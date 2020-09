ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകള്‍ ചൈനീസ് ആപ്പുകളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ആപ്പുകള്‍ ചൈനാ സർക്കാരിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റാ കൈമാറുന്നുണ്ടാകാം എന്ന ഭീതിയാണ് ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ള്‍ക്കെതിരെ ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാന്‍ കാരണം. 200 ൽ കൂടുതൽ ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ ഇന്ത്യ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ നാടുകടത്തിയത് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ചൈനീസ് ആപ്പുകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ചൈനാ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചാലും പബ്ജി തിരിച്ചുവരണമെന്നില്ല

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു തിരിച്ചുവരവു നടത്താനായി പ്രശസ്ത ഗെയിമായ പബ്ജിയുടെ ഉടമയായ പ്ലെയര്‍അണ്‍നോണ്‍സ് ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട് ചൈനീസ് ടെക് ഭീമനായ ടെന്‍സന്റുമായ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുവെങ്കലും, ഉടമസ്ഥതാവകാശം മാറിയെന്നു കരുതി അടുത്തെങ്ങും ഗെയിമിന്റെ നിരോധനം പിന്‍വലിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്-ഐടി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഉടമസ്ഥതാവകാശം ഒരു പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ അതുമാത്രമല്ല പ്രശ്‌നം. അതുകൂടാതെ എവിടെയാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതടക്കം എഴുപതോളം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടെ പരിഹരിക്കാനുണ്ട്.

ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസു ചെയ്യുന്നത്, അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാധന്യമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വല്ലതും എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് എന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 2നാണ് പബ്ജി അടക്കം 118 ആപ്പുകള്‍ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിച്ചത്. നിരോധനം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് പബ്ജി കോര്‍പറേഷന്‍ തങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ണറായ ടെന്‍സന്റുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍, ബിസിനസ് പങ്കാളിയെ മാറുന്നത് അവര്‍ തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. നിരോധനം ഒരു കാരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമല്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏല്‍ക്കാന്‍ തയാറാണെന്നാണ് പബ്ജി കോര്‍പറേഷന്‍ അറിയിച്ചത്. പ്രാദേശികതയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി തുടര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 എത്തി

തങ്ങളുടെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ 11-ാം പതിപ്പ് ചില ഫോണുകളിലേക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ അറിയിച്ചു. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ആര്‍ എന്നാണ് കമ്പനി വിളിക്കുന്നത്. (ആര്‍ എന്നത് താമസിയാതെ ഒരു മധുരപലഹാരത്തിന്റെയോ മറ്റൊ പേരായി വികസിപ്പിച്ചേക്കും.) തുടക്കത്തില്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ പിക്‌സല്‍ 2 തുടങ്ങി പുതിയ ഫോണുകള്‍ക്കാണ്. വണ്‍പ്ലസ്, ഒപ്പോ, റിയല്‍മി, ഷഓമി എന്നീ കമ്പനികളുടെ ചില മോഡലുകള്‍ക്കും ഇത് ലഭ്യമാണ്. സാംസങ് താമസിയാതെ ലഭ്യമാക്കും.

∙ ഇതിനു വില നല്‍കണോ?



അപ്‌ഡേറ്റിനു വില ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കല്‍ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അതൊരു തട്ടിപ്പാണ്.

∙ എന്റെ പഴയ ആപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമോ?

ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെയാണിത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍, ആപ്പുകളെല്ലാം സുഗമമായി തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ചില ആപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ വന്നാല്‍, അവയുടെ ഉടമ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11ന് ചേരുന്ന വിധത്തില്‍ താമസിയാതെ അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്ത് ഇറക്കിക്കോളും.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ആറിലെ ഏതാനും പുതുമകള്‍

ബബ്ള്‍സ്: ചാറ്റ് ഹെഡ്‌സ് അഥവാ ബബ്ള്‍സ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രധാന പുതുമ. ഈ ഫീച്ചര്‍ 2013ല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് മെസഞ്ചര്‍ ആപ്പില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. ചാറ്റുകള്‍ ഒരു കുമിള പോലെ സ്‌ക്രീനില്‍ മറ്റെല്ലാത്തിനും മുകളില്‍ പാറി നടക്കും. അതില്‍ സ്പര്‍ശിച്ച് വായിക്കുകയും മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏത് മെസേജിങ് ആപ്പിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആശയം നിങ്ങള്‍ ഫോണില്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം തുടരാം. അതിനു തടസ്സം വരാതെ തന്നെ മെസേജിലൂടെ മറ്റൊരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താം.

∙ മീഡിയാ കണ്ട്രോളുകള്‍ അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്തു

നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ താഴേക്കു വലിക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ മ്യൂസിക് നിയന്ത്രണ കണ്ട്രോളുകളും ലഭിക്കും. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. (ഇത്തരം ഫീച്ചറുകള്‍ ചില ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ നേരത്തെ തന്നെ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇനി ഇത് എല്ലാ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ലഭിക്കും.) നിങ്ങള്‍ ഹെഡ്‌ഫോണില്‍ പാട്ടു കേട്ടുകൊണ്ടരിക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. ആ പാട്ട് അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ കേള്‍പ്പിക്കണമെങ്കിലും, ഡ്രോപ്ഡൗണ്‍ മെന്യുവില്‍ ലഭ്യമായ സ്പീക്കര്‍ ഐക്കണില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

∙ സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൂടുതല്‍ ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കും

ഇന്ന് പലരുടെയും വീടുകളില്‍ ഫോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു. സ്മാര്‍ട് ബള്‍ബുകള്‍ മുതല്‍ സ്മാര്‍ട് സ്പീക്കറുകള്‍ വരെ നിരവധി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇന്ന് പല വീടുകളിലും ഉണ്ട്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പവര്‍ ബട്ടണില്‍ അല്‍പ്പനേരം അമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചാല്‍ വരുന്ന ഓപ്ഷനുകളിലൊന്ന് സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കണ്ട്രോളുകളായിരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഓണ്‍ ചെയ്യുകയോ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ആകാം.

∙ പ്രൈവസി കണ്ട്രോളുകള്‍

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 10 മുതല്‍ പ്രൈവസിയില്‍ ഗൂഗിള്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പുതിയ വേര്‍ഷനില്‍ അവയ്ക്കു കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കുന്നു. ആപ്പുകള്‍ക്ക് പൊതുവെ നല്‍കുന്ന പെര്‍മിഷനെല്ലാം ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കും. മൈക്രോഫോണ്‍, ക്യാമറ, ലോക്കെഷന്‍ തുടങ്ങിയവ ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആപ്പുകള്‍ക്ക് സമ്മതം നല്‍കാം. കുറേ കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പെര്‍മിഷനുകള്‍ റീസെറ്റു ചെയ്യലും എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11ല്‍.

∙ അതിവേഗ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍

ഇനിമേല്‍ ഗൂഗിളും സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും മറ്റും കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ നല്‍കും.

∙ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകള്‍ക്ക് മാത്രമുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍

തങ്ങളുടെ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകള്‍ക്കു മാത്രമായി ചില ഫീച്ചറുകളും ഗൂഗിള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

∙ ലൈവ് വ്യൂ

ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിലൂടെ ലൊക്കേഷന്‍ ഷെയറിങിന് മറ്റൊരു തലം ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ എവിടെയാണെന്ന കാര്യം വെര്‍ച്വല്‍ പിന്‍ വീഴ്ത്തി അറിയിക്കും.

∙ സ്മാര്‍ട് റിപ്ലേ

പൂര്‍ണമായി ഓട്ടോമേറ്റഡായിട്ടുള്ള മെസേജിങ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഇതില്‍ കാണാം. ഇത് ഫോണുകളില്‍ തന്നെയുള്ള മെഷീന്‍ ലേണിങ്ങിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടല്‍ ഇല്ലാതെ രണ്ടു ഫോണുകള്‍ക്കു തമ്മില്‍ സംവാദിക്കാന്‍ ആകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കു പോകുന്നതായിരിക്കും സ്മാര്‍ട് റിപ്ലേ ഫീച്ചര്‍.

∙ ആപ്പിള്‍ ആപ് സ്‌റ്റോര്‍ നിയമങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്

ആപ്പിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാകുകയാണ്. ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം ന്നൊണ് ഫെയ്സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റു കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഗൂഗിളിനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കാനും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് മറന്നില്ല.

∙ സെയില്‍സ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് 50,000 കിരാന സ്റ്റോറുകളുമായി ഫളിപ്കാര്‍ട്ട് സഖ്യത്തിലായി

തങ്ങളുടെ ബിഗ് ബില്ല്യന്‍ ഡെയ്‌സ് സെയില്‍സ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഇകൊമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് 50,000 കിരാന സ്റ്റോറുകളുമായി സഖ്യത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. അവരുട എതിരാളികളായ ആമസോണും, ജിയോമാര്‍ട്ടും ഈ വഴി തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

∙ ക്വാല്‍കമിന്റെ ചിപ് നിര്‍മാണത്തിന് സാംസങ്

കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ സാംസങ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചിപ് നിര്‍മാതാക്കളിലൊരാളായ ക്വാല്‍കമിന്റെ മൊബൈല്‍ ആപ്‌ളിക്കേഷന്‍ പ്രോസസര്‍ (എപി) നിര്‍മിച്ചു നല്‍കാനുള്ള കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടതായി വാര്‍ത്തകള്‍. വില കുറഞ്ഞ 5ജി ഫോണുകള്‍ക്കുള്ള ചിപ്പുകള്‍ക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇത്.

∙ വാവെയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ഉപരോധം സാംസങ്ങിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം

വാവെയ് കമ്പനിക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന്റെ ആഘാതം സാംസങ് അടക്കമുള്ള മറ്റു ചിപ്പ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കും ഏറ്റേക്കാമെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. വാഷിങ്ടന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമെ ടെക്‌നോളജി കൈമാറാവൂ എന്ന നിബന്ധനയാണ് സാംസങ്ങിനും മറ്റും പ്രശ്‌നമാകാന്‍ സാധ്യത എന്നു പറയുന്നു. ഇതോടെ എന്തായാലും സാംസങിനും വാവെയ്ക്ക് ചിപ്പു നല്‍കാനായേക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു.

English Summary: It may be difficult for pubg to make a comeback; features of android 11