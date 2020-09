ഇന്ത്യ 224 ചൈനീസ് ആപ്പുകളെ നിരോധിച്ചത് ഇവയ്ക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ആഗോള സ്വപ്നത്തിന് വന്‍ തിരിച്ചടിയായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍. അവയുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തെയും ഇതു ബാധിച്ചേക്കും. വിലക്ക് ബാധിച്ചവരില്‍ ചില ചൈനീസ് ടെക് ഭീമന്മാരും ഉൾപ്പെടും. ആലിബാബ, ബായിഡു, ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ്, ടെന്‍സന്റ്, ഷഓമി, വൈവൈ ഇന്‍ക്, ലെനോവോ തുടങ്ങിയവ ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ പെടും. ഇന്ത്യ തുടങ്ങിവെച്ച നടപടി ആഗോള തലത്തില്‍ തന്നെ തങ്ങള്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഭയപ്പെടുന്നത്.

വന്‍കിട അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും ടെക് നിരക്ഷരത രൂക്ഷമായിരുന്ന കാലത്ത് അധികം വിവാദമുണ്ടാക്കാതെ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പടര്‍ന്നു. ഇവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജ്യമായ ചൈനയാകട്ടെ അവയെ പടിക്കു പുറത്തു നിർത്തി ഗ്രെയ്റ്റ് ഫയര്‍വാള്‍ എന്ന ഡിജിറ്റല്‍ വന്മതിലും പണിതു. വന്മതിലിനുള്ളില്‍ വളര്‍ന്ന ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ആഗോള തലത്തില്‍ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്ന കാര്യം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഈ കമ്പനികള്‍ക്ക് ആഗോള വിപണിയില്‍ നോട്ടമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ടെക്‌നോളജിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടും അനുദിനം അവബോധം വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇനി എളുപ്പമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവില്‍ അവര്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും മറ്റും പേരെടുത്ത ശേഷം യൂറോപ്പിനെയും അമേരിക്കയെയും ലക്ഷ്യംവയ്ക്കാമെന്ന അവരുടെ തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ തകര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ മൂന്നാം ഘട്ട നിരോധനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ചൈനീസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 118 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി സർക്കാരിന്റെ വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചതോടെ മൊത്തം ആപ്പുകളുടെ എണ്ണം 221 ആയി. ഈ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും. അവയുടെ നെറ്റ്‌വർക്കും ഡേറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫീച്ചറുകളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.

ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ‌, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ‌, സേവനങ്ങൾ‌ എന്നിവയുടെ പ്രാദേശിക വികസനത്തിനായി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ‘ആത്മനിഭർ‌ ഭാരത്‌’ ൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചൈനീസ് ആപ്പുകളുടെ നിരോധനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ജൂൺ 29 ന് 59 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിക്കുകയും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ക്ലോൺ ചെയ്യുന്ന 47 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിന്റെ 69 എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ (പൊതുജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും സുരക്ഷകളും) ചട്ടങ്ങൾ 2009 സുരക്ഷ, സമഗ്രത, പ്രതിരോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാണിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചത്. മുൻപും ഇതുപോലെ തന്നെ നിരോധിച്ചിരുന്ന ജനപ്രിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ടിക്ക് ടോക്ക്, ഷെയറിറ്റ്, വഇചാറ്റ്, ഹെലോ, ലൈക്ക്, യുസി ന്യൂസ്, ബിഗോ ലൈവ്, യുസി ബ്രഔസർ എന്നിവ. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും സമഗ്രതയ്ക്കും, ഭരണകൂടത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഭീഷണിയാണെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു.

സർക്കാർ ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമായ നടപടിയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വിരുദ്ധമായ എന്തും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതാണ് '60 സെക്കൻഡ് 'ന്റെ പ്രസിഡന്റ് കിരുബ ശങ്കർ പറയുന്നത്. ഡേറ്റയാണ് പുതിയ എണ്ണ, കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ തെറ്റായ കൈകളിൽ എത്താൻ പാടില്ല. ഉപയോക്തൃ ഡേറ്റയും വിവരങ്ങളും സെർവറുകളിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യ പൂർണ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാർ, നീതി ആയോഗ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ച് ആരംഭിച്ചത്. ഇതു വഴി നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: India Has Now Banned 224 Chinese Apps In Three Crackdowns As Attention Is On Aatmanirbhar Bharat