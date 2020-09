നടീനടൻമാർക്ക് ലഹരികൾ എത്തുന്ന ഇവിടം അധികമാരും സന്ദർശിക്കാറില്ല, ശരിക്കും അധോലോകം!

കേരളം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നടീനടൻമാർക്ക് മയക്കുമരുന്നും ലഹരികളും വ്യാപകമായി എത്തുന്നത് ഡാർക്ക് നെറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഡാർക്ക് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് നെറ്റ് എന്നും ഓൺൈലൻ കുറ്റവാളികളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന രഹസ്യകേന്ദ്രമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത്, ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ലഹരി ഉപയോഗ കേസുകൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

എൻ‌ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രഹസ്യ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കാണ് ഡാർക്ക്നെറ്റ്. സമീപകാലത്ത്, ഓൺലൈനിൽ മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉറവിടമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ വെബിനാർ കോൺഫറൻസിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ഡാർക്ക്നെറ്റ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രഹസ്യമായുള്ള ലഹരി വിതരണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ബ്രിക്സ് ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്ന പൊതുവായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സമുദ്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ വർധിച്ച മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തടയേണ്ടതുമാണ് എന്നാണ്.

∙ മയക്കുമരുന്ന്, നിയമവിരുദ്ധ ട്രേഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഡാർക്ക്നെറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു?

ഡാർക്ക്നെറ്റ് ഒരു എൻ‌ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത കണക്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനർഥം ഡാർക്ക് വെബ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഇടപാടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അപ്രാപ്യമാണ്. ഇടപാടുകൾക്കായി, കുറ്റവാളികൾക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇത് എവിടെ നിന്ന് പണം അയച്ചു, എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഇരുണ്ട വെബിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാന അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കും കുറ്റവാളിയാകാം. എന്നാൽ, അത്തരം കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ സൈബർ ക്രൈം വകുപ്പിന് അതിന്റേതായ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്.

∙ ഇവിടെ അധികമാരും സന്ദർശിക്കില്ല, ശരിക്കും അധോലോകമാണ് ദി ഡാർക്ക് വെബ്

ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല, എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഡീപ് വെബ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർ കുറവായിരിക്കും. ഡീപ് വെബ് എന്താണ്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ അവിടെ ലഭിക്കും, ഡീപ് വെബ് സന്ദർശിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി നമ്മുക്ക് ഒന്നു നോക്കാം.

നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ എല്ലാം ഗൂഗിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ 4-16 ശതമാനം മാത്രമാണ് അത്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ 80 ശതമാനത്തിലധികം ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ തിരഞ്ഞാൽ നമ്മുക്ക് കിട്ടുന്നവയല്ല. നമ്മൾ കാണാത്ത ഇന്റർനെറ്റിന്റെ 80 ശതമാനമാണ് ഡീപ് വെബ് എന്നകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡീപ് വെബിൽ നിയമപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡാർക്ക് വെബ്.

∙ എന്താണ് ഡാർക്ക്‌നെറ്റിലുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക്‌നെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ?

ഡാർക്ക്‌നെറ്റിൽ എല്ലാമുണ്ട്. ലഹരിമരുന്നും വ്യാപാരവും കള്ളനോട്ടും വ്യാജരേഖാ വ്യവസായവും തുടങ്ങി ആയുധവ്യാപാരവും അവയവവ്യാപാരവും വരെ ഡാർക്ക്‌നെറ്റിൽ അനുദിനം സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. സേവനദാതാക്കളും ബ്രൗസറുകളും സെൻസർ ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനങ്ങൾ പിന്നെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രധാന ചോദ്യം. ബിറ്റ്‌കോയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളാണ് ഡാർക്ക്‌നെറ്റിന്റെ നാണയങ്ങൾ. റഷ്യയിലും യുക്രെയിനിലും വേരുകളുള്ള വെബ്‌ഹോസ്ററിങ് സേവനങ്ങളാണ് ഇത്തരം പേജുകളും സൈറ്റുകളും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യധാരാ ഹോസ്റ്റിങ് കമ്പനികളെപ്പോലെ ഊരും പേരും വിലാസവുമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഹോസ്റ്റിങ് നടത്താൻ തയ്യാറായ ഈ കമ്പനികൾ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുന്നതും ബിറ്റ്‌കോയ്‌നായാണ്.

ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് വൻകിട കമ്പനികളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയുമൊക്കെ പ്രവർത്തനശൈലി മാറ്റിയതുപോലെ ഡാർക്ക് നെറ്റിന്റെ ശൈലിയും മാറ്റി. ഗൂഗിളും ആമസോണും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഉഗ്രൻ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് രംഗത്ത് ക്ലൗഡ് സേർവറുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ സെൻസറിങ്ങില്ലാത്തതിനാൽ ഡാർക്ക് നെറ്റിന് ഇതൊരു സുരക്ഷിത ലോക്കർ ആണ്. ഏറ്റവും പുതിയ പഠനം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൈബർ ആക്രമങ്ങളുടെ 16 ശതമാനവും ആമസോൺ ക്ലൗഡിൽ നിന്നാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ മാൽവെയർ ഉൾപ്പെടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തരം ക്രൈംവെയറുകളും (ക്രിമിനൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ) കാലോചിതമായി മികവു നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഗിളിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങാത്ത ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഈ ആഴങ്ങളിൽ കുറ്റവാളികളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേകം വിവരങ്ങളുമുണ്ട്. ടോർ ബ്രൗസർ, ഒനിയൻ റൂട്ടർ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയേ ഇത്തരം വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കും പേജുകളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാനും ഇടപാടുകൾ നടത്താനുമാവൂ. ഒനിയൻ റൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായി ഗ്രാംസ് എന്ന പേരിൽ ഡാർക്ക്‌നെറ്റിനു വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു സേർച്ച് എൻജിനും നിലവിലുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാൽ, പുറമേ കാണുന്ന സ്വതന്ത്രസുന്ദരലോകം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ അനേകം മടങ്ങ് ആഴമുള്ള ദുർഗ്രാഹ്യവും സങ്കീർണവും അതേസമയം അപകടകരവുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കൂടിയാണെന്നു ചുരുക്കം

English Summary: What is Dark Net? How is it being used for drugs, illegal trades