ചൈനീസ് പബ്ജിക്ക് പകരം ഇന്ത്യയുടെ ഫൗ–ജി, വരുമാനം ഭാരത് കി വീർ ട്രസ്റ്റിന്

ചൈനീസ് പബ്ജി മൊബൈൽ ഗെയിമിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ ഫൗ–ജി വിഡിയോ ഗെയിം വരുന്നു. 118 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പബ്ജിക്ക് പകരം നിൽക്കാനാകുന്ന ഗെയിമുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഫിയർലെസ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ്– ഗാർഡ്സ് എന്നാണ് ഫൗ–ജിയുടെ മുഴുവൻ പേര്.

ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ എൻ‌കോർ ഗെയിംസ് വികസിപ്പിച്ച മൾട്ടി-പ്ലേയർ ആക്ഷൻ ഗെയിം ഫൈ-ജി ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആത്മനിർഭർ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഫൗ–ജി ഗെയിം. ഫിയർ‌ലെസ്, യുണൈറ്റഡ്-ഗാർഡ്സ് എഫ്‌എ‌യു-ജി എന്നൊരു ആക്ഷൻ ഗെയിം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. വിനോദത്തിന് പുറമെ കളിക്കാർ ഞങ്ങളുടെ സൈനികരുടെ ജീവിത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കും. ഗെയിമിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 20 ശതമാനം ഭാരത് കി വീർ ട്രസ്റ്റിന് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും ബോളിവുഡ് നടൻ അക്ഷയ് കുമാർ വെള്ളിയാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേന നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മൾട്ടി പ്ലെയർ ഗെയിം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാൽവാൻ വാലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഗെയിം ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫൗ-ജി ഗെയിം ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമായിരിക്കും.

English Summay: Akshay Kumar pushes for FAU-G, an Indian mobile game; developer to donate some revenue to Bharat Ke Veer Trust