ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയും എപ്പിക് ഗെയിംസുമായി നടക്കുന്നത് 'ഐതിഹാസികമായ യുദ്ധം' തന്നെയാണ്. ആപ് സ്റ്റോറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ തിരുവായ്ക്ക് എതിര്‍വായില്ലാതെയാണ് മറ്റു കമ്പനികള്‍ നിലകൊള്ളുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്‌റ്റോറിലെ ആപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 30 ശതമാനം ആപ്പിള്‍ 'നോക്കുകൂലി' വാങ്ങുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. (മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോണ്‍, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങി തലപ്പൊക്കമുള്ള ചില കമ്പനികള്‍ക്ക് കുറച്ച് ഇളവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നതൊഴിച്ചാല്‍ ബാക്കി മിക്ക ആപ്പുകളുടെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇതാണ് ഗതി.) ഇതേക്കുറിച്ച് അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മറ്റി പഠിച്ചുവരികയാണ്.



തങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഗൂഗിളും ആപ്പിളിനെ മാതൃകയാക്കുകയാണ്. ആപ്പിളും എപ്പിക് ഗെയിംസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വഷളാകുകയും ചെയ്തു. എപ്പിക് ഗെയിംസിന്റെ മേധാവി ടിം സ്വീനി അടുത്തിടെ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നത് ആപ്പിളിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തില്‍ നിന്ന് ആപ് സ്റ്റോറുകളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. ആപ്പുകള്‍ നിർമിക്കാനും അവ നിലനിര്‍ത്താനും അവയില്‍ പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ നല്‍കാനും അത്യധ്വാനം നടത്തുന്ന കമ്പനികള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വരുമാനം ആപ്പിളും ഗൂഗിളും തങ്ങളുടെ ആപ്പുകളില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് സ്വീനിയുടെ ആരോപണം. ഇതിനെതിരെ സ്‌പോട്ടിഫൈ, എപ്പിഗ് ഗെയിംസ് എന്നീ ആപ് നിര്‍മാതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് ആപ് ഡെവലപ്പര്‍മാരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. വെറുതെയിരുന്ന് 30 ശതമാനം വരെ കാശു വാങ്ങുന്നത് ആപ് നിര്‍മാതാക്കളുടെ നൂതനത്വം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിനുവരെ ഭാവിയില്‍ തിരിച്ചടിയായി തീരാമെന്നാണ് സ്വീനി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ ഭാവിയില്‍ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരെ വന്നു കൂടാം. സമ്പൂര്‍ണ അരാജകത്വത്തിലേക്കുള്ള നീക്കമായിരിക്കാം അതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് രാജ്യങ്ങള്‍ ടാക്‌സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമോ?

ഏകദേശം 140 രാജ്യങ്ങളാണ് ടെക് ഭീമന്മാര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ ടാക്‌സ് ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വളര്‍ച്ച ചരിത്രത്തില്‍ നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഫോര്‍ ഇക്കണോമിക് കോ ഓപ്പറേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (ഒഇസിഡി) നേതൃത്വത്തില്‍ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ എടുക്കേണ്ട സമീപനത്തിന്റെ ഒരു രൂപരേഖ അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെങ്കിലും, ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ 140 രാജ്യങ്ങളെയും ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഈ വര്‍ഷം തന്നെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സ്വന്തമായ നിലയില്‍ ടാക്‌സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഫ്രാന്‍സ് മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ നീതിയുക്തമായ ഒരു ടാക്‌സ് സംവിധാനം എത്രയും വേഗം നിലവില്‍വരുന്നതു കാണാനാണ് തങ്ങള്‍ക്കു താത്പര്യമെന്നാണ് ഫ്രാന്‍സ് പറയുന്നത്. പറ്റുമെങ്കില്‍ ഒഇസിഡിയുടെ തലത്തില്‍ തന്നെ ഇതു നടപ്പിലാക്കണം. ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനായാല്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം തന്നെ ടാക്‌സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തണം. ഇത്തരത്തിലൊരു ടാക്‌സ് ഫ്രാന്‍സ് സ്വന്തമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, അമേരിക്കയുമായി അടിവയ്‌ക്കേണ്ടല്ലോ എന്നു കരുതി അതു തത്കാലം നടപ്പാക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. പകരം ആഗോള തലത്തിലൊരു പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഉദ്യമത്തിന് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ നല്‍കാനാണ് ഫ്രാന്‍സ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ്-19നെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക നില പരുങ്ങലിലാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ടാക്‌സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു നീങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ തങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ഭീതിയും അവര്‍ക്ക് ഇല്ലാതില്ല. ടെക്ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ ഡിജിറ്റല്‍ ടാക്‌സ് ചുമത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് എതിരഭിപ്രായമില്ല. എന്നാല്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയം ഉണ്ടാക്കി നീങ്ങുകയാണ് ബുദ്ധിപരം എന്ന കാരണത്താലാണ് അവര്‍ തനിയെ ടാക്‌സ് ചുമത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ മടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നത്.

∙ ടിക്‌ടോക് അപ്‌ഡേറ്റ്

വിവാദ ചൈനീസ് വിഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോകിന് അമേരിക്കയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സമയം സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. അവര്‍ക്കിനി സമയം നീട്ടി നല്‍കില്ലെന്ന് അമേരക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഏതു വിധേനയും വിറ്റൊഴിവാകുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രഥമ ഉദ്ദേശം എന്ന് ടിക്‌ടോകിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ചൈനീസ് കമ്പനി ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് അറിയിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ വില്‍ക്കുമെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, അത്തരം ഒരു വില്‍പന നടത്തുന്നതിനേക്കാള്‍ ടിക്‌ടോക് പൂട്ടിക്കെട്ടിയേക്കുന്നതാണ് തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമെന്നു പറഞ്ഞ് ചൈന രംഗത്തു വന്നത് അവസാന നിമിഷം കൂടുതല്‍ നാടകീയതയ്ക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും കീഴടങ്ങുന്നത് ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിന് താൽപര്യമില്ല.

മൈക്രോസോഫ്‌റ്റോ, ഓറക്കിളോ ആപ് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍, അത്തരം ഒരു കച്ചവടം നടന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ ബലഹീനരാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത്. അതേസമയം അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നതായി തങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലെന്നു ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് പ്രതികരിച്ചു. ആപ് പൂട്ടിക്കെട്ടാന്‍ ചൈന തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ടീനേജര്‍മാര്‍ക്കും മറ്റും ഇടയില്‍ അതീവ പ്രചാരം നേടിയ ആപ്പാണ് ടിക്‌ടോക്. അതു പൂട്ടിയാല്‍ ട്രംപിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുവജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചടി നല്‍കിയേക്കാമെന്നു വരെ വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്.

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ബിഗ് സേവിങ്‌സ് ഡെയ്‌സ് ആദായ വില്‍പന സെപ്റ്റംബര്‍ 18 മുതല്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പന ശാലയായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ബിഗ് സേവിങ്‌സ് ഡെയ്‌സ് ആദായ വില്‍പന സെപ്റ്റംബര്‍ 18 മുതല്‍ 20 വരെ ആയിരിക്കും. എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം കിഴിവു നല്‍കുന്നു എന്നതായിരിക്കും സെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത. മാസ തവണകളായും ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാം. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍, വസ്ത്രങ്ങള്‍ മുതല്‍ പല സാധനങ്ങള്‍ക്കും കിഴിവുകള്‍ ലഭിക്കും.

∙ വിലകുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് വാച്ച് വില്‍പനക്കാര്‍ക്ക് തിരിച്ചടി നല്‍കാന്‍ ആപ്പിള്‍

ആപ്പിളാണ് സ്മാര്‍ട് വാച് എന്ന സങ്കല്‍പ്പം പ്രശസ്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ വാച്ചുകള്‍ക്ക് വളരെ വിലക്കുറവാണ് എന്നതു മനസിലാക്കി, പല കമ്പനികളും വിലകുറച്ച് സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ വിപണിയിലെത്തിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ഒരു നീക്കം നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിള്‍ എന്നാണ് പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍. സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അവതരണത്തില്‍ കമ്പനി ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരിസ് 6 ആണ് അവതരിപ്പിക്കുക. എന്നാല്‍, പതിവിനു വിപരീതമായി തങ്ങളുടെ വില കൂടിയ മോഡലുകള്‍ കൂടാതെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ശ്രേണി കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും ഇത് മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

