കംപ്യൂട്ടറിലെ പോപ് അപ് തട്ടിപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക, 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ്

കംപ്യൂട്ടറുകളിലെ പോപ് അപ് മെസജ് തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തി. പോപ് അപ് വഴി മാൽവെയർ, വൈറസ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന പരാതിയിന്മേലാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. കംപ്യൂട്ടറുകളിലെ ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളോ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ നിരവധി കമ്പനികൾക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി സിബിഐ അറിയിച്ചു.

കംപ്യൂട്ടറുകളെ തകരാറിലാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ (മാൽവെയർ) ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഈ കമ്പനികൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മൈേക്രാ സോഫ്റ്റിന്റെ പരാതിയിൽ ഡൽഹിയിലേയും പരിസരങ്ങളിലേയും ആറ് കമ്പനികളെയാണ് സിബിഐ പിടികൂടിയത്.

സോഫ്റ്റ്‌വിൽ ഇൻഫോടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്നൊവാന തിങ്ക്‌ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ജയ്പൂർ, ബെനോവല്ലിയന്റ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നോയിഡ, സിസ്റ്റ്‌വീക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ജയ്പൂർ, സബൂരി ടിഎൽസി വേൾഡ് വൈഡ് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിരെയാണ് സിബിഐ പിടികൂടിയത്.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകളോ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളോ അയച്ച് ഇരകളുടെ സ്വകാര്യ കംപ്യൂട്ടറുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി. പോപ് അപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവരുടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കോൾ സെൻറർ നമ്പറുണ്ടാവും. ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ ഓൺലൈനായി പണമടക്കാൻ നിർദേശം അയക്കും. വലിയ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയക്കുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൽ കുടുങ്ങുന്നത്.

