സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ പിന്‍പ്രതലം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം മുൻപും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വേണ്ടവിധത്തില്‍ ശ്രദ്ധയാര്‍ജിച്ചില്ല. പിന്നില്‍ ഇ-ഇങ്ക് സ്‌ക്രീന്‍ ഉള്ള ഫോണുകള്‍ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ നീക്കം വിജയിച്ചാല്‍ അതെല്ലാം പഴങ്കഥയായേക്കും. ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേറ്റന്റ് പ്രകാരം മുന്‍പ്രതലവും പിന്‍പ്രതലവും ടച്‌സ്‌ക്രീന്‍ ആയ ഒരു ഫോണ്‍ ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താന്‍ കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു കാണാം. ഈ ഫോണിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഇരു സ്‌ക്രീനുകളിലും ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാനും, വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനും, ഐക്കണുകളെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുമെല്ലാം സാധിക്കും. ആറു വശവും ഗ്ലാസിനാല്‍ പൊതിഞ്ഞ ഉപകരണം എന്നാണ് ഇതിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരണം. വോളിയം കണ്ട്രോള്‍ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി വെര്‍ച്വല്‍ സ്വിച്ചുകളായിരിക്കാം ഈ ഉപകരണത്തിനുള്ളത്. ഇത് പേറ്റന്റ് മാത്രമാണ്. ഒരു പക്ഷേ, ഈ ഐഫോണിനായിരിക്കാം താഴെ പറയുന്ന കെയ്‌സ് നിര്‍മിക്കുക.

∙ വീഴ്ചയില്‍ കട്ടികൂടുന്ന ഐഫോണ്‍ കെയ്‌സ്

ഐഫോണിന് നല്ല വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നു. എന്നാല്‍, ഒറ്റത്തവണ താഴെ വീണാല്‍ തന്നെ പലപ്പോഴും, അപ്പോള്‍ത്തന്നെയോ പിന്നീടോ ഫോണ്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം കാട്ടിത്തുടങ്ങിയേക്കാം. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി ആപ്പിള്‍ ഒരു പുതിയ സ്മാര്‍ട് കെയ്‌സ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവത്രെ. ഇതിനുള്ള പേറ്റന്റ് ഫയലിങ്ങാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കെയ്‌സ് അണിഞ്ഞ ഫോണ്‍ താഴേക്കു വീഴുമ്പോള്‍ അതിന് വീഴ്ചയുടെ ഗതി തിരിച്ചറിയാനാകുകയും അതിന്റെ നിര്‍മാണ വസ്തുക്കളടെ ഘടന മാറുകയും ചെയ്യും. കെയ്‌സിന്റെ നിര്‍മാണം ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കല്‍ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും. വീഴുകയാണ് എന്നു മനസിലായാല്‍ കെയ്‌സിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കട്ടി കൂടി ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് അവകാശവാദം. ഇത്തരത്തിലൊരു കെയ്‌സിന്റെ മൂലരൂപം പോലും നിര്‍മിച്ചതായി അറിവില്ല. ഒരു പക്ഷേ, മുകളില്‍ പറഞ്ഞ സമ്പൂര്‍ണ ഗ്ലാസ് ഐഫോണിനു മാത്രമായിരിക്കാം പുതിയ കെയ്‌സ്.

പുതിയ ഐഫോണും കെയ്‌സും പുറത്തിറക്കാന്‍ എത്രകാലമെടുക്കും എന്നു പ്രവചിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്തായാലും, ഇവ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നൂതനത്വം കൊണ്ടുവരും എന്നു കരുതുന്നു.

∙ യുട്യൂബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മാറിയേക്കും

ആരോ എപ്പോഴോ പോസ്റ്റു ചെയ്ത് വിഡിയോ കാണാനുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്ന നിലയില്‍ നിന്ന് ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകളും സിനിമകളുടെയും മറ്റും കന്നി പ്രദര്‍ശനം കാണാനുള്ള വേദി കൂടെയായി യുട്യൂബിനെ പരിണമിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണത്രെ ഗൂഗിള്‍. നിങ്ങളുടെ പ്രീയപ്പെട്ട യുട്യൂബര്‍ എപ്പോഴാണ് പുതിയ ലൈവ് പരിപാടി നടത്തുന്നതെന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ അറിയാനാകും എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. യുട്യൂബില്‍ നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ടെസ്റ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിനിമകളുടെയും മറ്റും ആദ്യ പ്രദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ചും നേരത്തെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അറിവു നല്‍കും. തിയേറ്ററുകളും മറ്റും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ യുട്യൂബിനെയും മറ്റും തങ്ങളുടെ കണ്ടെന്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാക്കയേക്കും എന്ന തോന്നലാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെന്നു വേണം കരുതാന്‍. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ലൈവ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് റിമൈന്‍ഡറുകള്‍ വയ്ക്കാനുള്ള അവസരവും നല്‍കും. ഇപ്പോള്‍ പുതിയ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ചുരുക്കം ചിലര്‍ക്കുമാത്രമാണ് ഇതു ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ ഷഓമി തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതായി മൊബൈല്‍ കടക്കാര്‍

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും വില്‍പ്പനയുള്ള ബ്രാന്‍ഡ് ആയ ഷഓമി, തങ്ങളെ അവഗണിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം വെബ്‌സൈറ്റായി എംഐ.കോമിലേക്കും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലേക്കും ഉപയോക്താക്കളെ നയിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍ക്കുന്ന റീട്ടെയില്‍ കടക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗണ്‍ വന്നതോടെ തങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെയാണ് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിച്ചു തരാതെ ഷഓമി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെന്നാണ് ആരോപണം. കൂടുതല്‍ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വേഗം എത്തിച്ചുതരാന്‍ ശുഷ്‌കാന്തി കാണിക്കണമെന്നു തങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണെന്ന് റിട്ടെയില്‍ കടക്കാരുടെ പ്രതിനിധികള്‍ പറഞ്ഞു.

∙ കാര്‍ബണ്‍ രഹിത ഊര്‍ജ്ജത്തിലേക്ക് സമ്പൂര്‍ണമായി മാറാന്‍ ഗൂഗിള്‍

2030 ആകുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങളുടെ ഓഫിസുകള്‍ കാര്‍ബണ്‍ രഹിത ഊര്‍ജ്ജം ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയാക്കുമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ അറിയിച്ചു. കാര്‍ബണ്‍ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ബിഗ് സേവിങ്‌സ് ഡെയ്‌സില്‍ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇക്ക് വിലക്കുറവ്

സെപ്റ്റംബര്‍ 18 മുതല്‍ 20 വരെ നടക്കാനിക്കുന്ന ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ബിഗ് സേവിങ്‌സ് ഡെയ്‌സില്‍ വിവിധ സാധനങ്ങള്‍ വിലകുറച്ചു ലഭ്യമാക്കും. വില കുറഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ചില പ്രൊഡക്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം:

ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ: എംആര്‍പി 42,990 രൂപ- സെയിലില്‍ 35,999 രൂപ. തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വിലയാണിത്. മറ്റുള്ളവയ്ക്കും ചിലപ്പോള്‍ വിലക്കുറവു ലഭിച്ചേക്കാം.

ഐഫോണ്‍ XR: 44,999 വിലയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോണിന് സെയിലില്‍ വിലക്കുറവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒപ്പോ റെനോ 2എഫ്: 6ജിബി 256 ജിബി മോഡലിന്റെ എംആര്‍പി 19,990 രൂപയാണ്. സെയിലില്‍ 17,990 രൂപയായിരിക്കും വില.

ഐക്യൂ 3: 37,990 രൂപ വിലയുള്ള മോഡല്‍ 31,990 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങാം.

റെഡ്മി നോട്ട് കെ20 പ്രോ : 6ജിബി/128ജിബി എംആര്‍പി 28,999 രൂപ. സെയിലില്‍ 22,999 രൂപ

പോകോ എക്‌സ്2 മോഡല്‍ 17,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയേക്കുമെന്നും കേള്‍ക്കുന്നു.

