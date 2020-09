പ്ലേ സ്റ്റോർ പുറത്താക്കിയ പേടിഎം ആപ് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചുവന്നു; തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചാൽ പൂട്ടിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ

ചൂതാട്ട നയലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ വിലക്കിയ പേടിഎം ആപ് തിരിച്ചുവന്നു. പൂട്ടിച്ച് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് പേടിഎം ആപ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ‘നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി! പേടിഎം ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരിച്ചെത്തി, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലൈവാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു യുപിഐ ക്യാഷ്ബാക്ക് ക്യാംപെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി ഞങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ക്യാഷ്ബാക്ക് നൽകുന്നത് ചൂതാട്ടമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക’ എന്നാണ് പേടിഎം സഹസ്ഥാപകനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ വിജയ് ശേഖർ ശർമ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഗൂഗിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിജയ് ശേഖർ ശർമ സിഎൻ‌ബി‌സി ടിവി 18 ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഗൂഗിൾ നേരത്തെയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പേടിഎമ്മിലെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമുകളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, പേടിഎമ്മിന്റെ പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ക്യാഷ്ബാക്കിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

ക്രിക്കറ്റ് പ്രമേയമുള്ള സ്ക്രാച്ച് കാർഡുകളിലൂടെയാണ് ക്യാഷ്ബാക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക് നൽകാൻ പേടിഎമ്മിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഇതേ നിയമം ബാധകമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ പേയും വാൾമാർട്ടിന്റെ ഫോൺപെയും ഇന്ത്യയിൽ സമാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്‌നം. ഈ രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സ് നിർമിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ ബിസിനസിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൈയിലാണെന്നും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അല്ലെന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പേടിഎം ഫസ്റ്റ് ഗെയിംസ് ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ടെക് ക്രഞ്ചിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പേടിഎം പ്രസിഡന്റ് മധുർ ദിയോറ പറഞ്ഞു. ക്യാഷ്ബാക്കിനായി ക്രിക്കറ്റ് പ്രമേയമുള്ള സ്റ്റിക്കർ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പേടിഎം പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഗൂഗിൾ ഇതേക്കുറിച്ച് എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കുകയും ആപ്ലിക്കേഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, ചില ഫാന്റസി കായിക സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ‘വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ’ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് (ഫിഫ്സ്) പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഗൂഗിളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ഡ്രീം 11 ന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ഡ്രീം സ്പോർട്സ്, ഫിഫ്സിന്റെ സ്ഥാപക അംഗമാണ്. ഡ്രീം 11 ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ, പേടിഎം പ്ലേ സ്റ്റോർ തുടർന്നാൽ ഐപിഎൽ സമയത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഫിഫ്സ് മുൻകൂട്ടികണ്ടിരിക്കണം.

ഉപയോക്താക്കളെ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നയങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ നയങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അക്കാര്യം ഡെവലപ്പറെ അറിയിക്കുകയും ഡെവലപ്പർ തെറ്റുതിരുത്തുന്നത് വരെ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ നീക്കംചെയ്യുകയും ചെയ്യും – ഇതാണ് ഗൂഗിളിന്റെ നയമെന്ന് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ആവർത്തിച്ചുള്ള നയ ലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഡെവലപ്പർ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ നടപടി എടുത്തേക്കാമെന്നും ഗൂഗിളിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

English Summary: All your money is completely safe, and you can continue to enjoy your Paytm app as normal.