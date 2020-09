വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ പേര് മാറ്റി, പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് 2 വർഷത്തിനു ശേഷം

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ പേര് മാറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഐഡന്റിറ്റിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വോഡഫോണും ഐഡിയയും സംയോജിപ്പിച്ചു ‘വി’ ( 'Vi') എന്ന പേരാക്കി മാറ്റി. വോഡഫോൺ ഐഡിയ എംഡിയും സിഇഒയുമായ രവീന്ദർ താക്കറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലയിക്കലിന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളുടെയും സംയോജനം പൂർത്തിയായതോടെ പുതിയൊരു തുടക്കത്തിനുള്ള സമയമാണിതെന്ന് പുതിയ പേരിടൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തത്സമയ വെബ്കാസ്റ്റിനിടെ രവീന്ദർ തക്കർ പറഞ്ഞു.

രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ലയിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമായി വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഒത്തുചേർന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ട് വലിയ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, ഞങ്ങളുടെ വരിക്കാരെയും പ്രക്രിയകളെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സുപ്രധാനമായ അർഥം നൽകുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായ Vi അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും തക്കർ പറഞ്ഞു.

ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികോം വിപണിയും ഏറ്റവും വലിയ ഡേറ്റാ ഉപഭോക്താവുമാണ്. 1.2 ബില്യൺ ഇന്ത്യക്കാർ ലോകത്ത് വോയ്‌സ്, ഡേറ്റ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. 5 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താരിഫ്, ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വവ്യാപിയായ വയർലെസ് ശൃംഖല ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സ്വാധീനിക്കാനും സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡായ Vi ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാരിനൊപ്പം പങ്കാളികളാകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് പുതിയ ബ്രാൻഡിന്റെ സമാരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വോഡഫോൺ ഐഡിയ ചെയർമാൻ കുമാർ മംഗളം ബിർള പറഞ്ഞു.

ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് 25,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് വോഡഫോൺ ഐഡിയ ബോർഡ് വെള്ളിയാഴ്ച അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ വർഷം ആകെ ക്രമീകരിച്ച മൊത്ത വരുമാനത്തിന്റെ (എജിആർ) കുടിശികയുടെ 10 ശതമാനം അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 10 തവണകളായി അടയ്ക്കണമെന്ന് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്ക് ഏകദേശം 50,000 കോടി രൂപ കുടിശികയുണ്ട്.

