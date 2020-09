ഇന്ത്യന്‍ ശതകോടീശ്വരന്‍ മുകേഷ് അംബാനി തന്റെ റിലയന്‍സ് റീട്ടെയില്‍ വെഞ്ച്വേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ ആമസോണിനെ ക്ഷണിച്ചുവെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആമസോണ്‍ ഈ ഇടപാടുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനായി കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. റിലയന്‍സ് റീറ്റെയില്‍ വെഞ്ച്വേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡില്‍ ഏകദേശം 40 ശതമാനം ഓഹരിയാണത്രെ റിലയന്‍സ് വില്‍ക്കുക. അതിന് ചോദിക്കുന്നതോ 20 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറും!

ഇന്ത്യയില്‍ നടന്നിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ഇത്. ആമസോണ്‍ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപവുമായിരിക്കും ഇത്. ഈ ഇടപാടു നടന്നാല്‍ റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരിവില ഉയര്‍ന്ന് മുകേഷ് അംബാനിയെ ലോകത്തെ ധനികരുടെ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതൊ എത്തിക്കാനും വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോകത്തെ ധനികരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇപ്പോള്‍ വഹിക്കുന്നത് ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെയ്‌സോസ് ആണ്. ലോക കോടീശ്വരന്മാരില്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനമൊക്കെ വഹിക്കുന്നവര്‍ ചേര്‍ന്നു നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ഇന്ത്യയെ കുലുക്കി മറിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇടപാട് നടന്നാല്‍ അത് ഇന്ത്യന്‍ റീട്ടെയില്‍ വില്‍പ്പനയുടെ രംഗത്ത് ഒരു ഭീമാകാരമായ സാന്നിധ്യമായി തീരും ഈ സഖ്യം. ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ മുംബൈയില്‍ റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരി വില 7.1 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം 200 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കവിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളും നഗരമുക്കിലെ കടകളില്‍ നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നത് ആമസോണിന് ഒരു കീറാമുട്ടിയായിരുന്നു. ഇതിനെ മറികടക്കണമെങ്കില്‍ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രാദേശിക സഖ്യം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാന്നിധ്യമാണ് റലയന്‍സ് റീട്ടെയില്‍. ഇന്ത്യയാകെ പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന തന്റെ റീട്ടെയില്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ ആമസോണുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരിക്കും അംബാനി ചെയ്യുക. ഇന്ത്യയില്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയുള്ള വില്‍പ്പന ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഏകദേശം 1 ട്രില്യന്‍ ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം വില്‍പ്പനയെങ്കില്‍ അതില്‍ വളരെ ചെറിയൊരു പങ്കുമാത്രമെ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ നടക്കുന്നുള്ളു.

∙ പന്ത് ആമസോണിന്റെ കോര്‍ട്ടില്‍

ഈ ഇടപാട് ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും വിജയം സമ്മാനിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇരു കൂട്ടര്‍ക്കും കരുത്തുണ്ട്. ആമസോണിന് ആഗോളതലത്തില്‍ കച്ചവടം ചെയ്ത അനുഭവജ്ഞാനവും പണവുമുണ്ട്. ഇടപാടു നടന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ സപ്ലൈ ചെയിനുകളും മറ്റും എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ആമസോണ്‍ അമാന്തിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത്ര വലിയൊരു നിക്ഷേപം നടത്തണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ടില്ല. ചര്‍ച്ച ഏതു നിമിഷവും അലസിപോകാമെന്നും പറയുന്നു. ഈ വര്‍ത്തയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ ആമസോണിന്റെ പ്രതിനിധി വിസമ്മതച്ചു. അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കരുതെന്നാണ് തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിലയന്‍സിന്റെ വക്താവും പറഞ്ഞത്. കമ്പനി പല സാധ്യതകളും ആരായാറുണ്ടെന്നും വക്താവ് അറിയിച്ചു. ആമസോണിന് നിക്ഷേപമുള്ള ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസം അംബാനി വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് സഖ്യ സാധ്യത കൂടുതല്‍ തെളിഞ്ഞതെന്നും പറയുന്നു.

∙ ആമസോണിനും അംബാനിക്കും വിജയം

ആമസോണിന് ഇതൊരു പുതിയ നീക്കമായിരിക്കും. ചൈനയില്‍ വന്‍ തുക നിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഭീമന്മാരായ ആലിബാബ, ജെഡി.കോം തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ കമ്പനിയെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പാഠം ഉള്‍ക്കൊണ്ടായിരിക്കും ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങള്‍. അതേസമയം, ആലിബാബ പോലെയൊരു ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് അംബാനിയുടെയും മോഹമായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം അംബാനിയുടെ കമ്പനിയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വത്ത് 24 ബില്ല്യൻ ഡോളറായാണ് വര്‍ധിച്ചത്. റിലയന്‍സ് ഇന്‍സ്ട്രീസിന് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ നിരവധി സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് വരെ അവര്‍ ഏകദേശം 22 ബില്ല്യൻ ഡോളറിന്റെ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഏകദേശം 7,000 പട്ടണങ്ങളിലായി 12,000 കടകളുണ്ട്. വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശിക കമ്പനികളെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംബാനി.

∙ ഇടപാടു നടന്നില്ലെങ്കിലോ?

ഈ ഇടപാടു നടന്നില്ലെങ്കില്‍ മറ്റു കമ്പനികളെ റിലയന്‍സ് റീട്ടെയിലിലേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ അംബനി ക്ഷണിക്കുമെന്നാണ് വാര്‍ത്ത. സൗദി അറേബ്യയിലെ പബ്ലിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്, അബുദാബിയുടെ ഫണ്ടായ മുബദല ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് കമ്പനി (Mubadala Investment Company) തുടങ്ങിയവ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ളവയാണ്. ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആമസോണിനെയും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനെയും എതിര്‍ക്കുക എന്നതായിരിക്കും അംബാനിയുടെ തന്ത്രം.

∙ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ കയറ്റുമതി 15.6 ശതമനം ഇടിഞ്ഞതായി ചൈന

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രമായ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി 15.6 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതായി സർക്കാർ രേഖകള്‍ പറയുന്നു. ചൈനയില്‍ തന്നെയും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്കുള്ള ആവശ്യക്കാര്‍ കുറഞ്ഞു. ഭാവി ഒട്ടും ശോഭനമല്ല. ആപ്പിള്‍, വാവെയ്, ഷഓമി പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്കു പോലും പുതിയ ഫോണിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്യാന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈയില്‍ ഏകദേശം 24.4 ദശലക്ഷം ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളാണ് ചൈനയില്‍ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ മാസം 33 ദശലക്ഷം ഹാൻഡ്സെറ്റുകള്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ റീട്ടെയില്‍ കടകള്‍ ധാരാളമായി തുറന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ചൈനയാണെങ്കിലും അവിടെയും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ പോലെ കസ്റ്റമര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കാനാകുന്നില്ല. അടുത്തിടെ ആപ്പിളും വാവെയും പുതിയ ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു ശേഷം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ ഫെയസ്ബുക്കിന് വന്‍ തിരിച്ചടി?

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു വന്‍ തിരിച്ചടിയായേക്കാവുന്ന ഒരു നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. യൂറോപ്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ യൂറോപ്പില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടാന്‍ പോകുന്നത്. ഈ ഡേറ്റ കടല്‍കടത്തുന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ് എന്നൊരു കോടതി വിധിയെ തുടര്‍ന്നാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരിക. അയര്‍ലൻഡിലെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് എങ്ങനെയാണ് ഇയു ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ അമേരിക്കയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നാല്‍ വന്‍ മുതല്‍മുടക്കു നടത്തി യൂറോപ്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടത്തുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കാന്‍ ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നാല്‍, ഇങ്ങനെ ചെയതാല്‍ അത് ഡേറ്റയിലൂടെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബിസിനസിനെ വിപരീതമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക് അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ്-19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത് പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. താമസിയാതെ ഇന്ത്യയും രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ അതിര്‍ത്തി കടത്തരുതെന്ന് നിയമം കൊണ്ടുവന്നേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ആപ്പിള്‍ വാച്ചില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നു

മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ആപ്പിള്‍ വാച്ചില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ആപ്പിള്‍ വാച്ചിനായി ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് 2017ല്‍ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചു കാരണമൊന്നും പറയാതെ അതു പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Full details of Ambai-Amazon deal; Facebook may be in trouble in EU