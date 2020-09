പണി വരുന്ന വഴികൾ... അശ്ലീല വിഡിയോക്ക് ചൈനീസ് അംബാസഡറുടെ ലൈക്ക്

അംബാസഡറുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് അശ്ലീല വിഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ചൈനീസ് യുകെ എംബസി ട്വിറ്ററിനോട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടനിലെ ചൈനീസ് അംബാസിഡറായ ലിയു സിയോമിങിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടാണ് അശ്ലീല വിഡിയോയും ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കെതിരായ ട്വീറ്റുകളും ലൈക്ക് ചെയ്തത്. സംഭവത്തില്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഏതാണ്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ചൈനീസ് ഭാഷയില്‍ തലക്കെട്ടും വിവരണവുമുള്ള അശ്ലീല വിഡിയോയാണ് അംബാസഡറുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലണ്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനാണ് ഇക്കാര്യം സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് സഹിതം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. വൈകാതെ അംബാസഡറുടെ അക്കൗണ്ട് അശ്ലീല വിഡിയോ അണ്‍ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച തന്നെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി യുകെയിലെ ചൈനീസ് എംബസി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. 'ചൈനീസ് വിരുദ്ധര്‍ അംബാസഡര്‍ ലിയു സിയോമിങിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു. പൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണിത്. ചൈനീസ് എംബസി ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിനെ അറിയിക്കുകയും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്' എന്നായിരുന്നു എംബസിയുടെ പ്രതികരണം.

ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ നടത്തുന്ന വധശിക്ഷകള്‍ മൂടിവെക്കുന്നതിന് പണം നല്‍കാറുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവും ഉയിഗുര്‍ മുസ്‌ലിങ്ങളെ ചൈന പാര്‍പ്പിച്ച ക്യാംപുകളെ കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാംപിനോട് ഉപമിക്കുന്ന ട്വീറ്റും അംബാസിഡറുടെ അക്കൗണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയില്‍ ട്വിറ്റര്‍ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ അടുത്തിടെയായി രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ഇടപെടുന്ന ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ ട്വിറ്റര്‍ അടക്കമുള്ള സോഷ്യല്‍മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ സജീവമാകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ആഗോള സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ ചൈനയുടെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണിത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് യുകെയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡര്‍ ലിയും സിയോമിങ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചത്.

ട്വിറ്ററില്‍ ലൈക്ക് ബട്ടണ്‍ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാള്‍ ബുക്ക്മാര്‍ക്കിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അശ്ലീല വിഡിയോ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് അവിചാരിതമായി ലൈക്ക് ചെയ്തതാകാമെന്നും വിവാദമായപ്പോള്‍ പുതിയ കഥ ഉണ്ടാക്കാനായി ചൈനീസ് വിരുദ്ധ ട്വീറ്റുകള്‍ കൂടി ലൈക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും വാദമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ തള്ളിക്കളയുകയാണ്.

