതി വില്‍പ്പനയൊക്കെ എന്ന് ചൈന പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ടിക്‌ടോകിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് തങ്ങളുടെ നീക്കം പുന:പരിശോധിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ വില്‍പ്പന പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഉദ്ദേശം. എന്നാല്‍, ഏതുവിധേനെയും വില്‍ക്കാനായിരിക്കും ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ശ്രമിക്കുക എന്നും പറയുന്നു.

