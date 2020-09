കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് പണമുണ്ടാക്കൽ, പോൺഹബ് പൂട്ടണമെന്ന് 20 ലക്ഷം പേർ!

സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകലിനെയും കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യന്നതിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ ഹോസ്റ്റുചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് ജനപ്രിയ മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിനോദ സൈറ്റായ പോൺ‌ഹബിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരവധി സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡിയോകൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി ആരോപണമുണ്ട്. പോൺ‌ഹബിനെതിരായ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതിനുശേഷം, ജനപ്രിയ വിനോദ വെബ്‌സൈറ്റ് വ്യാപകമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിരുന്നു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റായ പോൺഹബ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 20 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ രംഗത്തുണ്ട്. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് ലാഭം കൊയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പട്ട് ഒപ്പുശേഖരണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ലൈംഗിക ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ച ലൈല മിക്കൽ‌വെയ്റ്റ് പിന്നീട് ഒരു ചേഞ്ച്.ഓർഗ് വഴി നിവേദനങ്ങളും നൽകാനും തുടങ്ങി. മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിനോദ വിനോദ വെബ്‌സൈറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരവധി പ്രമുഖർ തന്നെ രംഗത്തുണ്ട്.

ലൈംഗിക കടത്ത് നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സോഡസ് ക്രൈയിലെ ഡയറക്ടറായ മിക്കൽ‌വെയ്റ്റ്, 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വാഷിങ്ടൺ എക്സാമിനറിനു എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിനു ശേഷമാണ് നിവേദനം ആരംഭിച്ചത്. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന പോർൺഹബിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ലേഖലനത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടിയിരുന്നു.

ബലാത്സംഗം, ബാല ബലാത്സംഗം, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ചൂഷണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി വിഡിയോകൾ വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ട്. ആന്റി ട്രാഫിക്കിങ് വിദഗ്ധനായ ലൈല മിക്കൽ‌വെയ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരം വിഡിയോകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുന്നൂറിലധികം ആന്റി ട്രാഫിക്കിങ്, ശിശു സംരക്ഷണ ഫോറങ്ങൾ ഈ ക്യാംപയിന് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. 192 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ നിവേദനത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു. ലൈംഗിക പീഡനത്തിനും ചൂഷണത്തിനും ഇരയായവർക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും ക്യാംപയിൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സന്ദർശകർക്ക് സൗജന്യ ആക്‌സസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പോർ‌ൻ‌ഹബിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം 42 ബില്ല്യൺ സന്ദർശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിഡിയോകളിൽ നിന്ന് വെബ്‌സൈറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മുൻപ് നിരവധി പേർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയും സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോയും വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടുത്തിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഡിയോ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി നിയമപരമായ നടപടികളോടെ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യമായ പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല.

ഒഹായോ സ്വദേശിയായ കലേംബയെ 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കത്തികാണിച്ച് 12 മണിക്കൂർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വിഡിയോകൾ പോൺഹബില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. ഈ വിഡിയോകളുടെ അസ്തിത്വം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, വിഡിയോകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ മാസങ്ങളോളം വെബ്സൈറ്റിനോട് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും വെറുതെയായി. അഭിഭാഷകയായി വേഷമിട്ട് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പോർൺഹബ് നീക്കം ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം, സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ കാണാതായ കൗമാരക്കാരിയുടെ അമ്മ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകളെ പോൺഹബ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയിലാണ് പിന്നെ കണ്ടെത്തിയത്. ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്ന 58 ഓളം വിഡിയോകളിൽ പെൺകുട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതും പോൺഹബിനു പുറമെ മറ്റ് ചില അശ്ലീല വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടുമുണ്ട്.

സ്ത്രീകളെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെയും കടത്തുന്നതിന് പോൺ‌ഹബ് പങ്കാളിയാകാം. അവരെപ്പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഉണ്ടാകാമെന്നും വാഷിങ്ടൺ എക്സാമിനറിൽ അടുത്തിടെ വന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ മിക്കൽ‌വൈറ്റ് എഴുതിയിരുന്നു. ചൂഷണത്തിനായി വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നണ്ട്. കൂടാതെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും യഥാർഥ ബലാത്സംഗം, കടത്ത്, ദുരുപയോഗം, ചൂഷണം എന്നിവയുടെ വിഡിയോകളുടെ കേന്ദ്രമായും പോൺഹബ് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്, ഇത് മഞ്ഞുമലയുടെ അഗ്രം മാത്രമാണെന്ന് സിഷൻ പിആർ ന്യൂസ്‌വയർ ഉദ്ധരിച്ച് മൈക്കൽവെയ്റ്റ് പറയുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യം രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, കാനഡയിലെ മോൺ‌ട്രിയാലിലെ പോൺഹബ് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രധാന ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു.

