ഇന്ത്യയിൽ പബ്ജി തിരിച്ചുക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനി

യുവാക്കള്‍ക്കിടയിൽ ജനപ്രീതിയുള്ള പബ്ജി മൊബൈൽ ഗെയിം തിരിച്ചുക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനി ടെൻസെന്റ് അറിയിച്ചു. പബ്ജി ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ അധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും പബ്ജി മൊബൈൽ നിർമാതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യതയും ഡേറ്റയുടെ സംരക്ഷണവും ഗൗരവമായി കാണുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ അധികാരികളുമായി സംസാരിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് ഗെയിമിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പായ ടെൻസെന്റ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

ടെൻസെന്റിന്റെ ജനപ്രിയ വിഡിയോ ഗെയിം പബ്ജി മൊബൈൽ ഉൾപ്പെടെ 118 ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഡേറ്റാ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്ന് സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കെതിരായ ഏറ്റവും പുതിയ നീക്കമാണ് ആപ്പ് നിരോധനം.

