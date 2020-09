സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഭീമന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റും നാസ്‌കോം ഫ്യൂചര്‍ സ്‌കില്‍സും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാളെയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയായ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സില്‍ പരിശീലനം നൽകും. ഈ ഉദ്യമത്തിന് എഐ ക്ലാസ്‌റൂം സീരിസ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നു മൊഡ്യൂളുകളിലായാണ് ഇത് നടത്തുക. ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളില്‍ ലൈവ് ഡെമോകള്‍, ഹാന്‍ഡ്‌സ് ഓണ്‍ വര്‍ക്‌ഷോപ്‌സ്, അസൈന്‍മെന്റ്‌സ്, ഉപദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ നല്‍കാനാണ് ഉദ്ദേശം. തുടക്ക മൊഡ്യൂളില്‍ ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത കുട്ടികള്‍ക്കായിരിക്കും പരിശീലനം നല്‍കുക. ഡേറ്റാ സയന്‍സ്, മെഷീന്‍ ലേണിങ്, കോഗ്നിറ്റീവ് സര്‍വീസസ് തുടങ്ങിയവയില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ലോകത്താകമാനം രണ്ടര കോടി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം. ക്ലാസുകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 21 മുതലായിരിക്കും തുടങ്ങുക.

∙ ആമസോണിനു ഓഹരി വില്‍ക്കുമെന്നത് ഊഹാപോഹമെന്ന് റിലയന്‍സ്

ഇന്ത്യയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓഫ്‌ലൈന്‍ വില്‍പ്പന മേഖലകളുടെ മഹാസംഗമമായിരിക്കും ആമസോണും റിലയന്‍സും ചേര്‍ന്നാലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഇരു കമ്പനികളും ഒരുമിച്ചേക്കാമെന്ന വാര്‍ത്ത പരന്നതോടെ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളും സജീവമായി. എന്നാല്‍, ഇത് വെറും ഊഹാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് റിലയന്‍സ് പ്രതിനിധി പ്രതികരിച്ചത്. പക്ഷേ, തങ്ങള്‍ പല സാധ്യതകളും കാലാകാലങ്ങളില്‍ ആരായാറുണ്ടെന്നും പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത് ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പ്രതിനിധി മാധ്യമങ്ങളെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തി. ജെപി മാര്‍ഗന്റെ വിശകലനത്തില്‍ പറയുന്നത്, ആമസോണിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനു പകരം സഹവര്‍ത്തിത്തില്‍ പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് റിലയന്‍സിനു ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നാണ്. റിലയന്‍സിന്റെ കടകള്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്നത് ആമസോണിനും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് വലിയിരുത്തല്‍. എന്നാല്‍, ഈ കച്ചവടത്തില്‍ കൈമറിയാന്‍ പോകുന്ന ഭീമമായ തുക റിലയന്‍സിന്റെ കൈയിലിരിക്കുമോ, അതോ കുട്ടുബിസിനസിലേക്കു മുടക്കുമോ എന്ന കാര്യവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടുകെട്ട് മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുമോ എന്നും, ഈ കമ്പനികളുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കു കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുമോ എന്ന ഭയവും പലരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

∙ വാവെയുടെ ഹാര്‍മണി ഒഎസ് 2.0 ഫോണുകളിലേക്ക്

ഗൂഗിളിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനു പകരം വാവെയ് ഒരുക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് ഹാര്‍മണി ഒഎസ് 2.0 എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോണുകള്‍ക്ക് നല്‍കിവരികയാണെന്ന് വാവെയ് മേധാവി റിച്ചഡ് യു അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പലതും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

∙ സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫോള്‍ഡ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും

സാംസങ്ങിന്റെ അടുത്ത ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണായ ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫോള്‍ഡ് 2, 5ജി ഇന്ത്യയില്‍ പ്രീ ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്റിലുള്ള ഈ ഫോണിന്റെ വില 149,999 രൂപയാണ്. പ്രീ ബുക്കു ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പലിശയില്ലാത്ത 12 മാസ തവണകളായും പണമടയ്ക്കാം. നാലുമാസത്തെ യുട്യൂബ് പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസ് 365ന് 22 ശതമാനം വിലക്കുറവ് എന്നിവയും കമ്പനി നല്‍കുന്നു.

∙ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ്, റോക്കറ്റ് നിര്‍മാണത്തിലേക്കു തിരിയാന്‍ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ്

സ്‌പെയ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍, ചെറിയ സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകള്‍, റോക്കറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് തങ്ങളെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള നവരത്‌ന പിസിയു ആയ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു.

∙ ഇന്‍ഡസ് ആപ് ബസാറിന് 100 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കള്‍

ഇന്‍ഡസ് ആപ് ബസാറിന് 100 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കള്‍ എത്തിയെന്ന് ഇന്‍ഡസ് ഒഎസ് അറിയിച്ചു. ഇനി എന്താണ് ഈ ഇന്‍ഡസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് ഇന്ത്യയുടെ ആപ് സ്റ്റോര്‍ ആണെന്നാണ് ഇന്‍ഡ്‌സ് ഒഎസിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്.

∙ സൂമില്‍ 2-ഫാക്ടര്‍ ഓതന്റിക്കേഷന്‍ എത്തി

വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്പായ സൂമിനെ എതിരാളികള്‍ ഇകഴ്ത്തിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് സ്വകാര്യത ഇല്ലെന്ന കാരണത്താലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, കമ്പനിയിപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ വിഡിയോ കോളിങ് സേവനത്തിന് 2-ഫാക്ടര്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ അഡ്മിനുകള്‍ക്കും കോണ്‍ഫറന്‍സുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം. ഒരു വിഡിയോ കോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഒരാള്‍ കടന്നു വരുന്നതിനെയാണ് സൂം ബോംബിങ് എന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇനി അത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സൂം ഉപയോക്താക്കള്‍ ഇനി തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പാസ്‌വേഡ്, പിന്‍, സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ്, മൊബൈല്‍ ഉപകരണം, ബയോ മെട്രിക് ഓതന്റിക്കേഷന്‍ ഇവയിലേതെങ്കിലും നടത്തണമെന്നു നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ സൂം മീറ്റിങ്ങിനിടയിലേക്ക് ആര്‍ക്കും കടന്നുവരാമെന്ന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 117 പുതിയ ഇമോജികള്‍

തങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11ല്‍ കൂടുതല്‍ ഇമോജികള്‍ ലഭ്യമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗൂഗിള്‍. ഇതില്‍ 117 പുതിയതോ, മാറ്റം വരുത്തിയതോ ആയ ഇമോജികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ പാനസോണിക്കിന്റെ എഐ ഫ്രിജുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തി

പാനസോണിക്കിന്റെ എഐ സാന്നിധ്യമുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ശ്രേണിയിലെ ഫ്രിജുകളുടെ വാതിലുകള്‍ക്കും ലൈറ്റ് സെന്‍സറുകള്‍ക്കും താപ സെന്‍സറുകള്‍ക്കും ' നിർമിത ബുദ്ധി'യുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ എജി ക്ലീന്‍ ടെക്‌നോളജി, ധാരാളം സംഭരണശേഷി തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രിജിന് അതിന്റെ എക്കോണാവി (Econavi) സെന്‍സര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഡോര്‍ തുറക്കുന്ന രീതി കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം കംപ്രസറിന്റെ സ്പീഡ് ക്രമീകരിക്കാനാകും. താപനിലയും സ്വയം പരിശോധിക്കും. തങ്ങളുടെ പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍ക്ക് 99 ശതമാനം ബാക്ടീരിയകളെയും നിര്‍വീര്യമാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. എജി ക്ലീന്‍ ടെക്‌നോളജി ഇതിനാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. സാധാരണ ഫ്രിജുകളെക്കാള്‍ 20 ശതമാനം അധിക സംഭരണശേഷിയുണ്ടാകുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

English Summary: Microsoft to train 10 lakh students in India; Update on Reliance-Amazon deal