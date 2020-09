വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ, ഇത് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സംഭവം – ചിത്രങ്ങൾ

ലോകം ഒന്നടങ്കം ചെറുതും വലുതുമായ സ്റ്റോറുകൾ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ആപ്പിൾ. എന്നാൽ, ലോകത്തെ തന്നെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോറാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ ആപ്പിൾ തുറന്നത്. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവർക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആപ്പിളിന്റെ മിക്ക സ്റ്റോറുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സിംഗപ്പൂരിലെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റോർ ഉപഭോക്താക്കളെ മാത്രമല്ല സഞ്ചാരികളെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് വിളക്കിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ വ്യാഴാഴ്ച സിംഗപ്പൂരിലെ മറീന ബേയിൽ വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന തനതായ സ്റ്റോർ തുറന്നത്. സിംഗപ്പൂരിലെ ആപ്പിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റീട്ടെയിൽ ലൊക്കേഷനാണിത്. ആപ്പിളിന്റെ മറീന ബേ സാൻഡ്സ് സ്റ്റോർ പൂർണമായും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നഗരത്തിന്റെ 360 ഡിഗ്രി പനോരമിക് കാഴ്ചകളും അതിമനോഹരമായ സ്കൈലൈനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൂർണമായും ഗ്ലാസിൽ പണിത ഒരു കുംഭഗോപുരം പോലെയുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ നിരവധി പേരാണ് കാണാനെത്തുന്നത്.

കുത്തനെയുള്ള 10 ബാറുകളിൽ 114 ഗ്ലാസുകൾ ഒന്നൊന്നായി ചേർത്തുവെച്ചാണ് കുംഭഗോപുരം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴികക്കുടത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ഒരു ഒക്കുലസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വഴി അകത്തേക്ക് പ്രകാശരശ്മികൾ വരുന്നു. റോമിലെ പന്തീയോനിൽ നിന്നാണ് ഒക്കുലസ് പ്രചോദനമായത് എന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഗ്ലാസിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഇഷ്‌ടാനുസൃത ബഫിലുകൾ കൊണ്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നും പകൽസമയത്തെ സൂര്യ കിരണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും രാത്രിസമയത്തെ ലൈറ്റിങ് ഇഫക്റ്റ് നൽകുന്നതിനും പ്രത്യേകമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

താഴികക്കുടത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മരങ്ങളും കാണാം. ഇത് സസ്യജാലങ്ങളിലൂടെ അധിക ഷേഡിങും മൃദുവായ നിഴലുകളും നൽകുന്നു. 23 ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന 150 ഓളം ജീവനക്കാർ ആപ്പിൾ മറീന ബേ സാൻഡ്സിലേക്ക് സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയാറാണെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്.

