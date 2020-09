ടിക്‌ടോക്കിന്റെ യുഎസിലെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ച് അടച്ചുപൂട്ടുകയോ ഏതെങ്കിലും യുഎസ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്യണമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ, പലരും മത്സരിച്ച ഇടപാടിൽ നേട്ടം ഒറാക്കിളിന്. ട്രംപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ യുഎസിലെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി വച്ചൊഴിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ചൈനീസ് കമ്പനി ബൈറ്റ്‌ഡാൻസ്, ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിർത്തുകയും ആപ്പിന്റെ യുഎസിലെ ക്ലൗഡ്-ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം കൈമാറാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയുമായിരുന്നു. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ തനിമയും വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തുന്ന അനന്യമായ അൽഗൊരിതം വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ബൈറ്റ്‌ഡാൻസിന്റെ നിലപാട്. ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ടിക്‌ടോക്കിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ യുഎസിന് വിൽക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൈന കഴിഞ്ഞ മാസം പുതിയ നിയമനിർമാണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ട്രംപ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ

യുഎസിലെ ടിക്‌ടോക്, ചൈനയുടെ ബൈറ്റ്‌‍ഡാൻസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു കമ്പനിയാകില്ല എന്നതുറപ്പായി. കോപ്പിറൈറ്റ്, പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തരസ്വഭാവം വച്ചുനോക്കിയാൽ അൽഗൊരിതം വിൽക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിടാൻ ട്രംപിനുമാകില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ 20നകം ടിക്‌ടോക്ക് ഏതെങ്കിലും യുഎസ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയ ശേഷം കളമൊഴിയണം എന്ന ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടിക്‌ടോക്കിനെ കൈവിടില്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ബൈറ്റ്‌‍‍‌ഡാൻസ് ചെയ്തത്.

ഒറാക്കിൾ ഇടപാട് നേട്ടമായി ട്രംപ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കാമെങ്കിലും വിമർശകർ വെറുതെയിരിക്കില്ല. മാത്രവുമല്ല, ട്രംപിന്റെ തന്നെ മുൻ നിലപാടുകൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമാണ് ഈ സഹകരണത്തിന്റെ പരിണിതഫലം. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ അൽഗൊരിതവും ഉടമസ്ഥാവകാശവും ബൈറ്റ്ഡാൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഒറാക്കിൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യുഎസ്‌ കമ്പനികൾ ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം കുറയ്ക്കണമെന്ന മുൻ നിർദേശങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം തന്നെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ്. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ യുഎസിലെ പ്രവർത്തനം ഒറാക്കിളിന് നൽകി എന്നു ട്രംപിനു വാദിക്കാമെങ്കിലും ഒറാക്കിൾ ടി‍ക്‌ടോക്കിന്റെ പങ്കാളിയാവുകയാണ് ചെയ്തത്. മാത്രവുമല്ല, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ട്രംപ് മുൻകയ്യെടുത്ത ഇടപാടിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബൈറ്റ്‌‍‍ഡാൻസ് ഒറാക്കിളിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ട്രംപിനുള്ള സന്ദേശമാണ്.

യുഎസിൽ 10 കോടി ടിക്‌ടോക് ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത്. ടിക്‌ടോക്കിൽ വരുന്ന വിഡിയോകളുടെ സ്വഭാവവും പ്രാധാന്യവും നിർണയിക്കുന്നത് ആപ്പിന്റെ അൽഗൊരിതം ആണ്. രാജ്യസുരക്ഷയാണ് വിഷയമെങ്കിൽ ആ അൽഗൊരിതത്തിനു മേലുള്ള നിയന്ത്രമാണ് യുഎസ് നേടേണ്ടിയിരുന്നത്. ടിക്‌ടോക്കിനെ വാങ്ങാൻ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഇതു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, അൽഗൊരിതം വിൽപനയ്ക്കില്ല എന്നു ബൈറ്റ്‌ഡാൻസ് പറഞ്ഞതോടെ, രാജ്യസുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇടപാടെന്ന ട്രംപിന്റെ വാദം അപ്പാടെ അപ്രസക്തമായി. ഒറാക്കിളുമായി സാങ്കേതിക സഹകരണം ആണുള്ളതെന്ന് ബൈറ്റ്‌ഡാൻസ് പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്. രാജ്യസുരക്ഷ നോക്കിയാൽ, ടിക്‌ടോക്കിനു പൂർണനിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നടപടി, ഏറ്റെടുക്കൽ നാടകം നടക്കുന്ന യുഎസിലേതിനെക്കാൾ മികച്ചതും പഴുതടച്ചതും ആണെന്നു തീർത്തു പറയാം.

