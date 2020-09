ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും യൂട്യൂബും ട്വിറ്ററും അടക്കമുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാനുള്ള സമ്മതം തേടുന്നു. ഇവര്‍ക്കു നിങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സമ്മതം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ശേഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കാമോ? അതാണ് ചൈനയിലെ ഡേറ്റാ കമ്പനിയായ സെന്‍ഹുവാ ഡേറ്റ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയില്‍ സിംഹഭാഗവും ആര്‍ക്കും ശേഖരിക്കാവുന്നവയാണ്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപായിരുന്നെങ്കില്‍ അതില്‍ വലിയ കഴമ്പില്ലെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളാമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് അടക്കമുള്ള വിശകലനോപാധികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അവയില്‍ നിന്ന് നിരവിധി കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാം. പലതും പ്രവചിക്കാം. അതാണ് നമ്മള്‍ ബിഗ് ഡേറ്റാ വിശകലന യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്നു പറയുന്നത്. നിങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോട് ഉപയോഗിച്ചോളാന്‍ പറഞ്ഞു നല്‍കിയ ഡേറ്റ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈയ്യിലെത്തുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കലൊന്നും അവരുടെ പണിയല്ല. സങ്കീര്‍ണമാണ് ഡേറ്റാ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന പരിപാടി.

ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള 2.5 ലക്ഷം വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ളതും, 650,000 സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഡേറ്റയാണ് സെന്‍ഹുവ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരും ബിസിനസുകാരും പ്രതിരോധ വകുപ്പില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവരും പണ്ഡിതരും ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും മുതല്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ വരെയുള്ളവരുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇവര്‍ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളൊക്കെ ആര്‍ക്കും ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ, പിന്നെന്തിനാണ് അതു വീണ്ടും എടുത്തുവയ്ക്കുന്നത്? ഇത്തരം ആളുകളെ പിന്തുടുരക വഴി അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ മനസും വായിക്കാമെന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നു പറയുന്നു. പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കണ്ടെന്റിനോട് അയാളെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവര്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതൊക്കെ ഇരുകൂട്ടരെക്കുറിച്ചും ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ വെളിവാക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ ഫോളോവര്‍മാരെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും സെന്‍ഹുവാ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ വിശകലനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാല്‍, ശേഖരിക്കാവുന്നത്ര ഡേറ്റ എടുത്താല്‍ അതില്‍ നിന്ന് പല അനുമാനങ്ങളും എളുപ്പം നടത്താം.

എത്ര പേരെ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നു എന്നതും എത്ര ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു എന്നതും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. ഡേറ്റാ കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അതില്‍ നിന്ന് അതുപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വര്‍ധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റ മകന്‍ താന്‍ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്‌പോട്ടില്‍ എത്തുന്ന കാര്യം തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതു മാത്രം കണ്ടാല്‍ സാധാരണഗതിയല്‍ അതില്‍ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുമാനിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. എന്നാല്‍, ഇത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനാണെന്നും മറ്റുമുള്ള ഡേറ്റ കൈയ്യിലുള്ളവര്‍ക്ക് എളുപ്പം തന്നെ കുത്തുകള്‍ യോജിപ്പിക്കാം. ഇത്തരം സാധ്യതകളിലൂടെ പലതും പ്രവചിക്കാമെന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തും. (അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുടെ കൈയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ വച്ച് അവര്‍ക്ക് ഏതു രാജ്യത്തും- ഒരു പക്ഷേ ചൈനയും റഷ്യയുമൊഴിച്ച് - നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രവചിക്കാനായേക്കും.) ഇതു തന്നെയാണ് ഈ ഡേറ്റാ ശേഖരണത്തിനു പിന്നില്‍. രാജ്യത്തു നടക്കാൻ പോകുന്ന കലാപം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പോലും മുന്‍കൂട്ടി കാണാനും അതു മുതലെടുക്കാനും സാധിക്കുന്ന കാലം ഇക്കണക്കിനു പോയാല്‍ അകലെയായിരിക്കില്ല.

ഇന്ത്യ താമസിയാതെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന പേഴ്‌സണല്‍ ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ബില്‍ നിയമമാകുമ്പോള്‍ ഒരു പക്ഷേ ഡേറ്റാ ശേഖരണത്തിന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഒക്കെ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഡേറ്റ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ചുമതല അവര്‍ക്കു തന്നെ നല്‍കിയേക്കും. എന്നാല്‍, അതൊന്നും കൊണ്ട് ഡേറ്റാ ചോര്‍ച്ച ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. വേണ്ടത് ഡേറ്റാ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണമാണ് എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഇത് എത്ര കൂടുതല്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്താന്‍ പറ്റുന്നോ അത്രയും ഗുണകരമായിരിക്കും. തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നു മിക്കവരും. ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ ജൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിറ്റ നാലില്‍ മൂന്നു ഫോണും ചൈനീസ് നിര്‍മാതാക്കളുടേതായിരുന്നു. അതിനു മുൻപിലെ പാദത്തിലാകട്ടെ അഞ്ചില്‍ നാലു ഫോണും അവരുടേതായിരുന്നു. സർക്കാരുകളും വ്യക്തികളും ഒത്തുപിടിച്ചാല്‍ പോലും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഡേറ്റാ ശേഖരണത്തിനു തടയിടാനാകുമോ എന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയരിക്കുന്നു.

∙ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ രാജ്യാന്തര ആസ്ഥാനം അമേരിക്കയാക്കും

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിരോധനാജ്ഞ നിലവില്‍ വരാന്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ കൂടെ മാത്രം ശേഷിക്കെ ചൈനീസ് ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ആഗോള ആസ്ഥാനം അമേരിക്കയായിരിക്കും എന്ന് അറിയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ അധികാരികള്‍ക്കു സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകള്‍ പ്രകാരം നിലവിലെ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ് ഡാന്‍സ് തന്നെയായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരികളും കൈവശംവയ്ക്കുക. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഡേറ്റാ നിയന്ത്രണം പരിപൂര്‍ണമായി അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഓറക്കിളിനു വിട്ടുനല്‍കും. ഓറക്കിളിനൈ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ പങ്കാളിയുമാക്കും. എന്നാല്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റിനൊപ്പം ടിക്‌ടോക്ക് വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട വാള്‍മാര്‍ട്ടും പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരു പങ്കാളിയാകാന്‍ ശ്രമം നടത്തിവരികയാണെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനോ, ഓറക്കിളിനോ വില്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം.

∙ടൈറ്റാന്‍ വാച്ചുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച പണമടയ്ക്കാം; എസ്ബിഐ പങ്കാളി

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ചേര്‍ന്ന് കോണ്ടാക്ട്‌ലെസ് പെയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് രാജ്യാന്തര വാച്ച് നിര്‍മാതാക്കളായ ടൈറ്റാന്‍. എസ്ബിഐയുടെ യോനോ ആയിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ടൈറ്റാന്‍ പേയുടെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള ഏകദേശം 20 ലക്ഷത്തോളം മാസ്റ്റര്‍കാര്‍ഡ് എനേബ്ള്‍ഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില്‍ മെഷീന്‍സ് ഈ രീതിയില്‍ പണമടയ്ക്കുന്നതു സ്വീകരിക്കും. ഈ ഫീച്ചറടങ്ങുന്ന വാച്ചുകള്‍ക്ക് 2,995 രൂപ മുതല്‍ 5,995 രൂപ വരെയായിരിക്കും എംആര്‍പി. പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് 3 സ്റ്റൈലിലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 2 സ്റ്റൈലിലുമുള്ള വാച്ചുകളാണ് ആദ്യം വിപണിയിലെത്തുക. ഈ രീതിയില്‍ പണമടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ വാച്ചുകളില്‍ ടാപ് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും. കാര്‍ഡുകള്‍ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരില്ല.

∙ ഐഒഎസ് 14 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ഐഫോണ്‍ 6എസ് മുതലുള്ള ഫോണുകള്‍ക്കും, ഐപാഡ് എയര്‍ 2 മുതലുള്ള ഐപാഡുകള്‍ക്കും ആപ്പിളിന്റെ പുതുക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഐഒഎസ് 14 ഇനി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. സെപ്റ്റംബര്‍ 16 ആണ് ആപ്പിള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിലീസ് തിയതി. സാധാരണഗതിയില്‍ ആ വര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം ഐഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു പുതിയ ഐഒഎസ് വേര്‍ഷനും പുറത്തിറക്കുക. ഈ വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ അവതരണം നീട്ടിവച്ചുവെങ്കിലും സെപ്റ്റംബറില്‍ തന്നെ ഐഒഎസിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം പൂര്‍ണ്ണമായി സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്നുള്ളവര്‍ ഡേറ്റാ ഐക്ലൗഡിലേക്കോ, പിസിയിലേക്കോ മാറ്റിയ ശേഷം അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യുക. സാധാരണഗതിയില്‍ അത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന്റെ സെറ്റിങ്‌സ്> ജനറല്‍> സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിലെത്തി ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപഡേറ്റു ചെയ്യുക. ഏകദേശം 4.3 ജിബിയായിരിക്കും ഡേറ്റ വേണ്ടിവരിക. വിവിധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകാം.

