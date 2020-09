കൊറോണ ട്രേസിങ് ആപ്പിന് ഹാക്കിങ് മുന്നറിയിപ്പ്, അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അട്ടിമറി നടക്കുമോ?

ലോകത്തിന്റെ പൊതുശത്രുവായ കോവിഡ് 19നെ നേരിടാനായി ഈ വര്‍ഷം തുടക്കത്തിലാണ് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ മറന്ന് ആപ്പിളും ഗൂഗിളും കൈകോര്‍ത്തത്. കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികളുമായി അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തിലായോ എന്നറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രവസി പ്രിസര്‍വിങ് കോണ്‍ടാക്ട് ട്രേസിങ് എന്ന സേവനമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ലോകത്തിനു ലഭിച്ചത്. ഐഒഎസ്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡിവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഈ ഫീച്ചറും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ അവസരമുണ്ട്. ഗൂഗിളും ആപ്പിളും സംയുക്തമായി നിര്‍മിച്ച ഈ കോവിഡ് മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഹാക്കര്‍മാര്‍ ദുരുപയോഗിക്കാനും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വരെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ സാധ്യതയുമുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്ന ആരോപണം.

ലോകത്താകെ 400 കോടിയോളം പേര്‍ ഐഒഎസ്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തില്‍ കോവിഡ് സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയാണ് ഈ ഗൂഗിള്‍ ആപ്പിള്‍ സംയുക്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഫോണുകളില്‍ കോവിഡ് സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല്‍ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റീനില്‍ പോവുകയോ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഈ സംവിധാനത്തില്‍ ഫോണുകള്‍ തമ്മിലാണ് വിവരകൈമാറ്റം നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണങ്ങളോ പരിശോധനകളോ ഇല്ലെന്നത് ഹാക്കര്‍മാര്‍ ദുരുപയോഗിക്കുമെന്നതാണ് ആശങ്ക.

ഗൂഗിള്‍ പുറത്തുവിട്ട വിവരം പ്രകാരം 16 രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ ആപ്പിള്‍–ഗൂഗിള്‍ സംയുക്ത സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ ട്രേഡ് കമ്മീഷന്‍ മുന്‍ ചീഫ് ടെക്‌നോളജിസ്റ്റായ അഷ്‌കന്‍ സോള്‍ട്ടാനി തന്നെ ഈ ഗൂഗിള്‍–ആപ്പിള്‍ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. അഷ്‌കന്‍ സോള്‍ട്ടാനി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഏപ്രിലില്‍ തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്.

ഹാക്കിങ്ങിനിരയായ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വഴിയോ, ഫോണുകളുടെ ബ്ലൂ ടൂത്ത് വഴിയോ, ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാന്‍സ്മിറ്റര്‍ വഴിയോ, ഗൂഗിള്‍ ആപ്പിള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനാകും. ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണ സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാല്‍ ആരെങ്കിലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് അറിയിക്കാന്‍ ഒരിക്കല്‍ ഉപയോഗിച്ച കോഡുകള്‍ പല സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രോഗസാധ്യതയില്ലാത്ത ആരോഗ്യവാന്മാരായ വ്യക്തികളെ വീടുകളില്‍ ഇരുത്തുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലുള്ള അവസരങ്ങളില്‍ ഇത്തരം നടപടികള്‍ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ആള്‍ക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായാല്‍ അവരുമായി നിശ്ചിത അകലത്തിനുള്ളില്‍ വന്നവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം നല്‍കുകയാണ് ഗൂഗിള്‍ ആപ്പിള്‍ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്ലൂടൂത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വിവര കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വ്യക്തികളുടെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ സ്വകാര്യത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുവെന്നാണ് Prep4All സൈറ്റില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വരെ ഈ കോവിഡ് മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം വഴി സ്വാധീനിക്കാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോള്‍ ഫോണിലേക്ക് അയക്കുന്ന ടെംപററി എക്‌സ്‌പോഷര്‍ കീ (ടിഇകെ) ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാന്‍ പല മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിറ്റെക്ഷന്‍ ഡിവൈസുകള്‍ വഴിയോ ഡാര്‍ക് വെബില്‍ നിന്നോ ഹാക്കര്‍ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവാണെങ്കില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്വന്തം കോഡോ ഉപയോഗിക്കാം. മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വഴിയോ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഡിയോകള്‍ വഴിയോ ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് കോഡുകള്‍ കൂടുതല്‍ പേരിലെത്തിക്കുകയും വ്യാജ കോവിഡ് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യാനാകും. ബ്ലൂടൂത്ത് റേഡിയോകള്‍ക്ക് 1-2 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍ വിവരകൈമാറ്റം നടത്താനാകും. ആളുകള്‍ ഒത്തുകൂടുന്ന ഏതെങ്കിലും പരിപാടികളില്‍ ഇതുപയോഗിച്ചാല്‍ വലിയ തോതില്‍ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാകും. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം വലിയ തോതില്‍ വോട്ടര്‍മാരെ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ആപ്പിളിന്റേയും ഗൂഗിളിന്റേയും വിശദീകരണം. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ടിഇകെ (Temporary Exposure Keys) ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. അമേരിക്കയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ആറക്ക പിന്‍ കൂടിയുണ്ടെങ്കിലേ ലഭ്യമാക്കൂ. ഇത്തരം രണ്ട് ഘട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഹാക്കിങ് സാധ്യതകള്‍ കുറക്കും. കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ആപ് സ്റ്റോറുകളില്‍ ബില്‍റ്റ് ഇന്‍ മാല്‍വെയര്‍ ഡിറ്റക്ഷന്‍ സംവിധാനമുണ്ടെന്നും ആപ്ലികേഷനുകളില്‍ അസാധാരണമായ തോതില്‍ കോവിഡ് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായാല്‍ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും ഗൂഗിളും ആപ്പിളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

